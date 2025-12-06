Ce s-a ales de mașina pe care Mihaela Cambei a primit-o de la Ion Țiriac. Decizia luată de multipla campioană la haltere

ADVERTISEMENT

Mihaela Cambei a reușit în sfârșit ceea ce și-a propus. Mai exact, multipla campioană la haltere a obținut permisul de conducere, iar acum se poate bucura din plin de mașina pe care a primit-o de la Ion Țiriac.

Mihaela Cambei a luat permisul de conducere

Mihaela Cambei trăiește momente fabuloase. Multipla campioană la haltere a susținut examenul pentru obținerea permisului de conducere la Onești și iată că l-a și luat încă de la prima încercare.

Având în vedere marea reușită, sportiva a ținut să-i mulțumească public instructorului ei auto. Iar la rândul lor, reprezentanții școlii de șoferi i-au transmis un mesaj emoționant odată cu această reușită.

„Ai luat permisul cu aceeași determinare cu care ridici greutățile pe podium. Forța și disciplina ta te duc mereu mai departe”, a fost mesajul transmis de Școala de Șoferi unde a fost înscrisă sportiva.

Ce s-a întâmplat cu mașina primită de la Ion Țiriac

Amintim faptul că după performanța sa de la Jocurile Olimpice de la Paris, Mihaela Cambei a primit o mașină de la Ion Țiriac. Din păcate însă, tânăra nu avea un permis auto atunci, astfel că nu s-a putut bucura de ea.

. De acum însă, având în vedere că a obținut permisul auto, aceasta se poate bucura din plin de vehiculul primit de la Ion Țiriac.

Mihaela Cambei a mai primit și o Toyota de la COSR. Această mașină însă este condusă de tatăl său în prezent. Menționăm faptul că bărbatul lucrează ca paznic la o firmă din Onești. Totodată, după ture, acesta mai lucrează pe tractor. Astfel, mașina îl ajută să se deplaseze mai ușor.

Mihaela Cambei, performanțe deosebite în sport

Familia sportivei este originară din Dofteana, județul Bacău. Și tot acolo, Mihaela Cambei a început halterele, la CSM Onești. Tânăra i-a avut ca antrenori pe Gheorghe și Cristina Maftei.

Și iată că performanțele au apărut destul de repede, Astfel, în 2025, pe lângă transferul la CS Dinamo, .

Mai exact, Mihaela Cambei a câștigat proba de smuls la categoria 53 kg cu 94 kg ridicate. În același timp, la aceeași competiție a mai cucerit argintul la aruncat (114 kg) și s-a clasat pe doi la total (208 kg).

Practic într-un singur an, sportiva a reușit să obțină 6 medalii și inclusiv clubul din care face parte a transmis acest lucru într-un mesaj oficial. „Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naționalele de seniori și tineret.

Campioana mondială și europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competițional 2025 cu participarea la Campionatul Național de seniori și tineret, care s-a desfășurat la Sala Rapid din București.

Valoroasa sportivă de la Dinamo a cucerit fără să forțeze toate cele șase medalii de aur de la categoria 53 kg (3 la seniori + 3 la tineret)”, a anunțat CS Dinamo București pe rețelele sociale.

Cum a reacționat marea campioană când a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice

Amintim că în momentul în care a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, la categoria 49 de kilograme, Mihaela Cambei a oferit și un interviu cât se poate de emoționant.

Sportiva dezvăluia atunci că s-a luptat pentru o astfel de performanță și că e mândră de ceea ce a reușit să facă. Totodată, ea a mai precizat și că mai are momente de frică și de agitație, însă încearcă să fie încrezătoare.

„Această medalie înseamnă absolut totul, toată cariera mea de 11 ani! Pentru că m-am luptat mult pentru ea și cred că acesta este visul oricărui sportiv. Are aceeași culoare, nu alta, eu sunt foarte mândră de ceea ce am obținut. Dacă nu ai cap, nu prea reușești și trebuie să te lupți foarte mult cu frica.

Iar în acele momente, credeți-mă că ai și frică, și nervi, și agitație și nu știi ce se poate întâmpla. În acel moment trebuie să încerci să gândești cât mai mult mișcarea și asta este cel mai important. Într-o fracțiune de secundă poți să pierzi totul”, spunea marea campioană.