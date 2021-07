Ce s-a ales de Valentin Uritescu. Actorul s-a retras de pe scena teatrului de ani buni

Actorul în vârstă de 80 de ani s-a retras de pe scena teatrului în urmă cu ani buni, iar de atunci nu se mai cunosc atât de multe lucruri despre el. Recent, s-a aflat că trăiește de mai bine de doi ani într-un cămin unde primește îngrijiri.

Valentin Uritescu suferă de Parkison, o boală cumplită care l-a făcut să ia decizia să stea departe de familie pentru a se trata. trage speranțe să revină acasă, la fel și familia sa.

Potrivit , rudele actorului plătesc suma de 4.000 de lei în fiecare lună pentru îngrijire și medicație, vedeta fiind tratată cu respect de angajații centrului unde se află.

Ce se întâmplă cu actorul Valentin Uritescu. Unde se află

Valentin Uritescu se confruntă cu probleme grave de sănătate, dar cu toate acestea nu și-a pierdut nicio secundă speranța, deși la un moment dat recunoștea că a avut clipe în care avea gânduri sinucigașe.

Tratamentul puternic prescris de medici de-a lungul anilor și-a lăsat amprenta asupra actorului, care a umblat o perioadă lungă pe la doctori pentru a afla care este starea sa de sănătate.

„Timp de doi ani și ceva am umblat pe la toți doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamț. «Ai Sindrom Extrapiramidal!». Am venit acasă, m-am uitat în Dicționarul Sănătății și m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă.

Am stat 10 zile internat și medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!». Luam un medicament care are niște reacții secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid.

Când mergeam pe stradă și vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat și am plâns.

Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Și mi-a dat treizeci și ceva de ani!”, a povestit actorul în urmă cu ceva timp pentru .

Soția lui Valentin Uritescu, îngrijorată pentru starea actorului

Valeria, soția lui Valentin Uritescu, a mărturisit în urmă cu mai bine de o lună că actorul este lucid, însă are și zile în care nu vorbește. Artistul recunoaște oamenii din jur, familia trebuind să fie pregătită pentru zile bune, dar și din cele rele.

Rudele vedetei sunt îngrijorate pentru starea lui de sănătate, care în ultima perioadă s-a agravat. Din păcate, nu se știe cum vor evolua lucrurile în viitorul apropiat, dovadă că a avut grijă să-și facă testamentul în urmă cu ceva vreme.