Ce s-a ales de Nea Rață, personajul de la Ferma Vedetelor iubit de milioane de români. Ce face Florin, după ce n-a mai apărut la Pro TV

Nea Rață, personajul de la Ferma Vedetelor iubit de români, nu a mai apărut la TV de mult timp. Acesta face bani frumoși din afacerile pe care le deține.

Ce s-a ales de Nea Rață, personajul de la Ferma Vedetelor iubit de mulți români. Din ce face bani acum

Acum câțiva ani, t în lumea televiziunii, însă a dispărut, de ceva timp, de pe micile ecrane. A devenit cunoscut în urma participării la Ferma Vedetelor, .

Îndrăgitul gospodar a devenit faimos, însă nu a vrut să renunțe a meseria sa, pe care a practicat-o dintotdeauna, și anume agricultura. În prezent, bărbatul se află departe de luminile reflectoarelor.

Florin Rață, pe numele său complet, locuiește într-o comună din Constanța, acolo unde deține propria fermă. Fosta vedetă de la Pro TV investește sume mari de bani în utilaje și are mai multe funcții în cadrul fermei. Este administrator, paznic și tractorist în același timp.

Nu ezită atunci când vine vorba despre munca la câmp și își conduce singur utilajele pe care le deține. Nea Rață are un atestat profesional, dar și permis pentru a conduce tractorul. Afacerea din Constanța nu este singura pe care o deține agricultorul. Acesta mai are o fermă de utilaje în Movilița.

Cine este soția lui Nea Rață

Nu doar Nea Rață a fost apreciat de public, ci și soția acestuia. Femeia a devenit și ea iubită de concurenți datorită faptului că obișnuia să trimită diverse preparate în emisiune.

Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de două decenii. Au împreună doi copii, Maria și Bogdan, care au terminat facultatea și îi ajută pe părinți cu munca la fermă.

Acum ceva timp, soții Rață au mers într-o vacanță în Egipt, dar și în Kenya, unde au avut parte de experiențe unice, dar au fost și marcați de sărăcia în care trăiesc oamenii.

Acesta a spus că nu ține să revină la TV, însă nu exclude această posibilitate în cazul în care apare o ofertă foarte bună. De când nu a mai fost văzut pe micile ecrane, Florin Rață se ocupă de fermă.

“Erau foarte săraci, oamenii pe acolo aveau 50 de dolari salariu… Mi-a părut rău de ei. Dar noi ne-am distrat, am stat la plajă şi am vizitat rezervaţii de animale.

Am văzut familii de lei, de tigri. Am văzut cum tigrii fugeau după antilope sau bivoli şi le prindeau, am văzut şi maimuţe, girafe, am fost în junglă noaptea şi am avut parte de nişte privelişti cum nu ne aşteptam.

A fost o altfel de experienţă şi de dată această am fost fără copii. (…) O să o iau de la capăt, mă odihnesc o zi după zbor şi mă apuc din nou de lucru împreună cu fiul meu Bogdan.

Cât despre întoarcerea în televiziune mai vedem ce va fi, nu ţin neapărat să revin pe micile ecrane, dar dacă mi se face o propunere interesantă poate că nu o să o refuz””, a declarat Nea Rață, potrivit .