Ce s-a ales de românii care au jucat în China! Campionatul din țara asiatică a ajuns la final

România a avut patru reprezentanți în campionatul Chinei, care s-a terminat fără ca vreuna dintre echipele la care ei au jucat să aibă acces la locurile fruntașe
Catalin Oprea
26.11.2025 | 07:15
ANALIZĂ FANATIK
Mitrita, Burca, Ionita si Tudorie au jucat in campionatul Chinei FOTO colaj fanatik
Alex Mitriță, Andrei Burcă, Alexandru Ioniță și Alexandru Tudorie sunt românii care au evoluat în campionatul Chinei, competiție care se derulează după sistemul primăvară-toamnă. Niciunul dintre ei nu a reușit o clasare meritorie.

Mitriță, evoluții impresionante la Zhejiang

Cel mai bine a terminat sezonul echipa lui Mitriță –  Zhejiang Professional. Acesta s-a clasat pe locul 7, fără drept de participare în vreo competiție internațională. Mitriță a jucat 16 meciuri, în care a reușit opt goluri și șapte pase de gol.

Fotbalistul transferat de la Craiova a fost al treilea marcator al echipei sale, în condițiile în care a jucat doar o jumătate de sezon. Mitriță are contract cu Zhejiang până în iunie 2028, când va avea 33 de ani.

Yunnan Yukun, echipă la care joacă Andrei Burcă și Alex Ioniță a terminat pe locul opt, la egalitate de puncte cu Zhejiang, dar cu golaveraj mai slab. Burcă a jucat nouă meciuri, toate integralist și n-a marcat niciun gol.

Tudorie a fost golgheterul lui Wuhan

Alex Ioniță, cel mai vechi român din China, care a promovat cu echipe din liga secundă, a avut 25 de apariții, din 30 posibile. El a punctat de trei ori și a dat patru pase de gol pentru formația sa.

Cea mai slabă clasare a avut-o Wuhan Three Towns, fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, la care a ajuns Alexandru Tudorie. Vârful transferat de la Petrolul a marcat zece goluri în 26 de meciuri fiind golgheterul echipei sale, care a terminat sezonul pe locul 13, la patru puncte de prima retrogradată.

Shanghai Port a câștigat din nou campionatul

Titlul a fost câștigat de Shanghai Port, care a obținut al treilea titlu consecutiv în Superliga Chinei, cu o victorie de 1-0 împotriva echipei Dalian Yingbo. Acesta este al patrulea titlu de campioană pentru Shanghai Port și al cincilea campionat național din cariera de antrenor a lui Kevin Muscat.

Australianul, care ar putea semna cu Glasgow Rangers, a câștigat anterior două titluri în A-League cu Melbourne Victory și a condus Yokohama F. Marinos la titlul din J1 League în 2022, înainte de a prelua echipa din Shanghai în 2024.

Rivala din oraș, Shanghai Shenhua, a câștigat cu 3-1 la Tianjin Jinmen Tigers, terminând pe locul al doilea pentru a doua sezon consecutiv. Golgheterul Chinei a ieșit angolezul Fabio Abreu, de la Beijing Guan, cu 28 de reușite.

 

