Ce s-a ales de Wilmark, juratul de la Dansez pentru tine, după ce a fost dat afară de la Pro TV. Cu ce se ocupă acum

Wilmark Rizzo Hernandez este unul dintre străinii care au cunoscut succesul în România. Publicul larg l-a cunoscut odată cu emisiunea Dansez pentru tine, în cadrul căreia a avut rolul de jurat. O greșeală, însă, i-a făcut pe șefii de la Pro TV să-l concedieze.

Ce s-a ales de Wilmark după ce a fost concediat de la Dansez pentru tine

Wilmark Rizzo Hernandez s-a născut pe 31 mai 1977 în Santa Fe (Bogota – Columbia), iar în țara natală a studiat dansul. Succesul, însă, l-a cunoscut în România, unde a și terminat Universitatatea de Petrol și Gaze din Ploiești.

În 1995, a devenit instructor de dans în țara noastră și a participat la două festivaluri importante din Europa. Totuși, publicul larg din România l-a cunoscut ca jurat al show-ului

Cunoscut sub denumirea de Micuțul Wil, dansatorul a făcut o greșeală care l-a costat contractul cu Pro TV. În 2013, a ales să apară la Roata Norocului, emisiunea de pe Kanal D, fără să ceară acordul șefilor, scrie

Astfel, după 13 sezoane, a fost nevoit să-și ia la revedere de la colegii săi. Ulterior, a apărut în câteva proiecte de televiziune, precum KIDSing, unde a lucrat alături de Antonia, Theo Rose și Gabriel Cotabiță.

I s-a urcat succesul la cap?

În ultimii ani, Wilmark a rărit aparițiile la televizor. Cunoscutul dansator s-a axat pe afaceri, mai exact pe școala sa de dans din București. Denumită Dance Academy, instituția oferă cursuri de amba du Brasil, Mambo Tropicana sau disco.

Iar profesorii sunt unii dintre cei mai buni dansatori și coregrafi de la noi din țară. Printre aceștia se numără Ioana Macarie, Cristian Bruce, Bogdan Boantă, Eugenia Stoian, Dragoș Roșu, bebelușa Oana Ioniță și Antonia Nedelcu.

Într-un Wilmark mărturisea că, după încheierea colaborării cu Pro TV, a avut un moment în care a lăsat succesul să i se urce la cap, iar tatăl său l-a readus cu picioarele pe pământ.

„Cred că, și dacă nu ești vreo vedetă, ți se urcă celebritatea la cap. Am avut un moment, cândva, și mă bucur că am ieșit din capcana asta. La un moment dat ajungi să fii foarte departe de oamenii care te iubesc și cu care lucrezi. Mi s-a întâmplat imediat după ce am plecat de la ‘Dansez pentru tine’, era o perioada când aveam foarte multe evenimente și atunci mi-am dat seama.

Ulterior a venit tata în România și am avut foarte multe discuții, am descoperit un om așa de deștept și atât de umil. M-a ajutat să-mi dau seama că trebuie să mă cuplez la realitate din nou. E mult mai important să fii om”, a dezvăluit Wilmark.