Ce s-a ales de Mariana Bitang, „doamna de aur” a gimnasticii românești. Ce face și cum arată astăzi partenera lui Octavian Bellu

Considerată ”doamna de aur” a gimnasticii românești, Mariana Bitang, a intrat într-un con de umbră. Ce s-a ales de femeia care a antrenat nume importante în ultimii ani. Iată ce face și cum arată astăzi partenera lui Octavian Bellu, la vârsta de 63 de ani.

Ce s-a ales de Mariana Bitang

Mariana Bitang este una dintre cele mai cunoscute și apreciate . De când a dispărut din lumina reflectoarelor nu s-a mai afișat și nu se mai știu foarte multe informații despre aceasta.

Ajunsă la vârsta de 63 de ani, soția lui Octavian Bellu a plecat din România. S-a stabilit în Austria, însă nimeni nu a descoperit care este meseria sa. În schimb, partenerul de viață este profesor într-o instituție de învățământ.

Celebra antrenoare s-a schimbat radical, însă este o apariție impecabilă de fiecare dată când apare în spațiul public. Ultima oară când a apărut în vizorul oamenilor a fost în luna iulie, când a fost soacră mare.

Fiul său din primul mariaj, Andrei, a făcut nunta cu aleasa inimii sale. Mariana Bitang a strălucit la brațul lui Octavian Bellu, evenimentul fiind unul grandios la care au luat parte numeroase gimnaste din România.

Ce a purtat Mariana Bitang la nunta fiului său

Îmbrăcată cu o rochie neagră și cu un look distins, Mariana Bitang și-a aranjat părul special pentru ceremonie. ”Doamna de aur” a gimnasticii românești a demonstrat că timpul nu i-a răpit farmecul și rafinamentul.

Antrenoarea s-a bucurat din plin de atmosfera de sărbătoare, dovadă că au fost invitate nume importante din lumea sportului. Printre cele mai cunoscute se numără Larisa Iordache, Gina Gogean și Lavinia Miloșovici.

De la ceremonie nu au lipsit nici Simona Amânar, Andreea Răducan și Monica Roșu. În imaginile de pe social media, împărtășite de una dintre fostele sportive, renumita antrenoare se vede că s-a relaxat din plin.

Mai mult decât atât, a strălucit în adevăratul sens al cuvântului. Radiind de fericire, Mariana Bitang a profitat de această reuniune memorabilă pe care nu o va uita, cel mai probabil, pentru tot restul vieții sale.

Cum s-au cunoscut Mariana Bitang și Octavian Bellu

Mariana Bitang și sunt un cuplu important în gimnastica românească, dar sunt împreună și în viața personală. Sunt o familie de foarte multă vreme, cunoscându-se în perioada în care erau în alte relații sentimentale.

Au ajuns împreună după ce au pus capăt mariajelor pe care le aveau. S-au întâlnit prima dată la centrul de pregătire din Deva. La momentul respectiv Octavian Bellu era deja antrenor în lotul național de gimnastică feminină.

Mariana Bitang abia începuse să lucreze ca antrenoare secundă. Ulterior, cei doi au descoperit că au foarte multe lucruri în comun și au decis să înceapă o legătură amoroasă. Relația a început în anul 1995, ambii având câte un copil din prima căsătorie.

Căsătoria a fost una discretă, fostul soț al antrenoarei dezvăluind că știa de această nuntă. Viorel Bitang a rămas în relații bune cu fosta parteneră de viață alături de care are un copil. Băiatul a rămas în grija tatălui.

„Sunt uimit că aţi aflat abia acum că Mariana, fosta mea nevastă, s-a căsătorit cu domnul Bellu. S-a întâmplat de mai mult timp, acum câteva luni, iar pentru mine nu este o noutate”, spunea Viorel Bitang în anul 2009, conform .

Mariana Bitang și Octavian Bellu, cei mai de succes antrenori din lume

Academia Recordurilor Mondiale, cea mai mare organizație care certifică recorduri mondiale, consideră că Mariana Bitang și Octavian Bellu sunt cei mai de succes antrenori din lume. Au primit această titulatură în anul 2020.

Gimnastele antrenate de cei doi au adus României 279 de medalii din competițiile internaționale de top. Dintre acestea 106 sunt de aur. În plus, în ultimii ani antrenorii au fost implicați în proiectul „Țară, țară, vrem campioane”.

Au ajuns în această postură după ce au fost propuși la lotul național de gimnastică de către Ionuț Popa, președintele CS Dinamo. Propunerea a avut loc la scurt timp după încheierea Jocurilor Olimpice de la Paris.

„La gimnastică, după era Bellu și Bitang, a venit o perioadă fără rezultate. Eu cred că avem nevoie de domnul Bellu și de doamna Bitang, să revină în postura de coordonatori tehnici, supervizori la loturi.

Vorbim în fiecare zi cu ei, sunt aproape de noi, ne sprijină cu tot ce avem nevoie prin proiectul «Țară, țară, vrem campioane!». Sunt alături de gimnastica românească, dar degeaba ajuți din umbră, deoarece copiii au nevoie de modele.

Nu-mi permit să le dau sfaturi, însă gimnastica românească are nevoie de modele și ar trebui să fie coordonatorii tehnici ai unor loturi, să insufle generațiilor noi încrederea necesară”, a spus Ionuț Popa pentru GSP, scrie .