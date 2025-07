Ce s-a întâmplat cu afacerile „reginei contractelor cu statul” după apariția publică alături de liderii PSD. Cifre surprinzătoare pe anul 2025

Numele Mihaelei Neagu ajungea în atenția presei la finalul lunii octombrie a anului trecut, cu o lună înainte de alegerile prezidențiale. O figură necunoscută, aceasta apărea în primele rânduri, alături de greii PSD, la dezbaterea electorală organizată de Antena3 CNN. Presa avea să descopere repede atât trecutul ei politic (PD-L), dar mai ales sutele de contracte publice pe care firmele ei le obținuseră în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Cum au mers afacerile „reginei contractelor publice”

După prezența surprinzătoare de la dezbaterea PSD, presa a scris pe larg atât despre legăturile politice ale Mihaelei Neagu ( , soțul ei fiind viceprimarul liberal al comunei Lehliu) cât mai ales despre sutele de contracte publice pe care firmele ei le câștiga pe bandă rulantă. Surpriza consta în faptul că multe dintre aceste contracte erau cu instituții conduse de importanți lideri PSD (Primăria Capitalei în mandatul Firea, Primăria Craiova în mandatul Olguței, Primăria Sectorului 4).

Spre exemplu, jurnaliștii de la scriau în noiembrie 2024 că cele 8 firme în care era asociată beneficiaseră de 1.381 de achiziții directe și 503 contracte încheiate în urma unor licitații. Lideră între aceste societăți comerciale era firma Best Achiziții SRL, care singură avea peste 1.300 de contracte publice.

ADVERTISEMENT

Datele financiare ale acestei societăți erau cel puțin spectaculoase. O cifră de afaceri de 594 milioane lei și un profit de 76 milioane profit net pe anul 2023 (singurele cifre care existau la finalul anului trecut). Rezultatele financiare ale firmei Best Achiziții erau cele care atrăgeau atenția în condițiile în care în 2019 firma raporta venituri de doar 29 de milioane lei. Practic, prezența ei la evenimentul PSD de la Antena 3 părea un tur de forță.

Ce rezultate au avut firmele ei în 2024

Datele financiare pe anul 2024 arată însă o cu totul altă imagine, cel puțin în ceea ce privește rezultatele financiare ale firmei Best Achiziții SRL. Mai exact, de la o cifră de afaceri de 594 milioane lei în 2023, firma de consultanță a raportat venituri de doar 153 milioane lei în anul 2024. În procente, e vorba de o scădere de 75% a veniturilor companiei.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește profitul net a firmei, acesta a scăzut de la 76,2 milioane în anul 2023 la doar 9,9 milioane lei. Practic, o scădere cu 87% față de profitul realizat în anul precedent, asta în timp ce datoriile firmei au crescut de la 29 de milioane la 70,7 milioane.

ADVERTISEMENT

Nu e ca și cum firma nu a mai beneficiat de contracte publice. Ce-i drept, la capitolul achiziții directe, în platforma SEAP nu apar decât două – zahăr pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj și mobilier pentru un liceu din Craiova. Suma totală a celor două contracte: puțin peste 8.000 de lei.

ADVERTISEMENT

În privința contractelor câștigate prin licitații publice, pe aceeași platformă am numărat 60 de astfel de contracte în 2024. Printre cele mai importante: ; 4,7 milioane, consumabile medicale pentru Spitalul Județean Satu Mare; 4,3 milioane pentru produse lactate în județul Hunedoara; 9,6 milioane, produse lactate în județul Sibiu; 24 milioane, furnizare mobilier pentru Primăria Sector 4 (unic câștigător), plus un alt contract de 20 de milioane, de această dată cu o asociație de firme; 6,6 milioane, mobilier școlar la Craiova; 4 milioane, mobilier la Miercurea Ciuc (câștigător unic), 4,9 milioane, mobilier școlar la Timișoara, plus 4,1 milioane, tot pentru mobilier școlar la Tulcea (contract atribuit după scandalul public, la finalul lunii noiembrie).

Contracte publice în anul 2025 pentru Best Achiziții

Pentru anul în curs nu apar achiziții directe pentru firma Mihaelei Neagu (în care deține 99% din capitalul social). În privința contractelor obținute prin licitații publice, compania se poate lăuda cu circa 24 de contracte în primele șapte luni ale anului. Printre aceste contracte se numără un contract uriaș cu Primăria Sectorului 3 atribuit la începutul anului.

Acordul cadru, ce vizează lucrări de construcții de dezvoltare urbană, și a fost câștigat de către o asociație de mai multe firme, printre care și Best Achiziții. Aceeași firmă apare drept câștigătoare, alături de alte 5 firme, a unui contract subsecvent de 49 milioane lei. Best Achiziții mai apare și ca beneficiara unui alt contract subsecvent, de această dată de doar 26 milioane lei, atribuit în luna iunie.

Aceeași firmă apare printre câștigătorii unui contract de peste 115 milioane lei cu Primăria Sectorului 3, contract atribuit la începutul lunii februarie. Aceeași companie a furnizat mobilier școlar pentru Primăria Sectorului 6, în cadrul unui contract de 2,6 milioane lei.

Alte contracte vizează Municipiul Craiova (0,5 milioane) sau consumabile medicale pentru Spitalul „Sf. Maria” din Iași (circa 1,5 milioane lei).

Ce soartă au avut celelalte firme ale Mihaelei Neagu

Cealaltă firmă bogată în contracte publice era Libro Events SRL, firmă unde Mihaela Neagu deține doar 24% din capitalul social. Presa scria la finalul anului trecut că această societate beneficiase de peste 450 de contracte publice (405 achiziții directe și 68 licitații publice).

În anul 2023, firma raporta venituri de 55,7 milioane lei și un profit net de doar 300.000 lei. Spre deosebire de Best Achiziții, această firmă și-a continuat rezultatele pozitive și în 2024, ajungând la venituri de 63,8 milioane lei și un profit net de 854.000 lei. Datoriile firmei au crescut și ele cu circa 5 milioane lei, ajungând la 21 de milioane.

În ceea ce privește contractele publice obținute prin achiziție directă, anul 2024 a fost unul mai bun decât 2023. Valoarea acestora a crescut de la 69.000 lei în 2023, la 190.000 în anul 2024. La fel ca și în cazul Best Achiziții, anul 2025 se dovedește a fi un an și mai bun. În primele șapte luni valoarea acestora a crescut la 269.000 lei.

Mai exact, este vorba doar de un singur contract public, încheiat cu Primăria București pentru „servicii de curățenie a spațiilor administrate de Municipiul București”. de 269.000 lei este fix sub suma maximă pentru care nu este necesară organizarea unei licitații. (Firma are ca obiect de activitate activități generale de curățenie a clădirilor interioare.)

În ceea ce privește contractele câștigate în urma unor licitații, dacă în anul 2024 firma a obținut mai multe contracte semnificative cu o altă instituție a Primăriei Sectorului 4, mai exact Direcția de Mobilitate – contracte de curățenie, în acest an firma are un singur contract public câștigat. Este vorba de un contract cu Primăria Sectorului 6 pentru servicii de catering pentru copii implicați în programul „Școală după școală”. Libro Events SRL a obținut contractul pentru lotul 6 din acest contract cadru, cu o valoare de puțin peste 6 milioane lei.