Au trecut deja 10 ani de când a cucerit o țară întreagă cu vocea lui fabuloasă. Multă lume se întreabă ce s-a ales între timp de Narcis Ianău, după Românii au Talent. Artistul a fost invitat acum în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Aici, a făcut o serie de mărturisiri despre viața lui din prezent. A ajuns să cânte în toată lumea, atât singur, cât și alături de artiști uriași precum Sarah Brightman.

Însă, pentru el “acasă” este tot România. Cea mai mare bucurie a lui este faptul că a reușit să își cumpere singur un apartament în Cluj, orașul lui de suflet.

Ce s-a ales de Narcis Ianău, la 10 ani de la Românii au Talent

Nu îi vine să creadă că a trecut atât de mult timp de când impresiona o țară întreagă cu vocea lui ieșită din comun. Juriul, dar și telespectatorii ProTV, au apreciat la acel moment apariția lui Narcis.

“Nu îmi vine să cred că au trecut 10 ani. Am avut turneu mondial cu Sarah Brightman. Am avut și cursuri de canto în Germania, nu am reușit să învăț limba, este foarte dificil.

Am întâlnit mulți profesori buni, dar cred că Sarah Brightman este cel mai bun profesor. Mi-a dat foarte multe sfaturi, când eram în autobuz. Am vrut dintotdeauna să spun că am propria mea casă.

Am reușit să îmi cumpăr singur un apartament la Cluj Napoca, îmi place mult natura și orașul. Visul meu este să îmi cumpăr mai multe pe viitor, poate chiar și în afara țării.

Mama este tot în Italia, ține de dânsa dacă să se întoarcă sau nu. A ținut să ne țină și la liceu și la facultate”, a mărturisit Narcis Ianău, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce studii are fostul concurent de la ProTV

Chiar dacă are o voce de aur, Narcis a ținut să urmeze și cursuri de specialitate în domeniul muzical. A urmat cursurile Liceului de Artă „George Apostu” din Bacău. Ulterior s-a înscris la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

