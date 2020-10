Ce s-a ales de Vali Crăciunescu de la Spitalul de Urgență, după ce s-a despărțit de trupă

Vali Crăciunescu, după despărțirea de trupa Spitalul de Urgență, s-a retras din lumina reflectoarelor. El își petrece timpul cu prietenii sau cu soția și este liderul formației Cooperativa 9.

Celebrul artist a fost surprins, zilele trecute, de către jurnaliștii Tacataca, la o terasă din București. Acesta se afla în compania unui prieten și coleg din noua sa trupă. Cel doi au stat de vorbă o bună perioadă de timp, au băut câte o cafea, iar Vali s-a delectat și cu un trabuc.

Programul mai puțin încărcat al artiștilor din perioada pandemiei, le permite acestora petrecerea timpului liber în compania celor dragi și a prietenilor. Pe contul de Faceebok, Vali a postat mai multe fotografii în care se află la diverse ieșiri în oraș, însoțit de soție sau de prieteni.

Vali Crăciunescu, debutul și cariera muzicală

Celebrul acordeonist a debutat de la vârsta de 13 ani: „Începuturile nu au fost chiar de laudă, de ce să mint? La 13 ani, cu acordeonul spânzurat de mine, am ajuns în concursul tipic Epocii de Aur, Cântarea României, la faza națională, concurs care, ghinion, a avut loc chiar la mine acasă, la Giurgiu! Părinți, neamuri, profesori, oficialități, toată sala a fost cu ochii pe mine.

Așa emoții am avut, că a trebuit să repet întreaga compoziție… Prima oară, oricât de pregătit am fost, am cântat groaznic. A trebuit să repet. M-am ales cu locul 3 și începutul unei cariere de acordeonist care n-am crezut vreodată că va da roade”, a povestit el pentru libertatea.ro.

Ulterior, Vali a cântat folk în trupa Karma, a fost clăpar în formația Floare Albastră, grup de jazz-rock progresiv. Anii ’90 i-au adus maturiatea muzicală acestuia și, după ea, celebritatea ca acordeonist la trupa Spitalul de Urgență, începând cu anul 2000. „Am studiat și trompeta, și pianul, însă în această luptă a câștigat acordeonul, deși a stat în umbră multă vreme, în preferințele mele.

Acordeoanele moderne nu mai sunt alea perfecte pentru bâlciurile sătești și petrecerile lăutărești, oferă valențe extraordinare. Acordeonul nu e doar un instrument melodic, este polifonic. Te poți mula pe jazz, pe muzică clasică, eu l-am introdus în rock, în hard-rock, cu mare succes. Mulți se miră cât de bine sună AC/DC ori Metallica la armonică, puțini și-ar fi închipuit că acordeonul, asociat spiritului lăutaresc, poate fi protagonist în rock”, explica el pentru sursa citată mai sus.

Vali Crăciunescu, viața de după Spitalul de Urgență

Muzicianul părăsea formația în 2004, când afirma că dorește să meargă pe o carieră solo. “Am simtit ca trebuie sa fac si altceva. Nu am nimic cu baietii si consider in continuare Spitalul de Urgenta drept una dintre cele mai bune formatii din Romania. Eu voi pleca in Australia intr-un turneu de o luna si voi scoate un album solo in noiembrie”, a spus el pentru click.ro

Vali Crăciunescu s-a însurat în 2017 cu Irina Popa, după o relație de mai bine doi ani. Un an mai târziu, în 2018, artistul lansează o nouă formație, Cooperativa 9. El nu a făcut o lansare oarecare, cu această ocazie a îmbuteliat un lot de 1000 sticle din propriul vin, care a fost comandat special pentru acest eveniment.

Vinul poată numele de „Roșu de acordeon” și este originar, ca și artistul, din zona Giurgiu. Licoarea ”aduce beneficii pentru sănătate și îmbunătățește considerabil calitatea cinelor romantice și vieții de cuplu”, în opinia muzicianului, citat de Libertatea.