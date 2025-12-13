Ce s-a ales de super fotbalistul pe care Giovanni Becali și Jose Mourinho au vrut să-l transfere la Chelsea. „A refuzat salariu dublu și e vai de capul lui acum”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a fost implicat în unele dintre cele mai tari transferuri din fotbalul mondial, dar au fost și situații în care negocierile au fost sistate din motive incredibile. Un astfel de caz a fost cel al columbianului Fredy Guarin, pe care Jose Mourinho, a vrut să îl aducă de la Inter Milano la Chelsea. Dar totul a picat în ultima clipă.

Jose Mourinho i-a cerut lui Giovanni Becali să îl ajute pentru transferul lui Fredy Guarin de la Inter. Totul se întâmpla după FCSB – Chelsea 0-4

Totul se întâmpla în primăvara lui 2013, iar primele discuții au avut chiar cu ocazia meciului pe care FCSB l-a pierdut în fața lui Chelsea, scor 0-4, în grupele Champions League. Jose Mourinho i-a transmis atunci lui Giovanni Becali că l-ar vrea pe Guarin, iar agentul de jucători a trecut imediat la treabă. A stabilit totul cu Inter, dar lucrurile s-au complicat la negocierile cu fotbalistul și reprezentantul acestuia.

Giovanni Becali a povestit că reprezentantul lui Guarin a cerut un salariu de 4 milioane de lire sterline pe an la Chelsea, o propunere pe care londonezii nu aveau cum să o accepte. I-au oferit totuși 2,5 milioane de euro, adică dublu față de cât avea la Inter Milano. Doar că agentul fotbalistului a transmis că nu este suficient, spre uimirea lui Giovanni Becali, singurul cu care .

Fredy Guarin, la un pas de Chelsea în 2013. Motivul incredibil din căuza căruia a căzut transferul, dezvăluit de Giovanni Becali

Era un jucător, Fredy Guarin, un columbian, la Inter. Mourinho era antrenor la Chelsea și joacă aici cu Steaua (n.r. – FCSB), îi bate cu 4-0. Două zile a stat aici, dar a stat numai cu mine și gașca mea. A dat tacticile, tot, mânca cu echipa și venea și stătea cu mine. Și la sfârșit, înainte să plece la aeroport, îi zic ‘Jose, ce jucător îți trebuie?’. Mi-a zis că un mijlocaș tare în fața apărării, care mai dă și o pasă bună, un „box to box”.

Mi-a dat telefon după, mi-a zis că îl vrea pe Fredy Guarin de la Inter, m-a întrebat dacă am relații să vorbesc. Normal că am, îl chem pe Marco Branca, directorul sportiv, și îl întreb dacă Fredy Guarin are agent. Ei fixaseră 18-20 milioane de euro prețul pentru Guarin. Mourinho mi-a zis ‘te duci, te întâlnești cu el, dacă are manager vezi ce faci, dar eu vorbesc doar cu tine în privința asta.

Fredy Guarin a refuzat un salariu uriaș pe care îl oferea Chelsea, dar a ajuns apoi să mai joace doar în China, Brazilia și Columbia

Mă duc eu la Fredy, ‘tu vrei să mergi la Chelsea?’. A zis că da, a vorbit și cu Mourinho. Chelsea plătea banii pentru Inter, am discutat la Londra, ne-a așteptat și Marina (n.r. Marina Granovskaya, cea pe care Roman Abramovich o numise la conducerea clubului). Marcelo, impresarul lui Fredy, mi-a zis că nu acceptă mai puțin de 4 milioane de lire net. I-am zis ‘sunteți nebuni la cap?’.

Păi 4 milioane de lire net are doar belgianul, Hazard. Tu la Inter ai 1,2 milioane de euro, eu îți dau 2,4 milioane de euro. Dar 4 are numai Hazard. A zis că nu, domne, nu acceptă. La revedere și cu asta basta. Și nu s-a făcut transferul. 2,5 milioane de euro îi dădeau și nu a acceptat. Au vrut 4 milioane lire. A plecat în China pentru nimic, nu mai zic ce făcea Marcelo cu el. A divorțat în China, e vai de capul lui. Ce înseamnă influența unui agent. L-a distrus”, a povestit Giovanni Becali în exclusivitate la emisiunea „Giovanni Show”.

Fredy Guarin de la FC Porto, în 2012, pentru aproximativ 11 milioane de euro. În 2013 ajungea la 18.000.000 de euro cotă de piață, cea mai bună pe care a avut-o în carieră. În 2016, Inter Milano l-a cedat în China, la Shanghai Shenhua, pentru 13 milioane de euro. În 2019, Guarin pleca din China la Vasco da Gama, în Brazilia. A mai jucat o scurtă perioadă în Columbia, la Milionarios, înainte de a se retrage în 2021.