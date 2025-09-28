Ce s-a ales de Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele unei sărituri foarte dificile în gimnastică. Ce face astăzi

Simona Amânar s-a retras de multă vreme din competițiile de înalt nivel. Acum puțini știu ce s-a ales de originară din Constanța ce a dat numele unei sărituri foarte dificile în gimnastică. Ce face astăzi, ajunsă la vârsta de 45 de ani.

Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele unei sărituri foarte dificile în gimnastică

Fosta gimnastă Simona Amânar a lăsat o moștenire de necontestat în gimnastică. A devenit un nivel de referință la nivel național și internațional după ce a adunat numeroase premii și trofee pentru țara noastră.

A luat decizia să renunțe la activitatea sportivă, dar va rămâne pentru totdeauna în istorie. Campioana olimpică este celebră pentru faptul că a dat numele unei sărituri extrem de dificile. Mai exact, este vorba de un element complicat.

Săritura implică o rotație de 900 de grade, fiind executată prima oară de fosta gimnastă în anul 2000. S-a întâmplat în timpul Olimpiadei din Sydney, în prezent elementul fiind un standard de excelență în gimnastică.

Mai târziu, Simona Amânar și-a susținut teza de doctorat pe acest subiect, explorând modalități de îmbunătățire a execuției. Săritura „Amânar” de la bârnă a fost executată corect doar de 15 sportive, până acum, scrie site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

În prezent, fosta sportivă s-a retras și locuiește în Timișoara împreună cu soțul său, Cosmin Tabără, și cei trei copii. Nu este foarte activă pe rețelele de socializare, cu toate că are conturi deschise pe Facebook și Instagram.

Ce a făcut după retragerea din gimnastică

Simona Amânar nu a renunțat complet la sport după ce s-a retras din gimnastică. O perioadă a ocupat postul de asistentă universitară la Facultatea de Sport a Universității de Vest din Timișoara. Apoi, a fost vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică.

În plus, a lucrat ca prezentator de știri sportive. De asemenea, fosta gimnastă a fost inclusă în Comisia de etică a Comitetului Olimpic Român. Mai mult decât atât, a bifat o reușită semnificativă, devenind arbitru internațional de gimnastică.

Pe de altă parte, a fost extrem de implicată în viața de familie. Și-a dedicat mare parte din timp creșterii și educării celor trei copii, care la rândul lor sunt pasionați de sport. Cei mici practică scrima, schiul și înotul.

Cum și-a cunoscut Simona Amânar soțul

Simona Amânar a dezvăluit într-un interviu pentru unde l-a întâlnit pe actualul . Destinul fostei gimnaste și al lui Cosmin Tabără s-au intersectat la nunta unei alte foste sportive, și anume Lavinia Miloșovici.

Partenerul campioanei olimpice este fiul politicianului Valeriu Tabără. Între cei doi iubiți nu a fost dragoste la prima vedere, însă au păstrat legătura. Peste ceva vreme s-au apropiat și au luat decizia să fie un cuplu.

„Ne-am cunoscut la nunta Laviniei Miloșovici, unde părinții lui Cosmin erau nași, iar noi am condus-o pe Lavinia la altar. Nu a fost o dragoste la prima vedere, eu încă eram gimnastă, urma Sydney.

Am păstrat legătura, iar bunul-simț, respectul, încrederea ne-au apropiat mult și am ajuns, ulterior, să construim această familie. Avem trei copii minunați. Sigur că viața se schimbă, dar căsătoria nu a însemnat blocaje între noi, în munca fiecăruia.

Gândiți-vă că am fost 12 ani vicepreședinte la FRG, acum sunt membră în comitetul executiv al Comitetului Olimpic și director AOR. El, în politică. Ne-am susținut unul pe altul și am avut grijă de copii.

Am fost și suntem doi oameni serioși, cu plusurile și minusurile pe care ni le apreciem și ni le acceptăm”, a mărturisit Simona Amânar. Fosta gimnastă este căsătorită de 23 de ani și este foarte fericită.

Simona Amânar, debut și primele premii

Simona Amânar are o carieră impresionantă, fiind una dintre cele mai importante gimnaste ale României. A început să practice acest sport în orașul natal, Constanța, încă de la vârsta de 6 ani. A făcut performanță sub îndrumarea mai multor antrenori.

Printre cei mai cunoscuți antrenori care i-au îndrumat pașii fostei sportive se numără Ileana Mihail, Mirela Szemerjai și Nicolae Forminte. A făcut gimnastică constant la cluburile sportive CSS nr. 1 și Farul Constanța.

„Eram foarte mică, aveam 6 ani, şi părinţii mei au ales acest sport. La început, pentru mine a fost un joc, pentru că mă aruncam în groapa cu bureţi. Dar, cu timpul, această joacă s-a transformat într-una mai serioasă.

Mi-a plăcut foarte mult de la început şi nu mi-a părut rău că părinţii au ales pentru mine acest sport. Dacă nu aş fi făcut gimnastică, mi-ar fi plăcut să fac patinaj artistic”, a declarat Simona Amânar, pentru .

Într-o perioadă scurtă pasiunea pentru gimnastică a crescut vertiginos și s-a transformat într-o carieră de succes. Pe când avea numai 9 ani a început să participe la competiții. A câștigat prima sa medalie la vârsta de 12 ani.

În 1992, a câștigat medalia de aur pe echipe la Campionatul European de juniori din Arezzo. Acela a fost momentul în care Simona Amânar a realizat că poate ajunge un nume notabil în lumea gimnasticii românești și nu numai.

Un CV impresionant pentru Simona Amânar

Disciplina a fost cea care a ajutat-o pe Simona Amânar să atingă cele mai mari performanțe. În 1994, la Stockholm, a urcat pentru prima oară pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european, după ce a câștigat aurul.

În 1995, la Campionatele Mondiale de la Sabae, Japonia, a cucerit primul său titlu mondial individual la sărituri. În 1996, la Birmingham a dominat competiția și a obținut patru medalii: aur la sărituri, argint la sol și bronz la individual compus și pe echipe.

La respectiva ediție a Jocurilor Olimpice a fost singura gimnastă româncă medaliată cu aur la sărituri. Doi ani mai târziu, la St. Petersburg, fosta gimnastă Simona Amânar a câștigat alte cinci medalii importante.

În 2000, a reușit să cucerească aurul la Campionatele Europene de la Paris. Ulterior, a fost recunoscută și premiată pe plan internațional. Este a doua sportivă română, după Nadia Comăneci, inclusă în International Gymnastics Hall of Fame.

A demonstrat că are un talent excepțional și este un model pentru generațiile actuale. Mai mult, de-a lungul anilor i-au fost conferite numeroase titluri și distincții, inclusiv Ordinul național „Serviciul Credincios” în grad de comandor.