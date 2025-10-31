Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător: „Au trecut mai bine de 20 de ani…”

ADVERTISEMENT

Ce face una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep din lumea tenisului. Recent, faimoasa jucătoare a făcut un anunț care i-a luat pe toți surprindere.

De-a lungul carierei sale, Simona Halep a avut multe rivale în terenul de tenis. Una dintre cele mai mari a fost Caroline Wozniacki. De-a lungul carierei, Wozniacki a câștigat peste 30 de titluri WTA și a fost recunoscută pentru longevitatea sa în circuit.

După Australian Open 2020, jucătoarea a anunțat că se retrage din tenis, încheind o carieră strălucită. Tenismena a câștigat titlul la Melbourne, a deținut locul 1 mondial și a cucerit trofeul WTA Finals. În 2023, după venirea pe lume a celor doi copii ai săi, Wozniacki s-a întors pe teren.

La 35 de ani, , ajungând în turul al patrulea la US Open atât în 2023, cât și în 2024 și în sferturi la Indian Wells. După înfrângerea în fața lui Beatriz Haddad Maia la ultimul turneu din New York, Wozniacki nu a mai jucat. Ulterior, în iulie a venit pe lume al treilea copil al ei și al fostului jucător NBA, David Lee.

Caroline Wozniacki, țința ironilor unui jurnalist

În tot acest timp, speculațiile au început să curgă. În timp ce unele voci pariau că Wozniacki va reveni pe teren, altele nu s-au ferit să spună că o astfel de decizie ar fi o „glumă”. Inițial, tenisemena nu a vrut să abordeze deloc acest subiect, însă a fost forțată de circumstanțe.

Caroline Wozniacki nu a făcut nicio declarație publică privind o posibilă revenire sau o posibilă retragere din lumea tenisului. Totuși, într-un interviu recent, jurnalistul Bastiansen a spus că ar fi o „parodie” dacă aceasta ar ocupa un loc în tabloul principal de la Australian Open.

„Nu înțeleg de ce nu anunță oficial. Adică, care e rostul să nu o facă? Nu se va întoarce niciodată la nivel înalt. Acea șansă a trecut. De ce nu spune pur și simplu? Ar fi o parodie dacă ar face asta. Ar fi profund lipsit de seriozitate. Nu văd de ce organizatorii ar mai da un wildcard.”, a declarat Bastiansen pentru publicația daneză B.T.

Cum a răspuns tenismena vorbelor dure la adresa ei

Fosta campioană la Australian Open i-a dat imediat replica prezentatorului pe rețelele sociale și nu s-a ferit să îl critice, spunând că nu are dreptul să îi judece alegerile legate de cariera sa.

„Au trecut mai bine de 20 de ani de când Peter Bastiansen mă hărțuiește și mă atacă personal în presă, vorbind despre lucruri pe care nu le înțelege. Peter, ești un clovn și, ca așa-zis «expert în tenis», ar trebui să știi regulile.

Poate fi greu să le ții minte dacă nu ai jucat niciodată la nivel înalt. După mulți ani de antrenamente și tenis de top, am dreptul să fac ceea ce e mai bine pentru familia mea.”, a scris Wozniacki pe Instagram

Schimbul de replici acide între cei doi se pare că s-a încheiat. Contactat ulterior pentru a oferi o reacție la cele spuse de tenismenă, Bastiansen a spus că nu dorește să intre într-un „război al cuvintelor” cu câștigătoarea a 30 de titluri WTA.

O eventuală nu ar fi deloc surprinzătoare, deoarece acesta nu ar fi singura tenismenă care ar reveni în lumea „sportului alb” după o pauză. Același lucru l-a făcut și prietena ei Venus Williams, care s-a reîntors recent pe teren după o pauză prelungită.

Caroline Wozniacki, una dintre cele mai apropiate prietene ale Serenei Williams, și Venus s-au întâlnit la finalul lunii septembrie, când tenismena de origine daneză a participat la nunta lui Venus cu Andrew Preti, pe insula Ischia din Italia.