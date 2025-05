Ce s-a ales de românul care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49. Ce face acum, nici nu zici că e milionar

Vă mai amintiți de românul care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49? A fost cel mai mare premiu din istoria acestui joc, iar deși mulți se gândeau că viața bărbatului se va schimba radical, se pare că unele obiceiuri au rămas la fel.

Cum a reușit românul să câștige 10 milioane de euro la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din data de 25.06.2023, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului, anunța Loteria Română. Acesta avea la acel moment o valoare de 50.096.011,76 de lei, adică peste 10,10 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Cine este românul care a reușit să câștige 10 milioane de euro la Loto 6/49? Acesta a preferat să rămână anonim. Ce se știe despre el însă e faptul că biletul norocos a fost jucat în agenția 76-081 din Bucuresti, Sectorul 6.

Cum a reușit să facă asta? Loteria Română anunța la acea vreme că prețul biletului a fost de 469,50 de lei. „Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema redusa cod 50, in zona B s-au jucat 7 numere si in zona C, de asemenea, s-a jucat schema redusa cod 50, in total 67 de variante”, transmitea sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ce face acum câștigătorul de la Loto

Cum s-a schimbat viața bărbatului la aproape 2 ani de când a devenit milionar? Cei de la cancan.ro l-au surprins recent și se pare că activitățile sale nu par să se fi schimbat prea mult, în ciuda sumei generoase pe care o are în conturi.

Acesta locuiește în apropierea Capitalei și deține o mașină second hand în valoare de 45.000 de euro. Este vorba despre un Range Rover. Iar deși și-ar fi putut permite orice alt bolid de lux, se pare că românul care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49 s-a mulțumit doar cu atât.

ADVERTISEMENT

Cum arată o zi din viața bărbatului? Cei de la l-au surprins la o spălătorie auto din zona Domnești. Angajații de la spălătorie i-au curățat mașina, iar ulterior, bărbatul le-a lăsat și un bacșiș.

ADVERTISEMENT

Cât despre locuința bărbatului, nici aici lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Singura modificare, scrie sursa citată, e că acesta și-a vopsit gardul. În rest, se pare că întreaga familie nu a făcut prea mari cheltuieli de când viața lor s-a schimbat complet.

Care sunt cele mai norocoase numere la Loto 6/49

Multe persoane își încearcă norocul la . Deși nu există practic o rețetă a ”norocului”, există totuși un top al celor mai norocoase numere extrase la Loto 6/49.

Este vorba despre acele numere care au fost extrase mult mai des decât altele. Deși toate extragerile sunt aleatorii, mai mulți jucători atunci când au cumpărat un bilet la Loto 6/49.

Cele 6 numere care au fost extrase cel mai des, la Loto 6/49, sunt 5, 6, 36, 4, 27 și 13. Și tot extrase ceva mai des au fost și numerele 23, 25, 33, 45, 32 și 48, notează dcnews.ro.