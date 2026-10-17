Ce s-a ales de „Racheta” lui Gigi Becali! Patronul FCSB era fascinat de el când l-a transferat

CE TREBUIE SĂ ȘTII Eșecul de la FCSB și împrumutul la FC Hermannstadt

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Nana Antwi a fost adus la FCSB în iarna anului 2024 de la FC Urartu (Armenia) pentru suma de 100.000 de euro. Despărțirea definitivă de roș-albaștri s-a produs în perioada de mercato din vara acestui an, când a acceptat oferta primită din Israel de la Beitar Ierusalim. Mutarea era destul de previzibilă, considerând că fundașul african a jucat în ultimele 2 sezoane pentru Hermannnstadt, fiind împrumutat la echipa ardeleană. În momentul aducerii lui Antwi la FCSB, patronul bucureștenilor a fost impresionat de viteza ieșită din comun a fundașului dreapta și l-a comparat cu o ,,rachetă”.

Eșecul de la FCSB și împrumutul la FC Hermannstadt

însă Nana Antwi nu a reușit să confirme pe teren și să își câștige un loc de titular în garnitura roș-albaștrilor. Lipsa de consistență și adaptarea dificilă la rigorile echipei l-au scos treptat din vederile staff-ului tehnic, ghanezul strângând doar 15 apariții oficiale în tricoul bucureștenilor.

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Pentru a-i oferi minute și meciuri în picioare, conducerea clubului a decis în septembrie 2024 să îl împrumute la FC Hermannstadt. În tricoul sibienilor, Antwi a bifat evoluții apreciabile în campionat, însă aventura sa la FCSB se apropiase deja de final, roș-albaștrii acoperind definitiv postul de fundaș dreapta cu alte opțiuni.

Vândut definitiv în Israel la Beitar Ierusalim

Despărțirea definitivă de FCSB s-a produs în perioada de mercato din februarie 2026, când Gigi Becali a acceptat oferta primită din Israel de la Beitar Ierusalim. Mutarea i-a adus lui FCSB 200.000 de euro, punând capăt unei perioade în care africanul nu a reușit să devină om de bază în angrenajul echipei. Transferul în Israel a părut să fie inspirat, Antwi intrând rapid în primul unsprezece. Beitar Ierusalim a terminat play-off-ul din Israel pe locul secund, adunând 76 de puncte și pierzând titlul la o diferență minimă, de doar trei puncte, în favoarea celor de la Hapoel Be’er Sheva.

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Prin această mutare, Antwi și-a mărit inclusiv salariul pe care îl câștigă lunar, conform presei din Israel. Acesta primea în jur de 120.000 de euro pe vremea în care purta tricoul roș-albaștrilor, iar acum salariul ghanezului este în jurul sumei de 220.000 de euro anual. Mutarea în Israel s-a dovedit a fi decizia ideală pentru relansarea carierei lui Antwi. Schimbarea de mediu i-a readus încrederea, iar cota sa de piață i-a crescut semnificativ.

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