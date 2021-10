Ce s-a ales de unul dintre patronii clubului Colectiv. Condamnat la închisoare în primă instanță, Costin Mincu face muzică rap

Tragedia de la Colectiv, din seara zilei de 30 octombrie 2015, a însemnat pierderea a 65 de vieți și mutilarea pe viață a 146 de persoane. Procesul celor considerați vinovați de producerea dramei continuă și astăzi, dar un verdict final este încă departe.

Cristian Popescu – Piedone, fost primar al sectorului 4 şi actual primar al sectorului 5: 8 ani şi 6 luni de închisoare; Alin George Anastasescu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare, Costin Mincu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare; Cătălin Paul Gancea, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare;

Antonina Radu Antonina, pompier ISU: 9 ani și două luni de închisoare; George-Petrică Matei, pompier ISU: 9 ani și două luni de închisoare; Aurelia Iofciu, angajată la Primăria Sector 4: 8 ani de închisoare; Luminiţa Larisa Ganea, consilier superior la Primăria Sector 4: 7 ani de închisoare; Sandra Ramona Moţoc, referent superior la Primăria Sector 4: 3 ani de închisoare cu suspendare;

Daniela Ioana Niţă, patron al firmei de artificii: 12 ani și 8 luni de închisoare; Cristian Mihai Niţă, administrator al firmei de artificii: 3 ani și 6 luni de închisoare; Viorel Zaharia, pirotehnist: 9 ani și 8 luni de închisoare; Marian Moise, pirotehnist: 10 ani de închisoare.

Patronii de la Colectiv, pedepse grele cu închisoarea

Procesul continuă la Curtea de Apel București, acolo unde se discută schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru unii dintre funcționarii publici care sunt inculpați în dosar, inclusiv pentru primarul Cristian Popescu Piedone.

Patronii clubului Colectiv au primit printre cele mai grele pedepse, de 11 ani și 8 luni de detenție. În decembrie 2019, după aflarea primei decizii a Tribunalului București, Costin Mincu, unul dintre patroni, a reacționat printr-un mesaj public.

”Va salut, multi dintre voi stiti, altii nu, eu sunt Costin Mincu si am fost unul dintre administratorii clubului Colectiv. Astazi, dupa mai mult de patru ani, statul roman m-a condamnat la 11 ani si 8 luni pentru un dezastru provocat de legile si functionarii aceluiasi stat”, a notat Mincu, care a publicat atunci și

Patron Colectiv: ”Statul funcționează într-un fel criminal”

”Am tacut pana acum dar de acum nu mai pot sa tac! Am sa va arat, in perioada ce urmeaza, documente ce probeaza nevinovatia mea si mai ales felul criminal in care functioneaza acest stat. Nu vreau sa ma credeti pe cuvant, vreau doar sa ma ascultati, sa cititi si sa va documentati in legatura cu ce am sa public de astazi inainte”, a continuat Mincu.

”Din pacate, pana acum majoritatea informatiilor care au ajuns la voi sunt false, trunchiate, rupte din context. Cu regret spun ca pana acum nu am gasit jurnalisti care sa-si doreasca sa afle adevarul asa ca am ales sa vorbesc aici. Curand am sa incep sa public documente”, și-a încheiat mesajul Costin Mincu.

De menționat că afaceristul Costin Mincu are în spate și o carieră în muzica rap, înființând în 1998 trupa Dagga, alături de doi amici. Mincu și-a deschis apoi și o casă de producție, având colaborări pe scenă cu artiști cunoscuți din hip-hop (Puya, Bitza, K-gula), dar și din rock.

Costin Mincu și-a înființat o formație de hip-hop în 1998

Cunoscut sub numele de scenă ”Butch”, Costin Mincu a înregistrat în 2009 compilația ”Uniți sub tricolor”, unde apar mai multe melodii cu mesaj patriotic ale câtorva cântăreți români. ”Butch” cântă și astăzi, ultima colaborare fiind cea cu DJ Dox.

Pe lângă cariera muzicală, Costin Mincu împărtășește și opinii despre viața politică de la noi, fiind un critic constant al guvernului sau al președintelui Klaus Iohannis.

”Ne-au divizat in multe, foarte multe tabere ca sa ne certam intre noi si sa nu mai privim catre hotia si incompetenta clasei politice. Stam in triburi si ne batem cu pietre pentru a ne demonstra unii altora ca avem dreptate. Anii trec si ei raman la putere indiferent de numele partidului”, a notat acum câteva zile ”Butch”.