Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă împreună cu Ronaldinho”

despre vestitul Elton. Brazilianul a fost adus cu surle și trâmbițe la Steaua în iarna lui 2007. Atunci, spectaculosul mijlocaș avea doar 21 de ani.

Ce s-a ales de Elton, brazilianul adus de Mihai Stoica la Steaua

Elton Jose Xavier Gomes este După plecarea de la Steaua, brazilianul a făcut senzație în Golf, acolo unde a reușit să câștige inclusiv un titlu în Arabia Saudită, cu Al-Fateh, în Arabia Saudită.

„Țin legătura. Elton este în Alagoas, în nordul Braziliei, de unde a plecat. Are o școală de fotbal. Brazilienii își pot schimba numele. Îl cheamă acum Elton Arabia. Autocarul școlii lui de fotbal, clădirea școlii lui de fotbal, stadionul, toate sunt ale lui, propietatea lui, sunt vopsite în verde. E culoarea Arabiei Saudite.

Pentru cei care nu știu, Elton, la o echipă ca Slobozia la noi, Al-Fateh, a câștigat campionatul de unul singur. Împotriva lui Al-Hilal, Al-Ittihad și Al-Nassr. A făcut bani mulți de tot. E foarte bine, are doi copii. O fată și un băiat. Băiatul nu știu dacă îi calcă pe urme, că e mai înăltuț. Mă tot amenință că vine prin România.

A considerat-o a doua țară. Nu s-a vrut să fie România a doua țară pentru el, dar asta e. Dar atunci și am să spun o poveste simpatică. L-am adus atunci de la Corinthians. Dacă noi suntem cea mai mare echipă a României și a doua e Dinamo. Acolo Corinthians e a doua, după Flamengo, echipa cu cei mai mulți suporteri în Brazilia”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM LA FANATIK”.

Câți bani a dat Steaua pe Elton în 2007

Elton este și la ora actuală unul dintre cele mai scumpe transferuri făcute de Steaua (n.r. – FCSB). Brazilianul a ajuns în Ghencea pe 1 ianuarie 2007, după ce roș-albaștrii au plătit 1,65 milioane de euro pentru a îl lua de la Corinthians.

„Când l-am adus pe Elton la noi pe mine m-a sunat Cristi Chivu. ‘Băi, ce Elton ai adus?’ ‘Elton de la Corinthians’. ‘Nu mă crede ăsta, Doni, portarul Braziliei. Nu crede’. Era la Roma atunci. Și mi l-a dat pe Doni la telefon. Cică ‘Băi, nu ai cum, Elton e jucător de 10 milioane’.

‘Da, e, dar drepturile lui, jumătate aparțin unui agent’. Era nebunia aia atunci. Și am adus un jucător de 10 milioane cu un milion și ceva. După a fost conflictul cu Gigi, am plecat eu. Gigi a vrut să plece toți jucătorii aduși de mine. Suntem în legătură, acum vorbește și engleză.

Acum ceva timp a fost la un meci demonstrativ cu Ronaldinho. Jucau doar între ei, își dădeau pase. Piticul e spectaculos și acum. Dacă îți vine să crezi, el în aprilie face 40 de ani. Piticul face 40 de ani. Și atunci când l-am luat era copil”, a adăugat Meme Stoica.

Ce a făcut Elton la Steaua

Elton a jucat la Steaua doar 6 luni de zile. În iulei 2007, brazilianul a fost cedat în Arabia Saudită, la Al-Nassr, care l-a cumpărat cu 500.000 de euro. În perioada petrecută la clubul patronat de Gigi Becali, mijlocașul a reușit să marcheze 1 gol în 9 meciuri.