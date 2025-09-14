Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut

În sezonul european 2005-2006, pe când juca cu emblema Steaua București pe tricouri, FCSB scria o pagină importantă în istoria sa și cea a fotbalului românesc. Un rol important în această echipă l-a avut și Victoraș Iacob. După retragerea din activitate, fostul atacant a ajuns de nerecunoscut.

Cine a fost Victoraș Iacob, cel supranumit ”Jancker” de România

Născut pe 14 octombrie 1980 la Râmnicu Vâlcea, Victoraș Iacob a avut o carieră presărată cu foarte multe rezultate remarcabile. Deși a evoluat la numeroase echipe din țară și din străinătate, el s-a afirmat pe scena fotbalistică grație prestațiilor sale sub culorile FCSB.

A fost golgheterul roș-albaștrilor în cupele europene, . Alături de echipa lui Gigi Becali, acesta a obținut un titlu de campion, o Supercupă, o calificare în semifinalele Cupei UEFA și o calificare în Liga Campionilor.

Fanii fotbalului își amintesc de Iacob ca fiind un fotbalist cu o talie impresionantă, un vârf masiv de careu, cu o bună lovitură de cap. A marcat astfel o mare parte din golurile sale. Încă de la începutul anilor 2000, pe când juca la Rocar, Victoraș Iacob fusese poreclit ”Jancker”, deoarece avea o frizură asemănătoare celei purtate de mult mai celebrul Carsten Jancker.

73 de meciuri, 23 de goluri și 5 pase decisive a adunat Victoraș Iacob în tricoul FCSB între 2005 – 2008

Fostul atacant al celor de la FCSB a mai evoluat în carieră la Chimia Rm.Vîlcea, Rocar (unde a fost junior), Universitatea Craiova, FC Național, Oțelul Galați, Rapid, Kaiserslautern, FC Otopeni, Iraklis Salonic, Aris Salonic, Concordia Chiajna, Niki Volos și Universitatea Cluj.

Ce s-a ales de Victoraș Iacob după retragere. Declarațiile controversate care l-au adus în prim-plan

Victoraș Iacob s-a retras oficial din activitate în 2013. Acesta a fost implicat pentru o perioadă în activitatea Federației Române de Fotbal (FRF). El avea să îl susțină pe Răzvan Burleanu la alegerile pentru președinție, fiind numit ulterior în Comisia Tehnică.

Tot în anii de după retragere, Victoraș Iacob a apărut în centrul atenției cu unele momente cel puțin ciudate. În 2017, invitat într-un platou al unei televiziuni de sport, fostul fotbalist a infirmat o relație cu Simona Halep, după zvonurile pe care le-ar fi auzit.

”Nu știu dacă a auzit și ea, dar țin eu să fac o remarcă. La urechile mele au ajuns niște zvonuri legate de o eventuală relație dintre mine și Simona Halep. Dar, nu este nimic adevărat! Probabil că ea nu știe nimic, așa că din acest punct de vedere trebuie să clarificăm situația. Și eu am fost luat prin surprindere de aceste zvonuri”, mai spunea acesta, conform sursei citate anterior.

Apoi, în 2019, acesta declara că este posibil antrenor la FC Barcelona. Întrebat la ce grupă, acesta a spus că la echipa de seniori, însă mutarea nu s-a materializat, așa cum era de așteptat. ”Confirm știrea: sunt posibil manager-antrenor la FC Barcelona. Noul antrenor la Fotbal Club Barcelona. La categoria principală! E o responsabilitate și confirm această știre, în caz că va apărea.

Cred că a ajuns și la Barcelona. Cam astea sunt noutățile. Sunt discuțiile pe care le-am avut și atât. Pentru moment, doar atât pot declara. Sunt și emoțiile de rigoare”, a spus Victoraș Iacob, conform .

Cele mai recente imagini cu fostul atacant al celor de la FCSB. Cum arată în prezent Iacob

De-a lungul carierei sale întinse pe durata unui deceniu și jumătate, Victoraș Iacob a impresionat în principal prin calitățile sale fizice. A fost unul dintre cei mai puternici atacanți din prima ligă în perioada anilor 2000. În prezent, ajuns la 44 de ani, el a șocat pe toată lumea prin schimbarea fizică pe care a suferit-o.

Din postările sale de pe pagina de Facebook este ieșit complet din forma de odinioară. Pe această platformă de socializare, Iacob postează des fotografii. În primele luni din 2025, acesta a vizitat Spania și Maroc, de unde a postat câteva fotografii.



Despre Victoraș Iacob se știe că provine dintr-o familie de sportivi. Fratele mai mai mare, Iulian, a fost handbalist și arbitru. El mai are alte trei surori, handbaliste. Monica și Maria au jucat la Oltchim Râmnicu Vâlcea și Toulouse, iar sora cea mică, Luiza, a jucat pentru Rapid.

Pe pagina sa de Facebook, Iacob a postat o imagine cu aceasta din urmă, pe 8 martie. ”O zi frumoasă! La mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie!”, a scris acesta. Tot alături de Luiza, Iacob a mai postat imagini din Dubai și apoi dintr-o altă vacanță într-o zonă exotică.