Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut anunțul: „Sunt mândru…”

ADVERTISEMENT

Fără îndoială, Lukasz Szukala (41 de ani) a fost unul dintre jucătorii străini cei mai importanți care au îmbrăcat tricoul campioanei en-titre din România, FCSB. A petrecut doar trei ani la roș-albaștri, însă a înregistrat performanțe notabile. Ce face în prezent uriașul polonez de aproape doi metri.

Cum și-a început Lukasz Szukala cariera la FCSB

În ultimele trei decenii, prin curtea campioanei României la fotbal au trecut numeroși jucători străini. O parte dintre ei și-au lăsat amprenta serios asupra evoluției echipei și a rezultatelor pe plan intern și internațional. În ”tabăra” celor cu impact pozitiv se află și Lukasz Szukala.

ADVERTISEMENT

Venirea sa la echipa patronată de Gigi Becali s-a petrecut în august 2012. La acea dată, campioana Ligii 1 plătea 300.000 de euro clubului Petrolul Ploiești. Avea să se dovedească o sumă modică pentru un jucător de foarte mare valoare.

Amprenta polonezului în jocul celei mai importante echipe din țară a venit rapid. Pe 4 noiembrie 2012, Szukala a marcat primul său gol pentru FCSB (n.r. care se numea Steaua pe atunci), într-o victorie cu 3-1 împotriva rivalei bucureștene, Dinamo. Reușita i-a asigurat fundașului central o relație bună cu fanii foarte exigenți ai FCSB. În 2014, fotbalistul din Polonia a fost votat cel mai bun fotbalist străin din Liga 1.

ADVERTISEMENT

, Lukasz Szukala a înregistrat performanțe de excepție. Și-a trecut în palmares 3 titluri de campion în prima ligă, o Cupă a României, o Supercupă și o Cupă a Ligii. Avea să plece de la roș-albaștri în 2015, când a semnat cu saudiții de la Al Ittihad.

ADVERTISEMENT

2,7 milioane de euro – cea mai mare cotă de piață a lui Szukala, raportată în 2015

Ce face azi Lukasz Szukala, fost idol al fanilor FCSB. Diploma obținută la 41 de ani

După o carieră lungă, fundașul polonez de 1,98 m s-a retras din activitate în februarie 2019, după ce s-a despărțit de turcii de la Ankaragucu. La acea vreme, după ce a renunțat la fotbal, a decis să se stabilească în România.

Dacă facem o scurtă recapitulare a carierei lui Szukala vedem că acesta a îmbrăcat, între 2003 și 2019, tricourile cluburilor Metz, TuS Fortuna Saarsbrug, SV Trassem, Eintracht Trier, 1860 Munchen II, Aachen, Gloria Bistrița, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, FCSB, Al Ittihad și Osmanlispor.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a pus ghetele în cui, polonezul nu s-a îndepărtat deloc de fenomen. Ajuns acum la 41 de ani, Lukasz Szukala, a înregistrat un succes important pe plan individual. El a primit o distincție din partea UEFA. Cu aceeași ocazie, forul fotbalistic de pe continent a mai oferit diploma unui fost jucător de la FCSB, Florin Gardoș.

În urmă cu câțiva ani ani, Szukala și fostul său coleg de la FCSB s-au înscris în programul UEFA Master in Sports Management (UEFA MIP). Vorbim de un curs dedicat foștilor fotbaliști care doresc să acumuleze cât mai multe informații cu privire la managementul sportiv.

Pe 16 octombrie, după ani de studii și muncă, foștii fundași centrali au fost răsplătiți de UEFA. Polonezul a ținut să cinstească momentul de gală cu un mesaj pe .

”După doi ani de dăruire și muncă asiduă, sunt mândru să spun că am primit diploma UEFA Master în Management Sportiv. Sunt recunoscător pentru această aventură incredibilă, pentru persoanele pe care le-am întâlnit, dar și pentru tot ceea ce am învățat. Sunt entuziasmat pentru tot ce urmează!”, a scris Lukasz Szukala.

Cine este frumoasa româncă cu care este căsătorit Lukasz Szukala

Așadar, alături de FCSB, Szukala . În plus, alături de gruparea din Capitală, polonezul a evoluat în UEFA Champions League și în Europa League.

România ocupă un loc special nu doar în cariera uriașului fundaș, ci și în inima sa. Acesta este stabilit de mai mulți ani în țara noastră. Motivul este unul simplu. Încă de când îmbrăca culorile lui FCSB, Lukasz Sukala s-a îndrăgostit de Raluca Hogyes, ex-prezentatoare Digi Sport. Mai târziu, cei doi au devenit șot și soție.

Relația lor a continuat și este extrem de solidă. Pe final de 2019 au devenit părinți. Atunci, Raluca a născut un băiețel, Boris.”Dragul nostru copil, ai venit pe această lume când ai vrut tu, nu când a fost programat şi ţi-ai ales o dată specială, 12 decembrie 2019. Aceasta este o altă dovadă că Dumnezeu râde de noi când ne facem planuri, pentru că El ne arată în fiecare moment cât de mică este această lume.

Acum suntem o familie completă şi ne simţim atât de binecuvântaţi. Boris, te iubim dincolo de cuvinte şi îţi mulţumim că ne-ai ales să-ţi fim părinţi”, a scris, acum 6 ani, Raluca pe Instagram.