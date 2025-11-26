Ce s-a ales de românii care au jucat în China! Campionatul din țara asiatică a ajuns la final

Alex Mitriță, Andrei Burcă, Alexandru Ioniță și Alexandru Tudorie sunt românii care au evoluat în campionatul Chinei, competiție care se derulează după sistemul primăvară-toamnă. Niciunul dintre ei nu a reușit o clasare meritorie.
Cel mai bine a terminat sezonul echipa lui Mitriță – Zhejiang Professional. Acesta s-a clasat pe locul 7, fără drept de participare în vreo competiție internațională. Mitriță a jucat 16 meciuri, în care a reușit opt goluri și șapte pase de gol.
Fotbalistul transferat de la Craiova a fost al treilea marcator al echipei sale, în condițiile în care a jucat doar o jumătate de sezon. Mitriță are contract cu Zhejiang până în iunie 2028, când va avea 33 de ani.
Yunnan Yukun, echipă la care joacă Andrei Burcă și Alex Ioniță a terminat pe locul opt, la egalitate de puncte cu Zhejiang, dar cu golaveraj mai slab. Burcă a jucat nouă meciuri, toate integralist și n-a marcat niciun gol.
Alex Ioniță, cel mai vechi român din China, care a promovat cu echipe din liga secundă, a avut 25 de apariții, din 30 posibile. El a punctat de trei ori și a dat patru pase de gol pentru formația sa.
Cea mai slabă clasare a avut-o Wuhan Three Towns, fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, la care a ajuns Alexandru Tudorie. Vârful transferat de la Petrolul a marcat zece goluri în 26 de meciuri fiind golgheterul echipei sale, care a terminat sezonul pe locul 13, la patru puncte de prima retrogradată.
Titlul a fost câștigat de Shanghai Port, care a obținut al treilea titlu consecutiv în Superliga Chinei, cu o victorie de 1-0 împotriva echipei Dalian Yingbo. Acesta este al patrulea titlu de campioană pentru Shanghai Port și al cincilea campionat național din cariera de antrenor a lui Kevin Muscat.
Australianul, care ar putea semna cu Glasgow Rangers, a câștigat anterior două titluri în A-League cu Melbourne Victory și a condus Yokohama F. Marinos la titlul din J1 League în 2022, înainte de a prelua echipa din Shanghai în 2024.
Rivala din oraș, Shanghai Shenhua, a câștigat cu 3-1 la Tianjin Jinmen Tigers, terminând pe locul al doilea pentru a doua sezon consecutiv. Golgheterul Chinei a ieșit angolezul Fabio Abreu, de la Beijing Guan, cu 28 de reușite.