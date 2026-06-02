Ce s-a ales de ”tigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la handbal

În 2016, în capitala Ungariei, Budapesta, CSM București realiza o performanță unică în istoria handbalului feminin românesc: ”tigroaicele” treceau de reprezentanta gazdelor, Gyor, la loviturile de departajare, și ridicau deasupra capului trofeul Ligii Campionilor. Pentru echipa din Capitală au urmat 10 ani în care a mai ajuns în Final Four, însă niciodată nu a urcat mai sus de locul 3.
Performanța din urmă cu un deceniu a bucureștencelor era cu atât mai lăudabilă cu cât CSM Bucureşti se afla atunci la prima participare din istorie în Liga Campionilor. Echipa din Capitală este, totodată, prima echipă românească, după Oltchim Râmnicu Vâlcea, care a reușit să ajungă în finala Ligii Campionilor. În urmă cu un deceniu era o performanță foarte mare însuși faptul că ”tigroaicele” au ajuns în Final Four-ul competiției.
Ultimul act de pe 8 mai 2016 a fost unul senzațional, cu un final de infarct. Fetele antrenate atunci de danezul Kim Rasmussen au egalat în ultimele 10 secunde. Au făcut-o atât în meci, cât și în prelungiri. Astfel, au urmat aruncările de la 7 metri. Aici, goalkeeperul nostru, Mayssa Pessoa, a făcut veritabile minuni, apărând două lovituri ale unguroaicelor. A fost scor 4-1, după 22-22 în primele 60 de minute și 25-25 la finalul celor două reprize suplimentare.
În Final Four-ul din 2016, CSM a câştigat clar semifinala cu Vardar Skopje cu 27-21. În marea finală, jucătoarele lui Kim Rasmussen au făcut un joc excelent în apărare. Danezul a făcut apoi o mișcare de maestru. După ce Jelena Grubisic a apărat foarte bine poarta în timpul meciului, Rasmussen a introdus-o pe final pe brazilianca Mayssa Pessoa.
Sud americanca a avut la acel moment câteva intervenţii excelente. Ea a pus serios umărul la intrarea în prelungiri. A ajuns apoi să apere două aruncări de la 7 metri la șuturile de departajare. Cea mai bună jucătoare a fost însă suedeza Isabelle Gullden. Scandinava a marcat 15 goluri pentru campioana Europei de la acea vreme.
Vom arunca acum o privire către trecut pentru a vedea ce s-a ales de jucătoarele care, în 2016, aduceau trofeul Champions League la București. De notat că 5 dintre ele sunt încă în activitate.
Pe 27 aprilie a avut loc tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor. CSM București se va duela cu Metz. Cealaltă semifinală este cea dintre Brest și Gyor. Pe hârtie, unguroaicele sunt favorite la câștigarea trofeului.
În opinia caselor de pariuri, Gyor nu poate să rateze trofeul. Gazdele au o cotă de 1,67. Urmează franțuzoaicele de la Metz cu 3.75. Departe, pe locul 3, este CSM București, cu o cotă de 7. O altă echipă din Franța, Brest, are cota 11.