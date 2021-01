Ce s-a ales de Petru Mircea Jr., fiul Mădălinei Manole. De 10 ani este crescut doar de tată

Petru Mircea Junior, fiul Mădălinei Manole, a rămas fără mamă când avea doar un anișor. Băiatul regretatei cântărețe de muzică ușoară a fost crescut în ultimii zece ani de tatăl său, care s-a aflat într-un permanent conflict cu bunicii maternei ai copilului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul Mădălinei Manole s-a făcut deja mărișor și are 11 ani, iar în tot acest timp, cel care i-a fost și mamă și tată a fost Petru Mircea.

După moartea cântăreței, micuțul Petru a fost disputat în instanță de părinții Mădălinei Manole și tatăl acestuia, iar judecătorii au decis în cele din urmă ca pruncul să rămână în custodia lui Petru Mircea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul Mădălinei Manole, Petru Mircea Jr., crescut de tată

Fostul soț al fetei cu părul de foc i-a oferit tot ce a avut nevoie fiul său astfel încât să nu simtă lipsa mamei și i-a vorbit încă de când era mic despre aceasta, onorându-i memoria.

Băiatul a crescut iar astăzi este aproape un flăcău în toată regula. Acesta locuiește ba în vila din Otopeni alături de tatăl său, ba își petrece timpul cu bunicii paterni.

ADVERTISEMENT

Una din cele mai mari dureri cu care s-au confruntat ceilalți bunici ai copilului, părinții Mădălinei Manole, a fost faptul că Petru Mircea nu le-a permis să îl vadă pe băiețel atât de des pe cât își doreau, iar cu această amărăciune s-au stins amândoi.

Părinții artistei s-au stins în ultimii trei ani

Mama Mădălinei Manole a murit în anul 2017, iar la trei ani distanță, tatăl cântăreței, Ion Manole, a fost răpuns de coronavirus chiar în toamna anului trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La rândul său, Petru Mircea a declarat la un moment dat că nu a avut parte de sprijin din partea nimănui pentru a-și crește copilul.

Într-un interviu acordat în anul 2013 pentru defunctul ziar Ring, fostul soț al Mădălinei Manole a vorbit despre cât de greu i-a fost să fie tată singur.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nimeni n-a fost interesat cum m-am descurcat eu până acum singur cu copilul, aşa că nimeni nu are ce să aibă cu subiectul ăsta. Sunt dator cuiva cu explicaţii de genul ăsta?! În ultimii doi ani am stat la telefoane cu jurnaliştii, să explic, să desfiinţez ce a zis socrul meu. Dar de ce?

Nu mai am energie, nu mai am răbdare! Să înţeleagă lumea ce vrea! N-am altă soluţie decât ignoranţa, decât să-mi cresc copilul ferindu-l cât pot de tot ce am trăit eu din partea socrilor mei. Şi voi face asta cu preţul suprem dacă trebuie”, mărturisea acum 7 ani Petru Mircea.

ADVERTISEMENT