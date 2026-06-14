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Ce s-a ales de Larissa Riquelme, tânăra care a înnebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010. Meseria care îi aduce bani mulți

Care este ocupația modelului ce a făcut furori la Campionatul Mondial de fotbal din Africa de Sud 2010. Larissa Riquelme a dezvăluit ce face în prezent.
Alexa Serdan
14.06.2026 | 05:45
Ce sa ales de Larissa Riquelme tanara care a innebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010 Meseria care ii aduce bani multi
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Ce meserie are Larissa Riquelme, fana de la Campionatul Mondial de fotbal din 2010. Sursa foto: Instagram.com
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Larissa Riquelme a devenit celebră în urmă cu 16 ani, popularitatea sa crescând datorită prezenței la Campionatul Mondial de fotbal din Africa de Sud. Tânăra a fost considerată muza evenimentului sportiv, fiind fotografiată frecvent pe parcursul acestuia.

Larissa Riquelme, muza de la Campionatul Mondial din 2010

În 2010 ieșea în evidență pe stadion, acolo unde a mers pentru a-și susține echipa favorită. Larissa Riquelme (41 ani), de profesie model a fost muza turneului care s-a disputat în Africa de Sud. Pe numele său complet Larissa Mabel Riquelme Frutos frumoasa brunetă a acarapat toată atenția, mai ales a bărbaților.

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Vedeta este una dintre cele mai bine plătite modele din Paraguay. De asemenea, în ultimii ani a cochetat cu actoria datorită succesului care a adus-o în preajma unor personalități de seamă. Totul s-a întâmplat după ce a primit titlul neoficial de „Miss Campionatul Mondial”. În plus, a început să fie extrem de activă pe rețelele de socializare.

Spre exemplu, pe contul de Instagram este urmărită de 2,2 milioane de utilizatori. În ultimii 16 ani a trecut prin multe schimbări, dar și-a păstrat trăsăturile fizice. Frumusețea sa naturală nu trece neobservată, dovadă că a devenit o persoană căutată de diverse branduri. Semnează colaborări care îi aduc venituri considerabile în conturile bancare.

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Mai mult, a știut să-și valorifice apariția la Campionatul Mondial de Fotbal din Africa de Sud. Larissa Riquelme și-a construit o carieră solidă, pozând pentru mai multe reviste de top. De asemenea, s-a numărat printre concurentele emisiunii „Dansez pentru tine”, varianta din Argentina. Apoi, a colaborat cu Fox Sports Mexico.

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Ce meserie are Larissa Riquelme

Larissa Riquelme și-a continuat activitatea de model, având o formă fizică de invidiat, deși are 41 de ani. În urmă cu ceva vreme anunța că lucrează la postul de radio La Tribu, urmăritorii felicitând-o pentru acest pas. Acum a dat lovitura datorită sportului pe care-l urmărește cu mare drag. Pentru că este un suporter înfocat și-a făcut debutul în televiziune.

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Astfel, se va număra printre jurnaliștii acreditați pentru turneul final din 2026 care are loc în SUA, Canada și Mexic. Frumoasa brunetă le reamintește mereu fanilor că a acceptat o provocare neașteptată în urmă cu 16 ani, însă nu a reușit să o îndeplinească pentru că Paraguay a fost eliminată în sferturile de finală.

Concret, în cazul în care echipa națională câștiga aceasta urma să alerge complet goală pe terenul de fotbal. Și pentru că este o fana înfocată trebuia să nu poarte niciun articol vestimentar. Mai mult decât atât, ar fi trebuit să fie pictată în culorile naționale. Larissa Riquelme a făcut furori chiar dacă nu și-a dus la capăt promisiunea.

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„Revin ca niște adevărați eroi după ce au avut o prestație excelentă la această Cupă Mondială. O mireasă nu-și abandonează niciodată dragostea”, spunea vedeta, în 2010, relatează infobae.com.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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