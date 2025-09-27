Sport

Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur

Cine și-o mai amintește pe Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi? Au trecut mai bine de trei decenii de când cei doi au decis să divorțeze.
27.09.2025 | 08:00
Ce sa ales de Leni Celnicu prima sotie a lui Gica Hagi Ce face acum la 31 de ani de cand a divortat de marele fotbalist al Generatiei de Aur
Cu ce se ocupă Leni Celnicu, fosta soție a lui Gică Hagi. Sursă foto: Sport Pictures, gsp / colaj Fanatik

Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi, și-a refăcut viața după divorț. Mai mult de atât, aceasta a urmat și studii superioare și se pare că a ajuns să câștige niște sume impresionante lunar.

Când s-au căsătorit Leni Celnicu și Gică Hagi

Pe Gică Hagi îl știm cu toții, însă câtă lume își mai amintește trecutul amoros al acestuia? ”Regele” fotbalului românesc a fost căsătorit în urmă cu mai bine de trei decenii cu o altă persoană.

Este vorba despre Leni Celnicu. Ea a fost prima soție a lui Gică Hagi. Cei doi s-au căsătorit în anul 1990. Din păcate însă, la doar un an de la nuntă, campionul a decis că viața alături de ea nu era fix ceea ce își dorea.

Astfel, cei doi au divorțat, iar pentru Hagi ”separarea” a fost destul de costisitoare. Mai exact, acesta a fost nevoit să renunțe la aproximativ 300.000 de dolari. Aceasta a fost suma care i-a revenit fostei sale soții.

Cu ce se ocupă Leni Celnicu, fosta soție a lui Gică Hagi

Și iată că Leni Celnicu a știut ce să facă cu banii. Aceasta și-a cumpărat o casă, dar și o mașină. Totodată, s-a înscris la facultate, iar după ce a finalizat studiile a ajuns să activeze în domeniul bancar.

Și se pare că acum ceva timp, salariul încasat de fosta soție a lui Gică Hagi era de aproape 8.000 de euro lunar. Și pe plan amoros, Leni Celnicu și-a refăcut viața și nu s-a mai uitat în urmă.

În anul 2004, aceasta s-a căsătorit cu un om de afaceri din Constanța, alături de care are doi copii. De altfel și Gică Hagi are tot doi copii din cea de a doua căsnicie a sa, cea cu Marinela Hagi.

Ce spune Gică Hagi despre Marilena, actuala lui soție

Amintim faptul la un moment dat Gică Hagi și-a deschis sufletul și a vorbit despre actuala lui soție. Se pare că acesta avea doar cuvinte de laudă la adresa Marinelei, pe care a catalogat-o ca fiind ”puternică”.

Totodată, el a adus în discuție și momentul în care a devenit tată pentru prima și a doua oară. Atunci și-a dat seama cât de puternică este, de fapt, partenera lui de viață. Și se pare că de când o are alături, lucrurile i-au mers bine.

Cei doi se înțeleg de minune și dincolo de faptul că sunt soți, sunt prieteni buni. Astfel, căsnicia lor e una cât se poate de frumoasă, iar Marilena îl înțelege pe Gică Hagi.

„Femeile sunt frumusețea, avem nevoie de ele în viață! Fără ele suntem… nimic. Ce ești fără ele? Ai nevoie de ea, de soție, trebuie să fie lângă tine, s-o simți, s-o iubești, s-o respecți. Ce face o femeie… Ea e puternică.

Femeile sunt mai puternice ca noi. Noi le avem pe ale noastre, dar ele sunt mult mai puternice, din ce am văzut eu. Am văzut-o pe soția mea la naștere. La Ianis, am fost în sala de naștere. La Kira, eram plecat și nu am putut. Dar la Ianis n-a vrut să nască până n-am venit eu. E puternică de tot.

Alături de ea, nimic n-a fost greu pentru mine. Soția nu s-a gândit să-mi spună vreodată ceva în legătură cu investiția în fotbal. Avem o relație frumoasă, e prea frumos. Ea mă înțelege cel mai bine, mă tolerează. Cu siguranță e cel mai bun prieten pe care îl am. Mai am pandalii de-ale mele”, a spus Gică Hagi, conform Orangesport.ro.

