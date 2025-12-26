Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere

Sport

Monica Roșu a renunțat la gimnastică cu ani în urmă, încă de la o vârstă destul de fragedă. Performanțele sale nu au fost însă uitate nici măcar astăzi.
Valentina Vladoi
26.12.2025 | 19:00
Monica Roșu a trecut prin schimbări importante. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Monica Roșu va rămâne una dintre cele mai apreciate gimnaste ale României. A fost dublă campioană olimpică la Atena în 2004 și a bifat de asemenea și alte reușite impresionante în sportul de performanță.

De ce s-a retras Monica Roșu din activitate

Deși avea în față o carieră înfloritoare și ar fi putut face lucruri mai mari, Monica Roșu a fost nevoită să se retragă din activitate destul de devreme. S-a întâmplat un an mai târziu după victoria de la Antena.

În 2005, pe când avea doar 18 ani, aceasta a fost nevoită să spună adio sportului de performanță. A suferit o accidentare dureroasă, însă a încercat să meargă mai departe, fără a se mai uita în urmă.

Chiar și așa, inima i-a rămas la gimnastică. Deși nu a mai putut participa la competiții, Monica Roșu a promovat sportul la diferite acțiuni. Totodată, ea a prezentat evenimente sportive, a participat la semi maratoane și nu numai.

Cu ce se ocupă acum dubla campioană olimpică de la Antena

Cu ce se ocupă însă în prezent? Într-un interviu acordat recent, aceasta a dezvăluit care este noua sa ”carieră”. Monica Roșu se simte împlinită din toate punctele de vedere și a devenit mama unei fetițe.

Alya Maria are 5 ani, iar viața fostei gimnaste se învârte în jurul celei mici. Astfel, aceasta nu mai are timp de mers la evenimente. Practic încearcă să se ocupe de fiica sa atât cât poate, chiar dacă acest lucru nu e neapărat ușor.

„Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente… Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.

Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață. Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică.

Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună”, a declarat Monica Roșu, la Poveștile Sport.ro.

Monica Roșu a bifat reușite uriașe

Amintim faptul că pentru Monica Roșu, drumul spre gimnastică a început pe când avea doar patru ani, la CSȘ Bacău. Aceasta a fost selectată în echipa națională de junioare, iar la începutul anului 2000 a debutat în competițiile internaționale.

Prima ei competiție majoră a fost practic turneul de gimnastică organizat la Charleroi (Belgia). Ulterior, în anul 2002, fosta gimnastă a participat la Campionatele Europene pentru juniori unde a câștigat medaliile de bronz la sărituri și sol.

În 2003 a participat la Campionatele Mondiale de la Anaheim (SUA), unde a obținut medalia de bronz cu echipa și a ocupat locul patru la sărituri. Un an mai târziu, în 2004, aceasta a câștigat medalia de aur la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Atena. Din păcate însă, în 2005 s-a retras din activitatea competițională.

