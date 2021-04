Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, actorul care a renunțat la scenă și a luat calea Bisericii. Cum arată îmbrăcat în preot

Ovidiu Cuncea (53 de ani) a renunțat la cariera în lumea filmului și a luat calea Bisericii. Fostul actor a devenit preot după ani de zile în care nu a știut ce drum să aleagă, având mereu neliniște din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul a mărturisit că întreaga sa existență a fost împărțită între teologie și teatru, precizând că a încercat și în urmă cu 37 de ani să urmeze calea credinței, dar a picat seminarul. Câțiva ani mai târziu a încercat să facă din nou teologie, dar a fost dat afară.

Fostul actor a ajuns să îmbrace haina monahală abia în clipa în care Maica Domnului i s-a arătat într-o icoană. Acela a fost momentul în care Ovidiu Cuncea a scăpat de frică și a ajuns să-l slujească pe Domnul, așa cum face și în ziua de azi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ovidiu Cuncea a renunțat la actorie. Artistul a îmbrăcat haina preoțească

„Când în inimă intră credința, începi să nu mai ai liniște. Eram în 1994, atunci am intrat la seminarul teologic, dar eu am mai dat și în 1983, dar am picat… atunci era și o perioadă foarte ciudată. Toată lumea voia să te îndepărteze de teologie.

Era destul de complicat, atunci când am dat examen a fost o chestie de curaj, de revoltă, eu eram între teatru și teologie… Apoi mulți colegi au făcut teologie, printre care și Silviu Biriș, atunci era ca o chestie pe care o făceai cu mare curaj.

ADVERTISEMENT

Știu că s-a făcut ședință publică să mă dea afară din UTC și da, m-am dat afară. Pe tata care lucra în Libia l-au chemat și l-au luat la întrebări. Tata a zis atunci că soția a decis, că el nu știa nimic, totul ca să salveze situația.

Toată viața mea am avut dilema de a mă hotărî între teatru și teologie. A fost un moment de mare intimitate, aproape că nu se vorbește de lucrul acesta. Eram în cumpănă dacă să mai fac pasul spre preoție și…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Stăteam în rugăciune, în genunchi și aievea am văzut-o pe Maica Domnului care îmi zicea să nu îmi fie frică. Am văzut-o ieșind din icoană. Și îmi spunea: «Nu îți fie frică, o să slujești fiului meu, Mântuitorul Hristos». Apoi mi-a luat toată frica.

Chiar prietenii m-au întrebat apoi și le-am spus că nu mai am frică. Acum m-am gândit că mai am. Mi-e frică ca nu cumva să nu mai am bucuria clipei pe care o trăiesc. Să cunoști majoritatea lucrurilor și să nu te mai bucuri”, a mărturisit Ovidiu Cuncea în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul actor a ținut să mai adauge în fața prezentatorului Cristi Brancu că perioada aceasta ține post negru. Preotul spune că nu îi este ușor să bea doar apă, însă are convingerea că va reuși să ducă postul la capăt cu ajutorul lui Dumnezeu.

Ovidiu Cuncea a fost hirotonit în Grecia, acolo unde mai erau încă trei episcopi. S-a rugat foarte mult ca totul să fie limpede pentru noua cale, în timpul pandemiei retrăgându-se la o mănăstire unde după aproximativ două luni s-a călugărit.