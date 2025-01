Ce s-a ales de Lila din Vacanța Mare. Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 56 de ani

Fanii serialului “Vacanța Mare” abia dacă o mai recunosc astăzi pe Mirela Stoian, actrița care a dat viață cunoscutului personaj Lila, fetița cu codițe.

Cum arată în prezent actrița care a interpretat-o pe Lila din Vacanța Mare

Lila fost unul dintre cele mai îndrăgite personaje din Dar Mirela Stoian s-a retras treptat din lumina reflectoarelor după încheierea proiectului. La 56 de ani, fosta vedetă TV e de nerecunoscut. Duce o viață privată, departe de camerele de filmat.

Odată cu trecerea anilor, Mirela Stoian a mai pus câteva kilograme în plus și nu mai are silueta zveltă de odinioară. Cu toate acestea, ea și-a păstrat privirea luminoasă și zâmbetul jucăuș care au făcut-o celebră în rolul fetiței naive din Sadova.

Succesul fulminant neașteptată pentru actriță. După încheierea proiectului, vreme de cinci ani, Mirela nu a reușit să mai găsească alte roluri importante.

În memoria colectivă a publicului, ea rămăsese Lila, acea fetiță prostuță, ușor de păcălit, fără ambiții și planuri de viitor.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de ‘greutatea’ acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de munca în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj.Pe vremea când eram ‘Lila’ am avut salarii foarte bune, am trăit decent.

Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu. Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi. Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri și nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu. Sora şi părinţii mă ajută!”, spunea Mirela Stoian, în urmă cu ceva vreme, la TVR, potrivit

Cu ce se ocupă Mirela Stoian în vremurile de acum

În prezent, Mirela Stoian refuză să fie etichetată drept “fosta mare vedetă de televiziune”. Actrița preferă acum să se țină departe de podcasturi și interviuri, ducând o viața privată alături de familie.

A ales să se dedice teatrului, unde își continuă cariera pe scena Teatrului “Elisabeta” din București. Aici poate fi văzută în piese precum “Lună de miere cu piper”, “Vassa Jeleznova” și “Las că știm noi”.

După retragerea din televiziune, a mai avut o scurtă apariție la TVR 2, în emisiunea “Ieri, Azi, Mâine”, dar proiectul nu a fost dus mai departe.