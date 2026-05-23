Ce s-a ales de milionarul care a consumat 70 de beri într-o singură zi. Dependența de alcool l-a făcut să-și schimbe complet viața

Un milionar celebru, care a fost una dintre vedetele lui Real Madrid, a făcut o mărturie șocantă. Iată ce s-a ales de brazilianul care a recunoscut că dependența de alcool nu i-a făcut deloc bine. A consumat 70 de beri într-o singură zi.

Fostul fotbalist dependent de alcool care și-a schimbat traiectoria existenței

Cícero João de Cézare (45 ani), cunoscut mai mult ca Cicinho, a oferit informații surpriză despre viața sa personală. Sportivul care a evoluat în Super Lig la clubul Sivasspor a dat cărțile pe față legat de o problemă cu care s-a confruntat mai bine de două decenii. A reușit să ascundă față de toți această adicție.

Fostul fotbalist care a reprezentat Brazilia la Campionatul Mondial de Fotbal 2006 a recunoscut că a fost . A început să bea încă de la o vârstă fragedă. Avea doar 13 ani când a pus gura pe alcool prima oară. La un moment dat, fostul jucător al lui Real Madrid și AS Roma a reușit să consume 70 de beri într-o singură zi.

Ajunsese să bea pentru a fugi de neplăcerile de care avea parte. Din păcate, băutura i-a fost un aliat mai ales după ce a început să câștige bani din fotbal. Timp de două decenii nu s-a oprit, precizând că și-a făcut 25 de tatuaje când era sub influența alcoolului. Doar atunci avea curaj pentru că mereu i-a fost frică de ace.

„Cu cât creșteam și câștigam mai mult, cu atât beam mai mult. La Roma, am stabilit recordul meu într-o zi: 70 de beri, 15 caipirinha și două pachete de țigări. Mă trezeam la 8 și mergeam la antrenament după petreceri”, a spus Cicinho, într-un interviu pentru .

”Mi-am cumpărat mașini, haine și organizam petreceri acasă”

„Am ajuns acasă la cinci dimineața fără ca părinții mei să știe. Și a doua zi eram bine, puteam chiar să mă antrenez. La 17 ani am început chiar să fumez țigări. Dar așa percepeam fotbalul, voiam să ajung în vârf, să câștig mulți bani și să mă bucur de asta.

Mi-am cumpărat mașini, haine și organizam petreceri acasă. Aproape niciodată nu ieșeam, pentru că la Madrid erau paparazzi peste tot. Așa că beam direct în vila mea cu prietenii”, a mai spus fostul fotbalist care s-a retras din sport în 2018 din cauza unor probleme la genunchi.

Cum și-a schimbat viața după dependență

Renumitul fundaș brazilian și-a ascuns dependența de alcool foarte multă vreme. După nopțile pierdute la petrecerile care țineau până la primele ore ale dimineții acesta obișnuia să bea 3-4 cafele pentru a-și reveni. De asemenea, mesteca constant gumă pentru a masca mirosul de alcool. Pe teren continua să joace bine.

În 2009, după o accidentare a recunoscut că situația sa este una gravă. A realizat că are o problemă cu alcoolul la care s-a adăugat și depresia. Inițial, nu a vrut să accepte, dar a avut parte de un sprijin important din partea soției sale, Mary. Femeia a jucat un rol esențial în recuperarea sa. Tot ea a fost cea care i-a arătat calea către credință.

L-a dus într-un lăcaș din cult din Roma, unde locuiau la acea vreme. Ulterior, brazilian a mers la terapie și iată că au trecut 14 ani de la schimbarea care i-a modificat complet traiectoria. Cicinho spune că de aproape un an este pastor evanghelic. De asemenea, lucrează ca analist TV în San Paulo.

„Astăzi conduc slujbe, vorbesc despre povestea lui Iisus. Cred profund în Dumnezeu. Te ajută să te cureți de rău”, a completat fostul jucător al lui Real Madrid, mai arată sursa menționată anterior.