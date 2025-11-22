Sport

Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală

Cu ce se ocupă în prezent femeia care a fost filmată în costum de baie pe gazon în finala Champions League din 2019. Cum își câștigă aceasta existența.
Alexa Serdan
22.11.2025 | 14:00
Ce sa ales de tanara care a intrat in costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019 Din ce face bani astazi surpriza totala
Ce face acum tânăra care a intrat pe teren în costum de baie în finala Champions League 2019. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019 duce o viață de vis. Iată din ce face bani Kinsey Wolanski. Are milioane de urmăritori în mediul online, cariera sa fiind una înfloritoare.

Ce face tânăra care a devenit celebră în finala Champions League din 2019

Kinsey Wolanski a devenit celebră datorită unor farse pe care le-a orchestrat alături de fostul iubit, un farsor cunoscut în spațiul virtual. În anul 2019, când se iubea cu Vitaly Zdorovetskiy, a fost protagonista unui episod neașteptat.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină, care în momentul de față are 29 de ani, a intrat pe terenul de fotbal, în costum de baie. Evenimentul s-a petrecut în finala Champions League, dorind să promoveze un site deținut de partenerul de viață.

A făcut furori în costumul de baie dintr-o singură piesă, care i-a lăsat la vedere foarte multă piele. Spectatorii, cât și cei din fața micilor ecrane au fost extrem de încântați de imaginea pe care a oferit-o. Acum tânăra a lăsat în urmă acel episod și are o nouă viață.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

Influencerul de origine americană și-a schimbat complet stilul de viață. După ce a urcat de la 300.000 de urmăritori la 2 milioane într-un timp record a decis să urmeze un alt traseu profesional. Kinsey Wolanski a urmat cursuri pentru a deveni pilot profesionist.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digisport.ro
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut

Prin urmare, după un an și jumătate și un examen minuțios a reușit să urce la manșa unui avion. Modelul a dezvăluit că cele 15 minute de faimă au determinat-o să se reinventeze, dovadă că este încântată de locul său de muncă.

Cum își câștigă banii modelul care a ajuns pe teren la Champions League 2019

„Am zburat 112 ore înainte de a susține examenul final de verificare a calității. Trebuie să treci trei examene. Un examen scris intens, un examen oral la sol și, în final, examenul în zbor. Întregul proces mi-a luat un an și jumătate”, a spus tânăra, conform The Sun.

ADVERTISEMENT

Kinsey Wolanski este parașutistă calificată și pilot cu dublă calificare. Zboară frecvent cu avionul său monomotor Piper Archer. De asemenea, dedică foarte mult timp carierei de prezentatoare sportivă. A colaborat cu NFL, unde a lucrat cu vedete din lumea baseballului, UFC și chiar WWE .

În urmă cu puțin timp i s-a alăturat fundașul echipei Buffalo Bills, James Cook. Tânăra care a intrat pe teren în costum de baie la finala Champiosn League 2019 apare în mod regulat în emisiunea de fotbal american Arena Gridiron alături de Gilbert Arenas, de trei ori membru al echipei NBA All-Star.

În planul sentimental are o relație cu influencerul american de fitness Vince Sant. Cei doi postează frevent imagini pe social media, acolo unde tânăra este urmărită acum de 3,7 milioane de persoane din lumea întreagă.

De ce s-a despărțit blondina de iubitul farsor

În altă ordine de idei, invitată într-o emisiune online frumoasa blondină a vorbit despre fostul iubit. A dezvăluit care au fost motivele pentru care a decis să pună capăt legăturii de dragoste. Modelul a subliniat că a rămas prietenă cu fostul partener.

„Vitaly e un tip grozav, am fost cei mai buni prieteni și am avut aceeași carieră, așa că a fost foarte ușor să ne aliniem obiectivele. Dar există o singură vedetă în spectacol. Odată ce mi-am obținut cariera, a fost foarte greu pentru Vitaly.

Nu a fost genul acela de timp împărțit în egală măsură. A devenit ciudat și competitiv”, a explicat Kinsey Wolanski, într-un interviu pentru Residency Podcast. Fostul iubit a intrat în belele în aprilie 2025.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost arestat în Filipine, unde transmitea în direct. A ajuns în spatele gratiilor, fiind acuzat la trei capete de acuzare de „vexație nedreaptă”. În prezent, Vitaly Zdorovetskiy așteaptă soluționarea cazului său.

Reacție dură a șefului COSR privind comportamentul Cameliei Voinea: ”Nu există așa ceva”
Fanatik
Reacție dură a șefului COSR privind comportamentul Cameliei Voinea: ”Nu există așa ceva”
Liga 2, live video etapa 14. CSM Slatina – Corvinul 0-1. Steaua, doar...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 14. CSM Slatina – Corvinul 0-1. Steaua, doar egal cu Metalul Buzău
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A...
Fanatik
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
S-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui Crăciunescu, după ce îl atacase pe Lucescu: 'Ai...
iamsport.ro
S-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui Crăciunescu, după ce îl atacase pe Lucescu: 'Ai trecut prin etapa prostiei! După 70 de ani ne însoțește fratele Alzheimer'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!