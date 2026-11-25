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și-a petrecut poate cea mai frumoasă perioadă din cariera sa de antrenor la Șahtior Donetsk. Având o relație excelentă cu miliardarul ucrainean , cel care de altfel a și fost prezent la funeraliile legendarului tehnician român, „Il Luce” a construit în Ucraina o echipă de top inclusiv la nivel european.

„Donbass Arena”, stadionul pe care Mircea Lucescu a scris istorie la Șahtior Donetsk, afectat din plin de războiul din Ucraina

A câștigat în această țară nenumărate trofee, campionate, cupe și supercupe, și a calificat echipa constant în grupele Champions League, trecând deseori de faza grupelor și reușind meciuri mai mult decât memorabile cu adversari de calibru, inclusiv cu Barcelona lui Pep Guardiola. În anii petrecuți la Șahtior, Lucescu a făcut un obicei din a construi echipe competitive în jurul unor tineri fotbaliști extrem de talentați aduși din America de Sud, în special din Brazilia.

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În baza performanțelor mai mult decât notabile obținute de gruparea din Donetsk în acei ani, și bineînțeles prin prisma averii impresionante deținute de Ahmetov, Șahtior și-a construit cu sute de milioane de euro o adevărată „bijuterie” de stadion, una dintre cele mai frumoase arene din Europa, și din lume chiar, la acel moment.

Doar că, din nefericire, „Donbass Arena” a ajuns o ruină, în mod evident din cauza Rusiei. Regimul lui Vladimir Putin de la Kremlin a început pentru prima dată să atace regiunea în care se află orașul Donetsk în 2014, în contextul luptei pentru anexarea Peninsulei Crimeea. De atunci, Șahtior a fost nevoită să se mute și să își dispute meciurile de pe teren propriu în alte părți.

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Cum arată acum „Donbass Arena”. Galerie foto

În tot acest timp, orașul a fost atacat sistematic și bineînțeles că și stadionul a avut de suferit prin prisma aceasta. Ulterior, în februarie 2022, când Federația Rusă a declanșat războiul propriu-zis și bine cunoscut împotriva Ucrainei, regiunea carboniferă Donbass, cea mai apropiată de Rusia și astfel principala țintă a atacurilor, a avut, din nou, cel mai mult de suferit.

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În prezent, acest război este în continuare în plină desfășurare, iar orașul Donetsk a fost atacat de nenumărate ori. În acest context, și stadionul „Donbass Arena” a fost lovit în mai multe ori. Astfel, a ajuns o ruină. Recent, jurnalistul ucrainean Iuri Butusov, de la censor.net, a publicat mai multe imagini surprinse de el din apropierea arenei. Acestea pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol. Miercuri seară, de la ora 22:00, Șahtior Donetsk joacă în teorie pe teren propriu, doar că la Londra, pe stadionul lui Chelsea, „Stamford Bridge”, Fenerbahce în cadrul