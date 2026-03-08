Ce s-a ales de un triplu campion al României la fotbal și jucător de națională. A devenit primar în comuna unde a copilărit

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, după ce au pus ghetele în cui, mai mulți fotbaliști au decis să plece din fenomen. Într-o astfel ipostază este și un triplu campion al României și fost jucător de națională. După ce s-a lăsat de activitatea sportivă, el a făcut pasul spre politică, fiind ales primar în comuna unde a copilărit.

De ce a făcut Gabi Mureșan pasul către politică

Fotbalul intern a dat în ultimele decenii mai mulți fotbaliști importanți, serioși atât pe teren, cât și în afara lui. Unul dintre aceștia este Gabriel Mureșan. Ajuns la 44 de ani, acesta a ieșit din sport și a făcut pasul către politică. Nu vorbim de o politică a vorbelor, adică deputat sau senator, ci de una a faptelor, adică are poziția de primar al unei localități.

ADVERTISEMENT

Gabi Mureșan a fost jucător de bază al echipei CFR Cluj. Se întâmpla cu mulți ani în urmă, când aceasta era patronată de celebrul patron Arpad Paszkany. Fostul mijlocaș a pus de câțiva ani ghetele în cui și .

Într-o perioadă în care cei mai multi dintre sportivii care se retrag din competiții preferă ulterior să fie angrenați într-o formă sau alta în acest fenomen, Gabi Muresan a ales să se implice în comunitate.

ADVERTISEMENT

În mai multe apariții în media, Gabi Mureșan a explicat că a intrat în politică nu pentru o carieră lungă, ci pentru că vrea să schimbe lucrurile în comuna Apold, satul bunicilor săi, unde a copilărit și unde are rădăcini puternice. A spus că este „un fiu al satului” și că a vrut să nu rămână doar la promisiuni, ci să facă efectiv ceva concret pentru localnici. E vorba de infrastructură, dezvoltare, biserică, școli etc.

ADVERTISEMENT

Ce face azi Gabi Mureșan. Este primar și un apropiat al Bisericii

După ce nu a mai jucat fotbal, Gabi Mureșan s-a retras la Apold. Aici, acesta a ridicat o pensiune, după care a decis să se implice concret în viața comunității. Într-un interviu la , fostul fotbalist explică modul în care, după niște discuții cu oamenii din zonă, a decis să nu mai stea impasibil și să se implice.

„Lăsându-mă de fotbal, am construit această locație. La doi ani după ce m-am lăsat, am început să facem rezervări și, vă dați seama, stând să fac doar rezervări era prea puțin pentru mine, am început să mă plictisesc.

ADVERTISEMENT

Și, din discuțiile mele cu anumiți oameni de aici, și cu finul meu, care tot de aici este, am zis că trebuie să ne implicăm mai mult în comunitate. Dacă nu te implici, degeaba tot stăm deoparte și comentăm, că nu facem nimic. Și așa am ajuns să candidez și să câștig alegerile. Sunt la al doilea mandat și, zic eu, lucrurile merg pe un drum normal”, a spus Mureșan, la postul de televiziune citat.

Gabi Mureșan în Apold în 2020 cu 63,09% din voturi. A fost reales în 2024 cu 88,83% din voturi, dovadă că a făcut lucruri mari în primii 4 ani de mandat. „Eu zic că am început foarte bine. Pot să zic că înainte să intru eu, n-a fost turnat niciun metru de asfalt. Astăzi, am legat două sate, mai îndepărtate, undeva la 9 km de satul Apold.

Am reușit să turnăm primul strat de asfalt, avem străzi asfaltate, avem câștigat proiect european pentru alte străzi, pe care le vom asfalta în 2026. Avem canalizare finalizată, care este foarte importantă pentru o comunitate. Dacă noi nu ajutăm comunitatea, ca primar, nu putem cere celorlalți să se implice. În primul rând, noi trebuie să fim implicați și să dăm un exemplu”, a mai spus acesta la Trinitas TV.

Fostul mijlocaș de la CFR este și extrem de apropiat de Biserică. Acesta spune că primăria pe care o conduce susține lăcașul de cult din comună aflată în județul Mureș. Mai mult, Mureșan merge și la slujbe. „Dacă noi, ca primărie, și eu, ca primar, nu susținem biserica, degeaba aștepți de la ceilalți. Trebuie să ne apropiem de biserică și să vină cât mai multă lume, pentru că biserica nu e a preotului, e a noastră, a oamenilor, de fapt. Și pentru noi trebuie să facem lucrul acesta.

Reușesc să ajung la slujbe și aici, o dată la 3 săptămâni. Noi avem în comună 3 biserici și le cam combin, o duminică și o duminică, atât cât îmi permite timpul. Dar caut întotdeauna să merg la biserică”, spune edilul.

Cine a fost Gabi Mureșan și ce trofee a adunat în tricoul lui CFR Cluj

Între 2007 și 2013, cât timp a evoluat pentru CFR Cluj, Gabi Mureșan s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai constanți jucători din prima ligă. În tricoul echipei din Gruia, acesta a cucerit 8 trofee interne. Acestea sunt titlul în 2007-2008, 2009-2010 și 2011-2012, Cupa României în 2007-2008, 2008-2009 și 2009-2010, plus Supercupa României în 2009 și 2010.

Mureșan a făcut parte din echipa care a învins, pe 5 decembrie 2012, pe Manchester United (scor 1-0), chiar pe Old Trafford, în Grupa H din UEFA Champions League. La naționala României, Gabi Mureșan a adunat 9 selecții între 2007 și 2011.