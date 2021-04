Ce s-a ales de Magda Ciumac, una din vedetele OTV, lansată de serialul Elodia. ȘI-a refăcut complet viața

Magda Ciumac a fost în urmă cu mai bine de 10 ani una din vedetele lansate de serialul Elodia la OTV, televiziunea lui Dan Diaconescu. Fosta nevastă a luptătorului basarabean Tolea Ciumac s-a retras din lumina reflectoarelor și și-a refăcut viața, însă ce se mai știe acum despre ea?

Magda a apărut la OTV pe vremea când Dan Diaconescu realiza serialul Elodia. A fost una dintre prezențele constante de pe micul ecran, în edițiile-maraton de la postul respectiv de televiziune care se terminau la 5 sau 6 dimineața.

Bruneta a apărut declarând că are informații despre unde ar putea fi îngropată avocata dispărută, însă pe măsură ce prezența ei în emisiune a prins la public, a devenit chiar ea însăși subiect de serial tv.

Magda Ciumac, una din vedetele serialului Elodia, stabilită în Italia

La un moment dat, Magda a dispărut și o țară întreagă a urmărit acest eveniment. După apariție, aceasta a spus că a fost răpită de Tolea Ciumac, legată de calorifer timp de câteva săptămâni și înfometată. Mulți au pus la îndoială acea poveste și credeau că este doar încă o regie pusă la cale de Dan Diaconescu pentru audiență.

Fosta vedetă OTV s-a săturat de televiziune și și-a văzut de viață, concentrându-se în exclusivitate asupra Îcreșterii băiatului pe care îl are cu Tolea, Sasha.

Este fericită alături de iubitul italian. Prin ce cumpene a trecut în ultimii ani

Magda s-a stabilit în Italia, acolo unde locuiește cu fiul ei și cu noul său partener de viață, un italian, după o tentativă eșuată cu un afacerist timișorean.

„Sunt fericită acum cu relația pe care o am! Încă nu m-am stabilit în Italia. În timp, probabil o să se întâmple și asta. Acum fac naveta. Merg o dată, chiar și de două ori pe săptămână până acolo. M-am obișnuit cu situația asta, fac acest lucru de aproape un an. Am 150 de zboruri până acum”, a declarat Magda Ciumac pentru click.ro în urmă cu ceva timp.

În tot acest timp, vedeta cu care Dan Diaconescu a făcut bani frumoși în nopțile de la OTV a avut parte și de câteva cumpene după ce a descoperit câteva probleme de sănătate. Bruneta a ajuns de la multe ori pe mâna medicilor din cauza inimii sale care nu funcționa cum trebuie.

