Ce s-a ales de stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă. Cinci finale de Cupă găzduite de arenă

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproape un secol, în București, pe o arenă istorică, s-a jucat primul meci oficial în nocturnă din țara noastră. Stadionul în cauză nu mai există. Ce s-a ales de acest complex sportiv de o importanță majoră pentru România.

Stadionul uitat din București. Povestea primului teren cu gazon și a primului meci oficial în nocturnă

În anii 30, adică acum aproape zece decenii, undeva în Capitala României era inaugurată o arenă pe care aveau să se scrie mai multe pagini de istorie. Stadionul Venus, căci despre el este vorba, a fost o locație sportivă multifuncțională din București.

ADVERTISEMENT

A fost inaugurat, în 1931, pe locul unde este azi parcul Știrbei, adică lângă Opera Română. Avea o capacitate foarte bună pentru acele vremuri îndepărtate, de 15.000 locuri. În primă fază, arena era dedicată doar fotbalului.

Viața acestei arene nu a fost una foarte lungă, ba dimpotrivă. în 1947, clubul care evolua aici a fost dizolvat. Automat, s-a luat decizia radicală ca arena din Capitală să fie demolată, în 1953.

ADVERTISEMENT

Stadionul Venus nu mai există azi. În Parcul Operei găsim la ora actuală doar un colț de verdeață uitat între bulevarde. Aici, sub frunzele arămii ale toamnei, odinioară a existat primul gazon de fotbal din România.

ADVERTISEMENT

Iar pe acest gazon, în 1935, în țara noastră se scria o filă de istorie a perioadei interbelice. La acea vreme, Bucureștiul dorea să țină pasul cu marile capitale europene. Astfel, pe Stadionul Venus avea loc primul meci oficial în nocturnă. Se întâmpla în 1935.

Dar asta nu era tot. Pe același stadion se juca, tot în 1935, primul ”cuplaj” din istoria fotbalului românesc, pe 22 septembrie. Arena Venus era una impresionantă pentru acele vremuri. Construită din tribune de beton, avea vestiare moderne, o pistă de zgură și o capacitate mare pentru perioada interbelică. În plus, complexul includea și terenuri anexe, o sală de recuperare și un cabinet medical, conform .

ADVERTISEMENT

22 septembrie 1935 – Stadionul Venus a găzduit ”cuplajul”: Unirea Tricolor – AMEFA și CFR București – Crișana.

Ce club galonat din fotbalul românesc a evoluat pe arena Venus din Capitală

Un stadion cu o istorie bogată nu putea să nu fie legat de o echipă pe măsură. Pe Stadionul Venus evolua echipa din Capitală cu același nume. Venus București a fost fondată în anul 1915. În acele vremuri, echipa avea renumele de ”aristocrata fotbalului românesc”.

Cu un echipament în culorile negru-alb, clubul a câștigat de 8 ori titlul de campion al României. De asemenea, Venus a participat pentru prima dată într-o competiție europeană. E vorba de Cupa Europei Centrale, în 1937. Cele mai mari rivale erau Unirea Tricolor, Juventus București și Ripensia Timișoara.

Viața celor de la Venus București nu a fost nici ea prea îndelungată. În ciuda faptului că a fost cel mai de succes club de fotbal din România, după al Doilea Război Mondial, din cauza restricțiilor impuse de regimul comunist, clubul s-a dizolvat. Se întâmpla în anul 1948.

1920, 1929, 1932, 1934, 1937, 1939, 1940 și 1949 – anii în care Venus a câștigat titlul de campion al României

Ce alt mare club din România a mai jucat pe stadionul Venus

Arena din Capitală a găzduit și cinci finale ale Cupei României, ultima în 1949. În plus, și naționala României a susţinut un meci pe arena din București, la 18 mai 1939, contra Letoniei.

Puțini fani ai fotbalului românesc cunosc faptul că pe Stadionul Venus a jucat și a evoluat aici în primele ei trei meciuri din istorie. După demolarea arenei Venus, ”militarii” a jucat meciurile de acasă pe două dintre cele mai mari stadioane din Capitală: Republicii (circa 40.000 de locuri) şi 23 August (circa 70.000 de locuri).

După război, comunişti au dat un alt nume stadionului: I.C.A.S. Ulterior, după construirea Operei Române, soarta lui ”Venus” avea să fie decisă. Demolarea arenei a avut loc în anul 1953. Apoi, pe terenul rămas viran a fost construit complexul TCB (Tenis Club Bucureşti) care la rândul lui a fost demolat la sfârșitul anilor 80.