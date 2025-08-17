Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie”

Un bărbat poate spune că a fost urmărit de ghinion după ce a câștigat la loto. A intrat în posesia unui premiu de aproape 5 milioane de euro, dar banii i-au adus numai probleme. Acum, acesta încearcă să găsească răspunsul la anumite întrebări.

Ce a făcut un tânăr cu premiul câștigat la loto

Câștigul la loto este ca o sabie cu două tăișuri. În timp ce pe unii îi scapă de orice grijă, altora le creează mai multe probleme. A aflat asta pe pielea lui un tânăr de 24 de ani, care .

Tânărul și soția lui au cumpărat ani la rând bilete la loto până când, într-o zi, norocul le-a surâs. Bărbatul a câștigat aproximativ 5 milioane de euro și a crezut că din acel moment nu va mai avea nicio problemă. Și-a plătit ipoteca, ratele la mașină și datoriile, așa că nu i-a rămas decât să se bucure de bani.

Pe platforma Reddit, tânărul le-a povestit internauților drama care a urmat în familia sa după ce s-a aflat că a câștigat la loto. Acesta a decis să renunțe la jobul său și să investească banii într-un mod inteligent.

„Am investit 3 milioane de dolari în fonduri mutuale și fonduri de acțiuni preferențiale, pentru un randament stabil. Au un risc foarte scăzut și nu este nevoie de implicare directă. Cu restul banilor am cumpărat un complex de apartamente care generează venituri.”, a povestit tânărul, pe .

Părinții lui nu au primit nici măcar un euro din premiul câștigat

Chiar dacă a câștigat o mică avere, tânărul nu le-a oferit părinților nici măcar un euro. Drama s-a instalat rapid, iar acum, tânărul nu știe dacă a procedat sau nu corect față de părinții lui. Totuși, a ținut să precizeze că tatăl său natural a murit, iar mama lui l-a abandonat când era mai mic.

„Când am spus familiei, credeam că prima reacție va fi de entuziasm pentru mine și pentru faptul că am fost responsabil cu banii. Au început să vorbească despre o excursie mare în familie și despre cum că eu trebuia să le plătesc toate datoriile.

Le-am explicat că 5 milioane de dolari este o sumă mare, dar nu suficientă încât să le dau lor bani. În acel moment, s-au înfuriat. Mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie și că nu ar trebui să mai vorbesc niciodată cu ei.”

În încheierea poveștii, tânărul de 24 de ani a precizat că mama sa l-a căutat pentru prima dată în 7 ani abia după ce a aflat că . Femeia i-a cerut bani, însă tânărul a refuzat-o, la fel ca pe frații lui mai mari.

Atitudinea părinților a fost criticată în mediul online

Situația nu este deloc una plăcută pentru tânărul de 24 de ani. Totuși, crede că a luat cele mai bune decizii pentru el și pentru soția lui. Povestea sa a atras atenția multor internauți, iar unii dintre ei au vrut să își exprime părerea.

Majoritatea comentariilor susțineau atitudinea tânărului, spunând că banii lui nu sunt banii părinților. Atitudinea părinților a fost intens criticată, multe voci susținând că ar fi trebuit să se bucure pentru reușita fiului lor și să îi fie mereu aproape.

„E incredibilă atitudinea lor. Felicitări pentru câștig și pentru inteligența de a investi cu cap.”, „Banii tăi sunt ai tăi și nu trebuie să îi împarți dacă nu vrei. Nu ar trebui să te facă să te simți vinovat.” sau „Nu mai ești binevenit în familie pentru că nu le-ai dat banii tăi? Atitudinea lor este dezgustătoare.”, au fost doar câteva dintre comentarii.