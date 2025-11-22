Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală

ADVERTISEMENT

Tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019 duce o viață de vis. Iată din ce face bani Kinsey Wolanski. Are milioane de urmăritori în mediul online, cariera sa fiind una înfloritoare.

Ce face tânăra care a devenit celebră în finala Champions League din 2019

Kinsey Wolanski a devenit celebră datorită unor farse pe care le-a orchestrat alături de fostul iubit, un farsor cunoscut în spațiul virtual. În anul 2019, când se iubea cu Vitaly Zdorovetskiy, a fost protagonista unui episod neașteptat.

Frumoasa blondină, care în momentul de față are 29 de ani, a intrat pe terenul de fotbal, în costum de baie. Evenimentul s-a petrecut în , dorind să promoveze un site deținut de partenerul de viață.

A făcut furori în costumul de baie dintr-o singură piesă, care i-a lăsat la vedere foarte multă piele. Spectatorii, cât și cei din fața micilor ecrane au fost extrem de încântați de imaginea pe care a oferit-o. Acum tânăra a lăsat în urmă acel episod și are o nouă viață.

Influencerul de origine americană și-a schimbat complet stilul de viață. După ce a urcat de la 300.000 de urmăritori la 2 milioane într-un timp record a decis să urmeze un alt traseu profesional. Kinsey Wolanski a urmat cursuri pentru a deveni pilot profesionist.

Prin urmare, după un an și jumătate și un examen minuțios a reușit să urce la manșa unui avion. Modelul a dezvăluit că cele 15 minute de faimă au determinat-o să se reinventeze, dovadă că este încântată de locul său de muncă.

Cum își câștigă banii modelul care a ajuns pe teren la Champions League 2019

„Am zburat 112 ore înainte de a susține examenul final de verificare a calității. Trebuie să treci trei examene. Un examen scris intens, un examen oral la sol și, în final, examenul în zbor. Întregul proces mi-a luat un an și jumătate”, a spus tânăra, conform .

Kinsey Wolanski este parașutistă calificată și pilot cu dublă calificare. Zboară frecvent cu avionul său monomotor Piper Archer. De asemenea, dedică foarte mult timp carierei de prezentatoare sportivă. A colaborat cu NFL, unde a lucrat cu vedete din lumea baseballului, UFC și chiar WWE .

În urmă cu puțin timp i s-a alăturat fundașul echipei Buffalo Bills, James Cook. care a intrat pe teren în costum de baie la finala Champiosn League 2019 apare în mod regulat în emisiunea de fotbal american Arena Gridiron alături de Gilbert Arenas, de trei ori membru al echipei NBA All-Star.

În planul sentimental are o relație cu influencerul american de fitness Vince Sant. Cei doi postează frevent imagini pe social media, acolo unde tânăra este urmărită acum de 3,7 milioane de persoane din lumea întreagă.

De ce s-a despărțit blondina de iubitul farsor

În altă ordine de idei, invitată într-o emisiune online frumoasa blondină a vorbit despre fostul iubit. A dezvăluit care au fost motivele pentru care a decis să pună capăt legăturii de dragoste. Modelul a subliniat că a rămas prietenă cu fostul partener.

„Vitaly e un tip grozav, am fost cei mai buni prieteni și am avut aceeași carieră, așa că a fost foarte ușor să ne aliniem obiectivele. Dar există o singură vedetă în spectacol. Odată ce mi-am obținut cariera, a fost foarte greu pentru Vitaly.

Nu a fost genul acela de timp împărțit în egală măsură. A devenit ciudat și competitiv”, a explicat Kinsey Wolanski, într-un interviu pentru . Fostul iubit a intrat în belele în aprilie 2025.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost arestat în Filipine, unde transmitea în direct. A ajuns în spatele gratiilor, fiind acuzat la trei capete de acuzare de „vexație nedreaptă”. În prezent, Vitaly Zdorovetskiy așteaptă soluționarea cazului său.