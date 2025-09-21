Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi

Considerată cea mai valoroasă gimnastă româncă a anilor 1990, Lavinia Miloșovici s-a retras din sport în urmă cu ani buni. Iată ce s-a ales de campioana olimpică care . Ce face astăzi sportiva.

Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii

Lavinia Miloșovici, cunoscută drept „Milo” în lumea gimnasticii românești, a devenit celebră datorită premiilor câștigate în întreaga sa carieră. De-a lungul anilor a adunat în palmares 19 medalii mondiale și olimpice.

Cea mai renumită performanță este considerată finala la sol de la Jocurile Olimpice din Barcelona, Spania. Competiția care s-a desfășurat în anul 1992 a fost cea în care gimnasta a primit a doua notă de 10 acordată la Barcelona și ultima până în prezent.

Puțini știu însă că după retragerea din sport s-a stabilit la Lugoj, de unde plecase de la vârsta de 6 ani. Nu a lăsat în urmă gimnastica, find absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității din Timișoara.

Așadar, a început să antreneze copii de diferite vârste. De asemenea, Lavinia Miloșovici și-a întemeiat o familie alături de Cosmin Vânatu, care este ofițer de poliție. Cei doi se știau încă de la grădiniță, dar au început să aibă o relație mult mai târziu.

Cariera gimnastei Lavinia Miloșovici

Lavinia Miloșovici s-a afirmat în circuitul competițional internațional. A demonstrat că a muncit din greu pentru a atinge succesul, dovadă că a urcat pe podium la fiecare Campionat Mondial și ediție a Jocurilor Olimpice între anii 1991 și 1996.

Cu toate acestea, nu a reușit să câștige medalia de aur la individual compus în nicio mare competiție. În anul 1993, la Campionatul Mondial a avut o ratare care a plasat-o pe locul secund. Ulterior, a ajuns pe locul 3 în anul 1994, respectiv 1995.

Lavinia Miloșovici a condus echipa României la câștigarea medaliei de bronz la Jocurile Olimpice din 1996, Atlanta, Statele Unite ale Americii. La momentul respectiv i-a cedat locul unei colege, Alexandra Marinescu.

A luat această decizie din cauza problemelor de sănătate și a accidentărilor, dar colega a ratat și a pierdut o medalie. Fosta gimnastă susține că nu a fost supărată deloc, ci mai degrabă bucuroasă că a avut ocazia să-i dea acea șansă.

Atunci a hotărât că este timpul să se retragă din gimnastică și să se întoarcă în orașul natal. Revenind la Lugoj s-a revăzut cu fostul său coleg de grădiniță, Cosmin Vânatu, alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă.

Cea mai mare realizare a Laviniei Miloșovici

În altă ordine de idei, cea mai importantă realizare din cariera de gimnastă a fost faptul că a câștigat un titlu mondial sau olimpic la fiecare aparat. Nicio altă sportivă nu a reușit să atingă această performanță uriașă.

Concret, Lavinia Miloșovici a fost prima gimnastă, de la Věra Čáslavská, din Cehoslovacia, care a obținut acest succes remarcabil.

Cum l-a cunoscut Lavinia Miloșovici pe soțul său

„Cu Cosmin am fost prietenă da la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el.

Când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă că voia să mă prindă. Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (râde). După 16 ani ne-am întâlnit.

Atunci când au plecat, bunicii lui m-au rugat să nu-l uit niciodată și n-am făcut-o”, a mărturisit Lavinia Miloșovici, în urmă cu ceva timp, pentru . Fosta campioană olimpică are o familie de care este mândră.

Alături de partenerul de viață este mama a doi băieți, Cosmin și Andrei. Ambii copii fac fotbal și merg constant la antrenamente, însă sunt în echipe diferite. Au un program destul de încărcat cu școală și activități diverse.

De la ora 16:00 până la 20:00 este plecată mereu de acasă la antrenamentele de gimnastică sau la cele ale copiilor săi. În prezent, se poate declara o femeie împlinită la cei 48 de ani ai săi, dar nu poate uita drama prin care a fost nevoită să treacă.

Suferința de care a avut parte Lavinia Miloșovici

În anul 2008 Lavinia Miloșovici a trecut printr-o mare suferință. Devenise mamă de o perioadă scurtă, însă fericirea i-a fost umbrită. Fosta gimnastă a povestit cum și-a pierdut primul copil, o fată pe care o numise Denisa Florentina.

Fetița a venit pe lume cu probleme medicale, sportiva fiind conștientă că nu o va avea aproape o perioadă lungă. Doctorii au anunțat-o că se poate întâmpla în orice moment. Acum, fosta sportivă este împăcată că a făcut tot ce i-a stat în puteri ca să-i fie bine copilei.

Micuța s-a stins chiar în brațele mamei, înainte de a sosi ambulanța. Campioana olimpică nu a putut face nimic pentru fetița care a murit din cauza unei boli a sistemului nervos. S-a stins din viață duminică, 12 octombrie.

„Înainte de a se întâmple tragedia cu Deni, noi am fost nași la Lugoj. Fetița rămăsese cu soacra acasă. Înainte de a pleca era foarte bine, veselă, sănătoasă. Am plecat liniștită, iar la biserică am avut niște semne.

Ascultam slujba și mi s-a făcut rău, am leșinat în biserică. La 4 dimineața, când am ajuns acasă, fata era ok, dormea, iar la 8 a venit soacra să-mi spună că nu e bine, nu mai respira.

Am scuturat-o, i-am făcut respirație gură la gură, am întors-o cu capul în jos, dar nu-și mai revenea. A murit în brațele mele chiar dacă am chemat salvarea imediat. Nu știu dacă a fost ghinion că am fost la Lugoj, nu la Timișoara.

Salvarea îi pusese oxigen, s-a uitat în ochii mei ca și cum mi-ar fi spus să o las să se ducă. Am ajuns cu ea la spital și n-au mai avut ce să-i facă. I-au făcut o injecție în inimă, dar degeaba”, a povestit Lavinia Miloșovici, mai arată sursa citată.