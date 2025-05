Ce s-a ales de Octavian Ursulescu, îndrăgitul prezentator care a bucurat milioane de români. Ce face acum, după ce nu mai apare la TV, și ce pensie are. „Ar fi deplasat să mă plâng. Munceam ca un nebun. Acum toți au vile!”

Ce s-a ales de Octavian Ursulescu, prezentatorul celebru în România pentru carisma sa inegalabilă. După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, vedeta în vârstă de 77 de ani povestește cum arată viața lui acum.

Ce s-a ales de Octavian Ursulescu, îndrăgitul prezentator român

Moderator de televiziune, cronicar și critic muzical, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, dar și cel mai apreciat și din țara noastră, Octavian Ursulescu a făcut o comparație interesantă între câștigurile obținute de el în perioada comunistă și ce se primește acum, în 2025.

Ursulescu a povestit, pentru , că în perioada comunistă banii primiți de artiști nu erau deloc mulți. Acum, însă, sumele diferă cu mult, aducând aminte de cei care se afișează trăind o viață de lux.

„Situația era cu totul alta atunci, față de zilele noastre, când artiștii câștigă foarte bine, și mă bucură mult acest lucru, au vile, mașini scumpe, își permit călătorii exorbitante, totul prin munca lor. Pe vremuri, toți artiștii stăteau, cu puține excepții, la bloc, iar noi toți cei care aveam Atestat de artist liber-profesionist – categoria I primeam 200 de lei de spectacol.

Nu era foarte mult, dar după un turneu lung, cu minimum 2 concerte pe zi, se aduna o sumă frumușică. La festivaluri, Mamaia, „Melodii” sau la cele din țară, foarte multe pe atunci, cel mai cunoscut fiind cel de la Amara, se înțelege că nu mai funcționa strict acest aspect. Alte evenimente nu existau, nu se făceau Zilele orașului sau comunei, vedetele de muzică ușoară nu cântau la nunți și la botezuri, unde erau chemați soliștii de muzică populară, fiecare remunerat conform înțelegerii directe cu organizatorii, de aceea aceștia încă de atunci aveau un statut privilegiat”, a povestit celebrul prezentator.

Câți bani câștiga vedeta în perioada comunistă

Octavian Ursulescu recunoaște că el era remunerat mai bine decât alți colegi de breaslă, însă datorită muncii suplimentare pe care o făcea. În timp ce alții se odihneau în concedii, vara, pe litoral, sau la munte, el muncea pe rupte. Eforturile lui au fost, desigur, răsplătite din plin.

„Câștigam mai bine, indiscutabil, decât un salariat obișnuit, dar asta datorită și altor factori, în afară de turnee și de festivaluri. Absolut toate aparițiile pe micul ecran se plăteau, nu ca astăzi. Realizam numeroase emisiuni la Radio, textele de prezentare se depuneau la Fondul literar și se achitau ca atare. Casieria era la doi pași de Radio, la editura „Cartea Românească”, pe str. Nuferilor, și mai ales publicam foarte mult în toate revistele, ziarele și almanahurile vremii, adesea alături de regretatul meu frate Florin-Silviu.

Am fost un „workoholic”, scriam enorm la mașina mea portabilă Consul, prima mi-a fost furată la Măcin, mi-au spart mașina, am dat declarații la Miliție, pe atunci caracterele mașinilor de scris erau înregistrate, nu cumva să scrii manifeste! Plecam dimineața la redacții, la televiziune, la radio, unde uneori copiam discurile străine, până noaptea târziu, într-o cabină specială. Practic n-am avut vacanțe, nu stăteam o clipă, nici vara, când toți plecau în concedii.

Mai făceam emisiuni, pentru Radio Vacanța, Radio Iași, Radio Timișoara…Sigur că toate acestea, adunate, dădeau un total frumos. Am putut să-mi ajut mama și fratele, dar nu o dată mă gândesc că toți prietenii mei mergeau la mare, la munte, iar eu munceam ca un nebun. Dar aș fi ipocrit să spun că regret. Am avut din acest motiv un statut aparte și mi-a plăcut ce am făcut, ceea ce puțină lume poate spune. Asta e cel mai important”, a mai declarat Ursulescu pentru sursa menționată.

Ce pensie primește Octavian Ursulescu după o viață de muncă

După o viață dedicată scenei și artei, Octavian Ursulescu mărturisește că nu este pe deplin mulțumit de pensia primită. Nu vrea, însă, să se plângă, mai ales că . Este foarte mulțumit cu traiul său, ba chiar se și răsfață din când în când cu o partidă de pescuit.

„Nici vorbă, dar ar fi cu totul deplasat să mă plâng, cum văd că fac unii din branșă. Sunt activ, muncesc, redactor la revista Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Scriu prezentări pentru CD-uri, îndeosebi la casa de discuri Eurostar. Prezint evenimente și mai ales câteva din cele mai mari festivaluri din țară.

Este vorba de festivalul național al romanței „Crizantema de aur” de la Târgoviște, ediția a 58-a în acest an, un alt festival național de romanțe la Zlatna, „Te-aștept pe-același drum”, ediția a 20-a anul trecut), precum și singurul festival internațional de muzică ușoară din țară, „George Grigoriu” de la Brăila, am prezentat toate cele 19 de ediții de până acum, la a 20-a voi fi pe scenă între 9 și 11 mai. Printre picături, cum se spune, călătoresc mult și mai ajung și la pescuit, așa încât ce-mi mai pot dori? „Banii n-aduc fericirea”, cânta Corina Chiriac…”, a mai dezvăluit îndrăgitul prezentator.