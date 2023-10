Ce s-a ales de Mihai Tatulici, jurnalistul pe care l-au iubit milioane de români. Ce face acum ziaristul, după ce nu a mai apărut la TV

Ce s-a ales de Mihai Tatulici, jurnalistul pe care l-au iubit milioane de români. Ce face acum acesta și de ce nu a mai apărut la TV.

Ce s-a ales de Mihai Tatulici. Ce face acum

Mihai Tatulici a avut o carieră în televiziune de aproape 50 de ani. Acesta a decis să se pensioneze în anul 2013, după ce a lucrat vreme de 48 de ani.

Acesta a primit multe oferte de a se reîntoarce în televiziune dar a rămas ferm în decizia lui și 10 ani mai târziu.

Celebrul jurnalist nu a stat degeaba în acest timp și primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost să scrie o carte, anume Singur între două veacuri.

Ulterior, jurnalistul s-a reprofilat și a făcut cursuri pentru a deveni project manager. Acesta poate să realizeze proiecte cu .

Mihai Tatulici a vorbit și despre pensia pe care o primește acum. Jurnalistul a spus că a avut noroc pentru că a fost membru al Uniunii Cineaștilor. Pensia pe care o primește acesta lunar este 2.370 de lei.

„M-am retras definitiv. În 2013, când am ieșit la pensie, am ieșit și de sub lumina reflectoarelor după exact 48 de ani de jurnalism.

Norocul meu s-a numit faptul că am fost membru al Uniunii Cineaştilor şi cu ajutorul statutului lor am mai primit ceva bani în plus la pensie, că în baza majorărilor anuale ale bietei pensii nu ajungeam prea departe”, spunea Mihai Tatulici, pentru

Mihai Tatulici, mentor pentru Marina Almășan

Marina Almășan, una dintre vedetele de televiziune care îl consideră un mentor pe Mihai Tatulici, spunea că atitudinea acestuia s-a schimbat total.

Acum, Mihai Tatulici consideră că generațiile tinere nu mai au ce învăța de la el. Aceasta chiar spunea că speră că mentorul său va mai reveni la televiziune, deși este foarte decis să nu o facă.

„Din păcate, acum am observat o oarecare retragere a lui în cochilia sa. Nu știu exact pe seama cărui fapt s-o pun, pentru că Mihai nu a fost niciodată omul care să stea în umbră.

L-am surprins, însă, într-un interviu recent, spunând lucruri grave, de genul (citez din memorie): Spectacolul bătrâneții nu e deloc telegenic… Timpul meu a trecut…Eu nu mai sunt relevant pentru societatea românească…’. M-a traversat un frison.(…)

Mihai e încăpățânat, e de neadus pe micul ecran’, dacă el nu vrea. Sper din toată inima să fie o stare temporară,”, a povestit Marina Almășan, conform .