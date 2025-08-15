Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…”

Jocurile de noroc sunt la mare căutare în rândul celor care vor să se îmbogățească rapid și sigur. Iată un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. Acesta a mărturisit că a făcut o donație, precizând în ce a investit premiul.

ADVERTISEMENT

Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto

Davie Crowder este cunoscut pentru faptul că a câștigat uimitoarea sumă de 1,02 milioane de lire sterline. A încasat premiul de la Loteria Codului Poștal, în valoare de , în aprilie 2024.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani, originar din Bridge of Earn, Perthshire, Scoția, a dezvăluit cum i s-a schimbat viața. Imediat ce a intrat în posesia banilor a început o sesiune de cheltuieli. Și-a cumpărat un Mercedes de lux și a comandat un bungalou.

ADVERTISEMENT

În plus, a dat o sumă considerabilă pe crose noi de golf. Nu a uitat nici de clubul unde merge să practice acest sport. A scos din buzunar mulți bani pentru a achiziționa un tractor, subliniind că a fost vorba de o donație.

„Mi-a făcut viața mult mai ușoară. Am făcut o donație bună către Dunkeld Golf Club. Ei căutau un tractor nou și se chinuiau puțin cu banii, așa că i-am ajutat.

ADVERTISEMENT

Am reușit să-mi ajut familia și prietenii, lucru pe care l-aș face oricum, dar nu în această măsură”, a declarat Davie Crowder, în timpul unei vizite la Scotland’s Charity Air Ambulance (SCAA), una dintre organizațiile sale caritabile preferate, relatează .

ADVERTISEMENT

Organizațiile pe care bărbatul le ajută

Bărbatul care a încasat peste un milion de euro la loto este recunoscător pentru norocul de care a avut parte. Nu-i vine să creadă că a reușit să-și pună la adăpost bătrânețea, dar mai ales siguranța familiei sale.

ADVERTISEMENT

Pentru că a ieșit la pensie după ce a fost sergent în Black Watch și detectiv în cadrul fostei poliții Grampian, a decis să ajute mai multe organizații. Așa se face că alături de alți 10 câștigători a participat la un eveniment special.

E vorba de câștigătorii care au încasat cecuri în valoare cuprinsă între 8.629 și 43.145 de lire sterline, în funcție de numărul de bilete cu care au jucat. Bărbatul a mai subliniat faptul că obișnuiește să ajute atunci când poate face asta.

Jucătorii de la Loteria Codurilor Poștale ale Poporului acordă un mare sprijin organizațiilor caritabile. Spre exemplu, cei care au investit în elicopterele de intervenție rapidă au ajutat numeroși pacienți. Elicopterele au transportat la spital 326 de pacienți.

De ce bărbatul joacă frecvent la loto

În altă ordine de idei, bărbatul care a câștigat peste un milion de euro a explicat care sunt motivele pentru care joacă la loto. Scoțianul susține că nu se gândește niciodată la banii pe care i-ar putea încasa în urma acestor jocuri.

„Nu particip niciodată la aceste loterii pentru a câștiga; îmi place să contribui la elicopterul de acolo, ca să vezi care este beneficiul. Este un sentiment minunat când poți ajuta organizații caritabile precum Ambulanța Aeriană Caritabilă din Scoția.

Am zburat cu elicopterele de când aveam 19 ani, în armată, iar fiul meu, evident, intră și iese din ele o dată la două zile în timp ce lucrează pe platforme. Când eram în poliție au fost destul de multe incidente grave în care ambulanța aeriană a venit să ajute.

Există o conexiune acolo până la capăt. Este nevoie de mulți bani pentru a gestiona aceste lucruri”, a completat Davie, mai arată sursa menționată anterior. Bărbatul contribuie adesea la organizația caritabilă pentru ambulanțe aeriene.