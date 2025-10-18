Ce s-a ales de Sandra Izbașa, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 13 ani de când a câștigat două medalii de aur la JO

Sandra Izbașa este una dintre cele mai talentate și apreciate gimnaste. Iată ce s-a ales de adorată de milioane de români, ajunsă la vârsta de 35 de ani. Ce face astăzi, la 11 ani de la retragerea din sport.

Ce s-a ales de campioana olimpică Sandra Izbașa

Campioana olimpică care a cucerit milioane de români cu rezultatele sale, Sandra Izbașa, nu a intrat într-un con de umbră după retragere. E considerată a fi una dintre cele mai frumoase gimnaste din țara noastră.

A luat decizia de a renunța la sportul care a consacrat-o pe 10 aprilie 2014. De atunci și până în prezent au ieșit la iveală puține lucruri despre viața personală. La un moment dat, a hotărât să-și exploreze latura artistică.

Cel mai probabil a făcut acest pas datorită partenerului de viață, Răzvan Bănică. Nepotul celebrului Ștefan Bănică este actor, motiv pentru care fosta gimnastă a urmat o perioadă cursuri în acest domeniu de activitate.

De asemenea, Sandra Izbașa este implicată activ în promovarea unui stil de viață sănătos. Sportiva de 35 de ani este concentrată pe educarea tinerelor talente, încurajându-le în permanență să facă mișcare constantă.

Sandra Izbașa, concurentă la Power Couple

Fosta gimnastă va putea fi urmărită într-o emisiune de la Antena 1. Sandra Izbașa a acceptat provocarea primită din partea producătorilor de la Power Couple, unde va participa alături de soțul său, Răzvan Bănică.

Filmările se desfășoară în Malta și au început deja. Show-ul este moderat de Dani Oțil, care este și gazda matinalului Neatza, alături de prietenul său din copilărie, Răzvan Simion. Cunoscuta campioană olimpică vrea să adune cât mai multe amintiri frumoase.

„A venit momentul să spunem DA acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina…

Ne dorim ca Power Couple să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și La bine și la greu!”, a dezvăluit Sandra Izbașa, conform .

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, nuntă după 3 ani de relație

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit pe 30 iulie 2023. Au ales această dată pentru a celebra 3 ani de când s-au cunoscut. Fosta gimnastă a fost foarte emoționată în ziua cea mare, strălucind într-o rochie de mireasă superbă.

„Un moment foarte special şi ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la această slujbă minunată şi că suntem căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu! Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră.

Exact acum trei ani noi ne-am cunoscut. Şi am zis să lăsăm emoţiile la hotel şi să ne simţim extraordinar de bine.

Abia aşteptăm să ne bucurăm, să ne distrăm, să fim extraordinar de energici şi să-i bucurăm pe toţi cu ceea ce am pregătit noi un an de zile, destul de intens”, a mărturisit Sandra Izbașa, relatează .

Cine este, de fapt, Sandra Izbașa

Sandra Izbașa este una dintre cele mai cunoscute gimnaste din România. Dubla campioană olimpică la gimnastică artistică s-a născut pe 18 iunie 1990, în București. Frumoasa sportivă a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

A obținut o diplomă de kinoterapeut în anul 2014, după ce a studiat la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială. A primit această recunoaștere chiar în anul în care a anunțat că renunță la cariera sportivă.

Înainte de a face acest pas a adunat numeroase premii și trofee. În 2008, Sandra Izbașa a fost desemnată „Gimnasta Anului” de către Federația Română de Gimnastică. Instituția i-a fost conferit Ordinul național „Meritul Sportiv”, clasa I.

Mai mult decât atât, la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008 a câștigat la sol. De asemenea, în anul 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra a primit medalia de aur la sărituri.