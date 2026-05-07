Ce s-a întâmplat cu bărbatul sfâșiat de urs în Harghita. Nu este primul caz. O întreagă localitate, în alertă: „Un incident grav a avut loc chiar lângă o școală”

Tragedia din Harghita, unde un bărbat a fost găsit mort după ce a fost atacat de un urs, reaprinde tensiunile dintr-o zonă în care frica a devenit rutină. Primarul spune pentru FANATIK că nu este un caz singular, iar autoritățile sunt depășite de valul de incidente. Într-unul dintre episoade, un urs a fost văzut chiar pe străzile satului, în timp ce copiii mergeau la școală, stârnind panică generală.

Ursul care a ucis un om în Harghita. Localnicii vorbesc despre un pericol scăpat de sub control

Cazul din județul Harghita, unde un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort și „parțial mâncat” de un urs într-o pădure din apropierea comunei Lupeni, readuce în atenție o problemă despre care autoritățile locale spun că este ignorată de ani întregi. Trupul victimei a fost descoperit abia după aproape o săptămână de la dispariție, într-o zonă izolată de munte, iar primele concluzii ale anchetatorilor indică fără dubii un atac al animalului sălbatic. Primarul din Lupeni vorbește deschis despre neputință, despre intervenții întârziate și despre un fenomen care, susține el, este tratat birocratic până când cineva moare.

Cazul din Harghita este departe de a fi unul izolat. De-a lungul anilor, FANATIK a relatat în repetate rânduri despre atacuri violente ale urșilor în mai multe zone ale țării: oameni mutilați, animale sfâșiate în propriile gospodării, sate întregi terorizate și familii care trăiesc cu frica permanentă că . În multe comunități montane, ci a devenit o realitate aproape obișnuită, în timp ce autoritățile reacționează, de cele mai multe ori, întârziat.

Zoltan, bărbatul sfâșiat, nu este primul caz din comuna Lupeni

FANATIK a luat legătura cu primarul comunei Lupeni, Kovacs Lehel, care vorbește cu revoltă, dar și cu sentimentul că autoritățile locale au rămas singure în fața unor evenimente care se repetă tot mai des. Edilul a dezvăluit că victima se numea Zoltan G. și trăia singur într-un cătun izolat de munte, la aproape 900 de metri altitudine. Bărbatul era cunoscut în zonă ca un mic fermier, care își câștiga traiul din creșterea animalelor și munca pământului.

„Bărbatul a fost dat dispărut după ce nu s-a mai întors acasă. Lipsea de aproximativ 4-5 zile, însă, pentru că nu avea familie apropiată, nimeni nu a semnalat imediat dispariția lui. Locuia într-un cătun izolat și era obișnuit să meargă prin pădure, unde culegea ciuperci sau coarne lepădate de cerbi. Zoltan G. era fermier și trăia din creșterea animalelor și munca pământului. Avea terenuri pe care le lucra și ducea o viață simplă, de mic agricultor. Singurele rude apropiate erau cele două surori ale sale, ambele în vârstă de aproximativ 80 de ani. Era originar din Corund, însă locuia într-un cătun aflat pe teritoriul administrativ al comunei Lupeni. Zona este una de munte, situată la aproximativ 900 de metri altitudine, unde există de mulți ani mai multe ferme răsfirate, aflate la distanță una de alta”, ne-a dezvăluit primarul comunei, Kobacs Lehel.

Atacuri repetate și localnici care trăiesc zilnic cu frica animalelor de mari dimensiuni

Potrivit edilului, incidentul de zilele trecute nu este deloc un caz izolat în comună. În ultimii ani, situația din zonă s-a agravat constant, iar locuitorii trăiesc tot mai des cu teama unor noi atacuri, unele dintre ele soldate cu urmări extrem de grave. În acest context, primarul aduce în discuție mai multe episoade care, spune el, confirmă amploarea fenomenului: „Acum doi-trei ani, un alt păstor care avea grijă de animale într-un sat aparținător comunei Lupeni, mai exact în Păuleni, a fost atacat de un urs. A supraviețuit cu greu, după ce animalul l-a mutilat grav. Medicii au reușit să-l salveze, însă viața lui s-a schimbat complet după acel incident. A suferit răni extrem de grave la coaste și la un braț. În ultimii ani, urșii au început să intre tot mai des în gospodării și chiar în sate. Au existat perioade, în lunile martie și aprilie, când s-au înregistrat până la 21 de incidente provocate de urși”, sunt mărturisirile acestuia, pentru FANATIK, care au un mare impact emoțional.

Primar Lupeni: „Numărul urșilor depășește de peste trei ori limita considerată normală”

Mai mult, Kovacs Lehel este de părere că numărul incidentelor a crescut pe fondul unui dezechilibru major între populația de urși și capacitatea reală de gestionare a situației. În același timp, pentru FANATIK, conducerea locală descrie atât amploarea problemei din teren, cât și limitele clare ale intervenției autorităților în astfel de cazuri: „Zona are un teritoriu administrativ foarte întins, iar potrivit evaluărilor făcute de vânători și specialiști, numărul urșilor depășește de peste trei ori limita considerată normală pentru fondul cinegetic. De exemplu, într-o zonă unde ar trebui să existe între 17 și cel mult 20 de exemplare, au fost numărați peste 70 de urși. Din această cauză, atacurile s-au înmulțit considerabil. În multe cazuri, ursul nu se limitează la a lua un singur animal dintr-o fermă. Au fost situații în care, într-o singură noapte, a ucis zeci de oi — într-un caz, 52 de animale.

Autoritățile pot interveni doar în limita cotelor aprobate prin lege sau prin hotărâri de guvern. Există și prevederile din Ordonanța 81, care permit intervenția echipei locale atunci când ursul intră în intravilan. Însă, de cele mai multe ori, până este observat și se dă alarma, animalul apucă să facă pagube și să dispară”, a mai precizat oficialul, vizibil revoltat din cauza evenimentelor din comuna pe care o are în jurisdicție.

Decizia de acum un deceniu care ar fi declanșat explozia numărului de animale sălbatice

Întrebat de reporterul nostru despre situația concretă din zonă, Lehel spune că actualele probleme își au rădăcinile în deciziile luate în urmă cu mai bine de un deceniu. Acesta susține că, odată cu acele măsuri, s-a rupt echilibrul dintre om și fauna sălbatică, iar efectele se resimt tot mai puternic în prezent. , cât și despre schimbarea comportamentului acestora de-a lungul anilor: „Problemele au început în urmă cu mai bine de zece ani, când vânătoarea de urși a fost suspendată pentru o perioadă lungă. În doar 3-4 ani, numărul exemplarelor a crescut foarte mult. Până atunci, situația era ținută sub control de oamenii din domeniu și de vânători, existând un echilibru între populația de urși și habitat. De atunci însă, numărul urșilor a crescut constant, ajungând de câteva ori mai mare decât în trecut. Autoritățile locale au făcut numeroase solicitări către instituțiile abilitate, cerând majorarea cotelor de intervenție și reducere a populației de urși.

Noi am avut mereu urși în zona asta și am trăit alături de ei. Eu am crescut umblând foarte mult prin pădure și până la 38 de ani nici măcar nu am văzut un urs. Pe atunci, ursul se temea de om. Dacă făceam puțină gălăgie prin pădure, pleca imediat. Știam că există multe exemplare, dar animalele evitau contactul cu oamenii”, a povestit, pentru FANATIK, Kobacs Lehel din propria experiență.

Ursul, pe străzile satului. Dimineața în care copiii mergeau la școală, iar ursul umbla printre case

În sprijinul afirmațiilor sale, primarul din Lupeni aduce în discuție mai multe episoade concrete din ultimii ani, care, spune el, arată clar cât de expuși au ajuns oamenii din zonă. Unul dintre cele mai grave episoade a avut loc anul trecut, chiar în apropierea unei școli din zonă. Era dimineață, în jurul orei șapte, când copiii se pregăteau să plece spre cursuri. În acel moment, un urs a fost văzut pe strada principală a satului, în plină zonă locuită. „Problema este că, în zona noastră și în tot județul Harghita, comportamentul urșilor s-a schimbat foarte mult. Dacă înainte mai lua câte o oaie de la o stână aflată pe munte, o făcea din foame și apoi pleca. Acum însă, urșii intră în gospodării și provoacă adevărate ravagii. Ucid mai multe animale și le lasă acolo. În ultimii trei ani au existat numeroase cazuri în care urșii au coborât direct în sate și au intrat în curțile oamenilor.

Un incident grav a avut loc anul trecut, chiar lângă o școală. Era dimineață, în jurul orei șapte, când copiii urmau să ajungă la cursuri, un urs mergea pe strada principală din sat. Speriat de agitație, animalul a intrat într-o gospodărie, unde proprietarul se afla în curte. Apoi a fugit în alte curți și a intrat în mai multe gospodării, până când a reușit să găsească o cale de retragere”, sunt declarațiile oferite de primarul comunei Lupeni.