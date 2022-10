Ce s-a ales de membrii trupei Genius? Toți au drumuri diferite în prezent

Trupa Genius a făcut furori în anii ’90. Cucerea milioane de români și avea zeci de concerte în țară. Ce fac în prezent membrii ei?

Ce mai fac membrii trupei Genius

Trupa Genius a fost înființată în anul 1996 și a fost compusă din Oana Vincu, Cezar Hălmăgean și Ovidiu Hălmăgean. În momentul de față, toți trei se află pe drumuri diferite.

Doar Oana Vincu se mai dedică muzicii. Ea este acum profesoară de canto și evită lumina reflectoarelor. Asta după ce și-a încercat norocul în carieră în SUA, alături de Cezar.

Oana și Cezar au stat 10 ani împreună în America, dar în cele din urmă s-au despărțit și au revenit pe plaiurile natale. Oana a mărturisit că destrămarea s-a produs pe fondul oboselii.

”Totul a inceput sa se clatine, atunci cand oboseala si-a spus cuvantul. Aveam foarte multe concerte, de multe ori, doua sau trei pe zi, mai ales in timpul verii, pe litoral. Nu a fost deloc usor pentru niste copii, care terminasera liceul si poate nu fusesera plecati de acasa mai mult de o saptamana, doua, pe timpul vacantelor de vara.

Sa nu uitam, de asemenea, conditiile in care se canta, de cele mai multe ori pe atunci. Iarna, salile erau neincalzite, nu existau atat de multe hoteluri si pensiuni ca si acum, deci uneori si la conditiile de cazare erau probleme. Poate toate astea, oboseala, trei caractere diferite si-au spus la un moment dat cuvantul.

Nu am mai continuat, pentru ca am decis de comun acord sa ne oprim. Nu au fost certuri legate de bani, precum s-a vehiculat in presa. Stiu ca citisem adevarate scenarii de film despre despartirea noastra. Nimic adevarat, din pacate”, a declarat Oana Vincu pentru

Solista a mai mărturisit și că nu , decât doar într-un context în care să interpreteze o melodie de dragul publicului.

Ce fac frații Cezar și Ovidiu Hălmăgean

În ceea ce-l privește pe Cezar Hălmăgean, potrivit dezvăluirilor Oanei, în prezent este stabilit în Timișoara, acolo a fondat un site educațional, s-a căsătorit și are un și un copil.

Fratele lui, Ovidiu Hămăgean locuiește și el în Timișoara și a fondat o companie software și video. La rândul lui are un copil și este căsătorit.

Cele mai cunoscute melodii ale trupei Genius sunt: ”Orașul trist”, ”Macho Man”, ”Îmi plânge inima”, ”Vara” sau ”Moșu”.