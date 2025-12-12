Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR

Alexandru Vasile, judecător de la Curtea de Apel Ploiești, a fost propus în luna aprilie pentru cercetare disciplinară, după ce a dispus anularea deciziei Curții Constituționale a României referitoare la turul întâi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Decizia judecătorului a reprezentat un adevărat șoc, la ales că în mai 2025 erau stabilite noi alegeri pentru Cotroceni. Ce s-a mai întâmplat cu judecătorul Alexandru Vasile.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis, la începutul acestui an, sesizarea Inspecției Judiciare după decizia șocantă de aducere înapoi a turului 2 al alegerilor prezidențiale din 2024. Subiectul sesizării era judecătorul Alexandru Vasile de la secția de contencios a Curții de Apel București. Motivul: acesta a admis cererea de anulare a deciziei CCR din 6 decembrie 2024 privind alegerile formulată de o femeie din Pucioasa. Instanțele din România fuseseră inundate de sute de astfel de cereri, însă doar Curtea de Apel Ploiești a admis una dintre ele.
„În raport de interesul public manifestat față de soluția pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în cursul zilei de astăzi, 24 aprilie 2025, Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări cu privire la săvârșirea unei eventuale abateri disciplinare de către judecătorul care a soluționat cauza.
Măsura dispusă are în vedere faptul că în aproximativ 30 de alte cauze identice soluționate de curțile de apel din țară soluțiile pronunțate au au fost de respingere a acțiunii, practica judiciară fiind unitară în acest sens”, a arătat CSM într-un comunicat de presă, la vremea respectivă.
Alexandru Vasile, judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”, era acuzat că ar fi ignorat norma legală potrivit căreia deciziile Curții Constituționale a României nu mai pot fi atacate și sunt general valabile. Lui i s-a reproșat că a încadrat în mod greșit hotărârea CCR drept decizie administrativă, care poate fi suspendată sau anulată de un complet al unei Curți de Apel. De altfel, decizia luată de judecătorul Vasile a fost contestată cu succes de CCR la Înalta Curte de Casație și Justiție.
În prezent, Alexandru Vasile apare în continuare pe site-ul Curții de Apel Ploiești ca judecător la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal și judecă și acum dosare alături de cei 12 colegi, incluzându-l aici și pe șeful secției.
Interesant este că și Consiliul Superior al Magistraturii pare să se fi răzgândit în privința sesizării Inspecției Judiciare. După ce scandalul s-a mai liniștit, Consiliul a decis să nu-l mai cerceteze disciplinar pe judecătorul Alexandru Vasile, potrivit Antena 3. Decizia ar fi fost luată ”după o analiză făcută de inspectorii judiciari ai CSM”.
Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că nu sunt motive suficiente pentru continuarea cercetării disciplinare, astfel încât să fie propusă o sancțiune disciplinară.
Decizia luată de judecătorul Alexandru Vasile de a ”anula anularea alegerilor” nu a provocat niciun efect, în ciuda opiniei unor specialiști care s-au exprimat la vremea respectivă în acest sens. Astfel, Biroul Electoral Central nu a întrerupt niciun moment organizarea noului rând de alegeri, la capătul căruia Nicușor Dan a ieșit victorios și și-a adjudecat un mandat de cinci ani la Palatul Cotroceni.