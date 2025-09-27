Ce s-a ales de Lucian Burdujan, fostul fotbalist de la Rapid și FCSB. ”Îmi pare rău așa de el”

Lucian Burdujan este un nume care s-a făcut remarcat în anii 2000 în fotbalul intern. Și-a început cariera la Ceahlăul Piatra Neamț, apoi a făcut pasul către granzii din Capitală. A bifat prezențe și goluri în tricourile celor de la Rapid și FCSB. Din păcate, viața și cariera acestuia au luat-o pe tobogan. Ce se mai știe în prezent de fostul atacant.

Ce se mai știe de Lucian Burdujan, fostul fotbalist de la Rapid și FCSB. Mărturia unui fost coleg

În ultimii ani, în jurul numelui lui Lucian Burdujan au existat foarte multe controverse și discuții. Au existat fel și fel de scenarii privind ”dispariția” sa. Din spusele celor care l-au cunoscut, l-au întâlnit, au lucrat și au jucat alături de el, se pare că .

Recent, Dani Coman, fostul portar al echipei naționale a României și actual președinte la FC Argeș, a oferit o serie de informații deloc îmbucurătoare despre situația dramatică a lui Burdujan. Coleg cu acesta la Rapid, Coman spune că nu mai știe nimic despre el în acest momente.

Deși ar fi dispus să-l ajute, Dani Coman a povestit că nu mai poate lua legătura cu Lucian Burdujan. ”Cu Lucică (n.r. Lucian Burdujan) am o amintire și îmi pare rău așa de el, de situația în care a ajuns. Nu mai știm nimic de el…

Eram la Rapid și mi-a cerut 500 de dolari împrumut. I-am dat, apoi am avut nuntă și mi-a zis: ‘Dani, eu vreau să vin la nuntă, dar nu am bani…’ / ‘Vino, mă, Lucică! Nu se pune problema’. După 3-4 ani a plecat în Ucraina și m-a sunat: ‘Dani, eu am să-ți dau niște bani, dă-mi un cont să-ți pun banii’.

Și mi-a trimis 1000 de dolari. Zice: ‘500 datoria și 500 pentru nuntă’. Din păcate, îmi pare rău că nu mai putem, nu-l mai găsim să luăm legătura cu el că l-am ajuta”, a declarat Dani Coman, potrivit .

În ultimii ani, comunicarea lui Lucian Burdujan cu opinia publică s-a rezumat la postări pe pagina sa de Facebook. În 2025, acesta nu a mai postat mesaje, ci s-a rezumat la a distribui o serie de clipuri, cu Dumitru Dragomir și George Simion.

Ce tragedie l-a lovit pe Lucian Burdujan în urmă cu doi ani

Lucian Burdujan s-a confruntat în ultimii ani, pe lângă problemele financiare despre s-a zvonit, și cu unele drame în familie. La un an după ce fusese dat dispărut de către Poliția Română, Lucian Burdujan a apărut cu un semn de viață.

La acea vreme, în 2023, mesajul transmis de către fostul fotbalist de la Rapid și FCSB nu a fost deloc unul pozitiv. Acesta și-a exprimat regretul pentru decesul tatălui său, printr-o postare pe o rețea de socializare. ”Nu există pierdere sau durere mai mare în viață ca atunci când pierzi pe cineva… un om cu caracter și de valoare… Odihnește-te în pace, tata!”, a scris Lucian Burdujan, pe contul de Facebook.

La acea vreme, FANATIK dezvăluia, în exclusivitate că tatăl său a decedat la 76 de ani. Fostul fotbalist nu ar fi participat însă la înmormântare. Ioan Burdujan a murit în Italia la Roma pe data de 9 octombrie 2023.

Tot în 2023, la Rapid pe Lucian Burdujan, a oferit detalii importante și triste despre drama fostului fotbalist din Giulești. ”Burdujan a fost un jucător extraordinar de talentat, dar care a avut o viață foarte dezordonată. Îmi pare rău pentru situația în care am auzit că a ajuns. Lipsa de educație și-a spus cuvântul în cazul său. Este o poveste tristă”, a declarat Dinu Gheorghe pentru , în noiembrie 2023.

Ce s-a întâmplat cu Lucian Burdujan în 2022

După 15 ani de activitate, Lucian Burdujan s-a retras din cariera de fotbalist profesionist de fotbal în iulie 2020. Ultima dată a jucat la Thinaliakos. Pe parcursul carierei, acesta a mai evoluat la AEP Kozanis, Eginiakos, AEL Kalloni, Europa FC, Hatta Club, Goverla, SK Tavriya, Chornomorets, FCSB, FC Vaslui, Rapid și Ceahlăul Piatra Neamț.

Fără îndoială, una dintre cele mai mari realizări ale fostului fotbalist este sfertul de finală din Cupa UEFA dintre FCSB și Rapid, din 2006. Atunci, fosta Steaua, actuala FCSB, reușea să se califice dramatic, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe Stadionul Național ”Lia Manoliu”. Tot în 2006, Burdujan a primit ”Meritul Sportiv” clasa a II-a cu o baretă, din partea președintelui României de atunci, Traian Băsescu.

După retragere, la doar câțiva ani, viața sa a luat-o la vale. Fostul atacant a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat de acasă în noiembrie 2022 și nu s-a mai întors. Locul din care poliția îl dăduse dispărut pe Burdujan a fost Piatra Neamț. ”Semnalmente: Înaltime: 180 cm, Greutate: 80 kg, Corpolenta: Atletic, Culoare păr: Negru, Culoare ochi: Căprui. Detalii: Burdujan Lucian, în vârstă de 39 ani, a plecat voluntar in noiembrie 2022 de la locuința sa, din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt și nu s-a mai întors pana în prezent”, se arăta pe site-ul Poliției Române. Din fericire, Lucian Burdujan a fost găsit. El a început din nou să posteze mesaje pe contul de socializare.