Ce s-a ales de soția cântărețului din Iași care a fost aproape decapitat după un accident cu ATV-ul. Foto

Pe 25 octombrie 2018, din Moldova, a murit după ce a fost implicat într-un accident tragic. Călare pe un ATV, solistul a intrat pe o proprietate privată și s-a lovit de un cablu prins între doi stâlpi, fiind aproape decapitat.

ADVERTISEMENT

Împreună cu câțiva amici, Chiroșcă ieșise să dea o tură pe un deal aflat în apropierea orașului Iași. Pentru că tovarășii săi erau un pic în față, Chiroșcă a încercat să îi ajungă, dar se pare că s-a rătăcit, așa că a luat-o pe un drum pe care nu îl cunoștea.

Bogdan Chiroșcă a luat în plin un cablu ridicat la 1,20 metri

Cum se lăsase întunericul, artistul nu a văzut nici lanțul ridicat la circa 1,20 metri, nici cei doi stâlpi de care cablul era legat, așa că a intrat în plină viteză în el. După un timp, proprietarul terenului l-a găsit mort pe Chiroșcă și a raportat incidentul la poliție.

”Când am ajuns acasă l-am văzut jos. Am sunat imediat la 112 și am spus ce s-a întâmplat. Noi am delimitat proprietatea, nu puteam face un gard pe întreaga suprafață, am delimitat doar calea de acces. Ne-am speriat, este normal”, a declarat atunci proprietarul terenului pe care cântărețul și-a pierdut viața.

ADVERTISEMENT

Imediat după producerea accidentului fatal, proprietarul terenului și soția lui au fost agresați de trei bărbați cu cagule, care le-au avariat și mașina. Oamenii au depus plângere, temându-se pentru viața lor.

Bogdan cânta în formația Concert Band, era căsătorit și avea o fetiță

Fire foarte optimistă, , era căsătorit și avea o fetiță. Pe lângă rude, la înmormântarea solistului au participat foarte mulți colegi din clubul de pasionați de motoare din care făcea parte și dispărutul.

Încercând să-și revină după pierderea suferită, familia lui Bogdan Chiroșcă și-a construit un trai decent, dar acum doi ani soția Anca a pierdut un proces cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, având drept materie falimentul.

ADVERTISEMENT

Anca a pierdut un proces ”moștenit” de la soțul dispărut

”Solutia pe scurt: Respinge recursul declarat de Chiroşcă Anca şi Chiroşcă Cezara – Ioana împotriva sentinţei civile a Tribunalului Iaşi – Secţia a II a Civilă Faliment, sentinţă pe care o menţine . Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, așa suna hotărârea definitivă a instanței în procesul ”moștenit” de Anca de la regretatul ei soț.

Și totuși, Anca Chiroșcă a mers mai departe, reușind să-și impresioneze amicii cu un pictorial realizat recent, în care își etalează la sala de fitness calitățile fizice. ”Cea mai frumoasă vârstă a unei femei atunci când nu ține cont de ani, ci de visele ei”, se notează în dreptul setului de fotografii realizat de Mihai Talpau.