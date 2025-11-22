Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români după ce a luat aurul la Olimpiada de la Los Angeles, ce face acum

ADVERTISEMENT

Simona Păucă s-a numărat și ea printre gimnastele care au scris istorie pentru România. Aceasta s-a transferat la Clubul Sportiv Dinamo începând cu 1982 și a fost antrenată de Emilia Liță și Florin Ștefănescu.

Cu ce se ocupă acum Simona Păucă

Simona Păucă are 56 de ani și s-a născut în 1969, în Azuga, Prahova. Aceasta a reușit să obțină aurul la Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles, iar performanța ei a rămas în istorie.

Deși s-a retras din activitatea competițională, în prezent, fosta sportivă de performanță este antrenoare de gimnastică la Clubul Sportiv Municipal din Cluj. Și chiar dacă timpul a trecut peste ea, aceasta continuă să se mențină în formă.

Menționăm faptul că la Olimpiada de la Los Angeles, cea care de altfel a consacrat-o, aceasta a fost colegă de echipă cu mari gimnaste precum Kati Szabo, Laura Cutina, Lavinia Agache, Cristina Grigoraș și Mihaela Stănuleț.

Ce amintiri are fost mare gimnastă de la Jocurile Olimpice din 1984

Iar meritele sale nu au trecut neobservate. Astfel, ea a primit titlul de Maestră emerită a sportului. Nu va uita provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei sale, însă fiecare efort a meritat.

Într-un interviu acordat la un moment dat, aceasta a dezvăluit că încă de la șase ani a făcut primii pași spre gimnastică. Nimeni nu i-a dat șanse la unele competiții, însă asta nu a oprit-o să viseze mai departe.

Iar în momentul în care a ajuns la Olimpiadă, a fost o adevărată bucurie pentru ea. Și iată că lucrurile au mers ca pe roate, astfel că în final, Simona Păucă a reușit să aducă aurul acasă.

”Aveam 15 ani neîmpliniți. Munca a început de la șase ani, primii pași. Știu că m-am calificat a 15-a și nimeni nu mi-a dat vreo șansă să ajung pe locul trei la individual. Cred că puteam un pic mai bine, dar am fost foarte mulțumită că mi-am făcut exercițiul fără ratare, ceea ce a fost important.

Pentru orice sportiv, de la toate sporturile, să ajungi la Olimpiadă și să ratezi este eșecul total. (…) Și în 1983 am luat nota 10, și la Olimpiadă am luat nota 10”, spunea Simona Păucă.

Accidentul pe care sportiva nu îl va uita

Simona Păucă a traversat și momente mai dificile. Fosta mare gimnastă își amintește și acum accidentul de la bârnă.

După acel incident a urât bârna aproape două luni de zile. Pe de altă parte și-a dat seama că nu are de ales decât să își înfrângă teama și să continue să se antreneze. Și iată că rezultatele au venit și ele.

”Am avut un accident destul de urât la bârnă și am urât bârna timp de o lună-două, dar ne-am împrietenit și nu a mai fost acea frică. (…) La bârnă am zis că trebuie să îmi fac treaba ca acasă, poate și mai bine decât acasă. Pot să spun că nu am avut emoții la Olimpiadă pentru că am fost foarte bine pregătită. Și am avut foarte multe concursuri înainte”, și-a mai amintit fosta gimnastă, conform .