Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”

Cât de mult s-a schimbat viața unei femei după ce a câștigat 2 milioane de euro la loto. Mulți ar fi invidioși pe norocul ei, însă câștigătoarea susține că a avut multe de pierdut după ce a dat marea lovitură.

ADVERTISEMENT

O tânără de 16 ani a câștigat marele premiu la Loto

Cine nu își dorește să câștige peste noapte milioane de euro? Deși din exterior pare scenariul perfect care poate scăpa pe oricine de orice grijă, în realitate, câștigurile la loto au adus ghinion în viețile marilor norocoși.

A aflat asta pe propria piele Callie Rogers, . Când a câștigat marele premiu de 2 milioane de euro, Callie avea doar 16 ani. Ceea ce părea că îi va schimba viața în bine i-a adus, de fapt, numai necazuri.

ADVERTISEMENT

Când a devenit cea mai tânără câștigătoare a loteriei din Marea Britanie, Callie lucra ca vânzătoare și avea un salariu de doar 3,60 lire pe oră. Crescută într-un cartier modest din Cumbria, de către părinți adoptivi, Callie a fost catalogată rapid drept „scăpată de sub control” după câștigul neașteptat.

Ce a făcut adolescenta cu cele 2.000.000 de euro

Premiul câștigat la loto a fost unul uriaș, însă Callie a „reușit” să îl cheltuiască pe tot în doar nouă ani. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să își cumpere o casă, pentru a se muta din locuința asistenților maternali. Apoi, și-a cumpărat și o mașină, deși nu avea permis.

ADVERTISEMENT

„Eram o celebritate locală. Oamenii veneau la mine în pub-uri ca și cum mi-ar fi fost cei mai buni prieteni. Simțeam că trebuie să le plătesc tuturor băuturi. Nu mai știam în cine să am încredere.

ADVERTISEMENT

Erau prea mulți bani pentru cineva atât de tânăr. Chiar dacă spui că viața nu ți se va schimba, inevitabil o face și adesea nu în bine. Mi-a distrus viața. Din fericire, acum sunt mai puternică.”, a povestit Callie, pentru .

ADVERTISEMENT

Rămasă fără niciun ban, tânără câștigătoare a fost urmărită de ghinion

, Callie Rogers nu a știut cum să își gestioneze banii. La un moment dat, a cheltuit aproape 300.000 de euro pe cocaină și alte sute de mii de euro pe haine de firmă și pe operații estetice. Tot din premiul cel mare, Callie a dăruit prietenilor și familiei aproape 600.000 de euro.

În cele din urmă, premiul lui Callie Rogers s-a epuizat. Așa cum era de așteptat, persoanele din jurul ei au început să dispară. Nimeni nu o mai căuta pentru că nu mai avea bani, iar asta a făcut-o să aibă probleme de încredere în propria persoană.

După ce a cheltuit toți banii, pentru Callie a urmat o perioadă de declin. A fost implicată într-un accident rutier în timp ce se afla sub influența cocainei, iar permisul i-a fost suspendat pentru aproape 2 ani.

Acum, Callie Rogers are 5 copii

În 2018, Callie Rogers a mai avut parte de un episod tragic. Aceasta a fost bătută de două femei, care au atacat-o în timpul unei ieșiri în oraș. În urma incidentului, a suferit traumatism cranian, a avut coaste rupte și dinți sparți, iar vederea i-a fost afectată permanent.

După întregul carusel de evenimente, viața lui Callie Rogers este mult mai liniștită acum. Câștigătoarea la loto are 5 copii, iar unul dintre ei suferă de paralizie cerebrală. Chiar dacă nu îi este deloc ușor, Callie susține că este mult mai fericită de când nu mai are niciun ban.

Faptul că a intrat în posesia unui premiu atât de mare la o vârstă atât de fragedă a debusolat-o complet pe Callie. Tocmai de aceea, a militat pentru ca vârsta minimă pentru a juca la loto să fie ridicată la 18 ani. Modificarea a fost adoptată, ceea ce a ajutat-o să își păstreze recordul de „cea mai tânără câștigătoare”.