Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria sportului, dar acum e cu totul altă persoană

Svetlana Khorkina este un nume care cu siguranță nu va fi uitat prea curând. Aceasta a fost numită ca fiind una dintre cele mai elegante și gimnaste din istoria sportului. De altfel ea a reușit să bifeze o mulțime de reușite de-a lungul activității sale.

Ce înălțime are Svetlana Khorkina

Svetlana Khorkina a fost singura gimnastă care a reușit să câștige trei titluri mondiale la individual compus o bună perioadă de timp. Totodată, aceasta a adunat de-a lungul activității sale peste 40 de medalii olimpice, atât mondiale, cât și europene.

Faimoasa gimnastă a devenit vicepreședinte al Federației de gimnastică artistică a Rusiei și deputat în Parlamentul țării. Aceasta are o înălțime de 1,65 și fix asta i-a adus și mai multă recunoaștere în lumea sportului.

A decis să se retragă din gimnastică după de la Atena din 2004, iar de atunci, viața ei s-a schimbat total. În prezent, Svetlana Khorkina are 46 de ani și este o cu totul altă persoană.

Faimoasa gimnastă a pozat pozat pentru Playboy

Menționăm faptul că înainte să se retragă din gimnastică, începând cu anul 2003, mai exact, aceasta a intrat în partidul lui Vladimir Putin. Și se pare că tot în acea perioadă, Svetlana Khorkina a devenit și mama unui băiețel. Nici până acum nu se știe însă cine este tatăl acestuia.

Iar un alt detaliu important din trecutul gimnastei este apariția în Playboy. Aceasta a pozat la un moment dat pentru revista pentru adulți. A renunțat complet la haine, a optat pentru poziții îndrăznețe, iar la acel moment subiectul a fost intens discutat.

Acest lucru nu a împiedicat-o însă să viseze mai departe. În anul 2011, Svetlana Khorkina s-a căsătorit cu Oleg Kochnev. Acesta este un fost general în Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.

Iar căsnicia celor doi a fost de asemenea destul de controversată. Mai exact, nu puțini sunt cei care au rămas șocați de faptul că gimnasta a decis să se căsătorească cu un bărbat mai mare cu 23 de ani decât ea.

Cu ce se ocupă acum Svetlana Khorkina

Ce s-a ales în prezent de Svetlana Khorkina? Din imagini se poate observa că gimnasta a suferit o transformare totală odată cu trecerea timpului, dar în continuare știe cum să se mențină în formă.

Totodată, ea deține la momentul actual gradul de colonel în armata rusă. În același timp, fosta gimnastă mai este și este o mare susținătoare a lui Vladimir Putin. De altfel aceasta a fost implicată într-un scandal monstru în urmă cu câțiva ani.

În 2022, chiar , ea a fost pusă la zid pentru că a mediatizat semnul Z, inscripționat pe tancurile rusești care atacau țara invadată.

Mai mult de atât, fosta gimnastă nu s-a limitat doar la mediatizare. La un moment dat, ea a făcut inclusiv apel la ruși, recomandându-le să nu le fie frică pentru identitatea și apartenența națională.

„Este o campanie pentru cei care nu se tem să recunoască faptul că sunt ruși. Hai să distribuim asta”, afirma fosta sportivă. Iar acestea sunt doar o parte dintre situațiile controversate în care aceasta a fost implicată.