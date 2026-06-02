Ce s-a ales de ”tigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la handbal

În 2016, în capitala Ungariei, Budapesta, CSM București realiza o performanță unică în istoria handbalului feminin românesc: ”tigroaicele” treceau de reprezentanta gazdelor, Gyor, la loviturile de departajare, și ridicau deasupra capului trofeul Ligii Campionilor. Pentru echipa din Capitală au urmat 10 ani în care a mai ajuns în Final Four, însă niciodată nu a urcat mai sus de locul 3.

Cum a câștigat CSM București primul trofeu al Ligii Campionilor din istorie. Meci dramatic

Performanța din urmă cu un deceniu a bucureștencelor era cu atât mai lăudabilă cu cât CSM Bucureşti se afla atunci la prima participare din istorie în Liga Campionilor. Echipa din Capitală este, totodată, prima echipă românească, după Oltchim Râmnicu Vâlcea, care a reușit să ajungă în finala Ligii Campionilor. În urmă cu un deceniu era o performanță foarte mare însuși faptul că ”tigroaicele” au ajuns în Final Four-ul competiției.

Ultimul act de pe 8 mai 2016 a fost unul senzațional, cu un final de infarct. Fetele antrenate atunci de danezul Kim Rasmussen au egalat în ultimele 10 secunde. Au făcut-o atât în meci, cât și în prelungiri. Astfel, au urmat aruncările de la 7 metri. Aici, goalkeeperul nostru, Mayssa Pessoa, a făcut veritabile minuni, apărând două lovituri ale unguroaicelor. A fost scor 4-1, după 22-22 în primele 60 de minute și 25-25 la finalul celor două reprize suplimentare.

În Final Four-ul din 2016, CSM a câştigat clar semifinala cu Vardar Skopje cu 27-21. În marea finală, jucătoarele lui Kim Rasmussen au făcut un joc excelent în apărare. Danezul a făcut apoi o mișcare de maestru. După ce Jelena Grubisic a apărat foarte bine poarta în timpul meciului, Rasmussen a introdus-o pe final pe brazilianca Mayssa Pessoa.

Sud americanca a avut la acel moment câteva intervenţii excelente. Ea a pus serios umărul la intrarea în prelungiri. A ajuns apoi să apere două aruncări de la 7 metri la șuturile de departajare. Cea mai bună jucătoare a fost însă suedeza Isabelle Gullden. Scandinava a marcat 15 goluri pentru campioana Europei de la acea vreme.

Ce fac în prezent campioanele lui CSM din 2016

Vom arunca acum o privire către trecut pentru a vedea ce s-a ales de jucătoarele care, în 2016, . De notat că 5 dintre ele sunt încă în activitate.

Jelena Grubisic (39 de ani): din 2022 nu mai este în activitate. S-a îndepărtat de acest sport și s-a dedicat vieții de familie, în Croația

(39 de ani): din 2022 nu mai este în activitate. S-a îndepărtat de acest sport și s-a dedicat vieții de familie, în Croația Mayssa Pessoa (41 de ani): în ultimul sezon, a jucat la echipa franceză de primă ligă Saint-Amand Handball

(41 de ani): în ultimul sezon, a jucat la echipa franceză de primă ligă Saint-Amand Handball Alina Iordache (44 de ani) – este antrenor al portarilor la CSM București

(44 de ani) – este antrenor al portarilor la CSM București Isabelle Gullden (36 de ani) – golgheterul din finala din 2016 este azi antrenor principal la IK Savehof

(36 de ani) – golgheterul din finala din 2016 este azi antrenor principal la IK Savehof Iulia Curea (44 de ani) – antrenor secund la CSM București și la prima reprezentativă a României

(44 de ani) – antrenor secund la CSM București și la prima reprezentativă a României Ana Paula Rodrigues (38 de ani) – s-a întors în Brazilia, legitimată la Esporte Clube Pinheiros. Este implicată și în mai multe programe de promovare a handbalului pe plan național

(38 de ani) – s-a întors în Brazilia, legitimată la Esporte Clube Pinheiros. Este implicată și în mai multe programe de promovare a handbalului pe plan național Line Jorgensen (36 de ani) – s-a retras din handbal. A devenit mamă

(36 de ani) – s-a retras din handbal. A devenit mamă Cristina Vărzaru (46 de ani) – ocupă funcția de manager al secției de handbal la CS Rapid

(46 de ani) – ocupă funcția de manager al secției de handbal la CS Rapid Bianca Bazaliu (28 de ani) – a ieșit campioană a României cu Gloria Bistrița.

(28 de ani) – a ieșit campioană a României cu Gloria Bistrița. Aurelia Brădeanu (47 de ani) – managerul secției de handbal la CSM București

(47 de ani) – managerul secției de handbal la CSM București Maria Cristina Nan (36 de ani) – nu mai activează în handbalul românesc

(36 de ani) – nu mai activează în handbalul românesc Ekaterina Vetkova (39 de ani) – este încă în activitate. Joacă la Athinaikos, în prima ligă din Grecia

(39 de ani) – este încă în activitate. Joacă la Athinaikos, în prima ligă din Grecia Carmen Martin (37 de ani) – s-a retras din handbal

(37 de ani) – s-a retras din handbal Oana Manea (41 de ani) – s-a retras din fenomen și s-a dedicat vieții de familie

(41 de ani) – s-a retras din fenomen și s-a dedicat vieții de familie Maria Fisker (35 de ani) – a devenit antrenoare-jucătoare la Eiois Bóltfelag, formație din Insulele Feroe

(35 de ani) – a devenit antrenoare-jucătoare la Eiois Bóltfelag, formație din Insulele Feroe Linnea Torstensson (43 de ani) – este comentator sportiv

(43 de ani) – este comentator sportiv Kim Rasmussen (53 de ani, antrenor) – o pregătește pe Ostrovia, echipă de play-off în campionatul masculin polonez, conform .

Cum arată programul Final Four-ului EHF Champions League. Când se joacă Metz – CSM București

Pe 27 aprilie a avut loc tragerea la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor. . Cealaltă semifinală este cea dintre Brest și Gyor. Pe hârtie, unguroaicele sunt favorite la câștigarea trofeului.

Sâmbătă, 6 iunie, ora 16.00: CSM București – Metz

Sâmbătă, 6 iunie, ora 19.00: Gyor – Brest

În opinia caselor de pariuri, Gyor nu poate să rateze trofeul. Gazdele au o cotă de 1,67. Urmează franțuzoaicele de la Metz cu 3.75. Departe, pe locul 3, este CSM București, cu o cotă de 7. O altă echipă din Franța, Brest, are cota 11.