Ce s-a întâmplat cu cei care alcătuiau echipa lui Liviu Dragnea. “Nu eram sluga lui!”

FANATIK îți spune unde au ajuns cei care alcătuiau echipa lui Liviu Dragnea, echipă care, la un moment dat, părea să domine fără drept de apel întreaga Românie. Beneficiind din plin de greșelile și sincopele liberalilor, principalul partid de opoziție la acea oră, social democrații lui Dragnea au dat o adevărată lovitură în 2016 când au reușit la ultimele alegeri parlamentare să „înroșească” harta!

Incendiul de la Colectiv a adus un adevărat cutremur în politica românească. Guvernul Victor Ponta s-a clătinat serios și după câteva zile s-a prăbușit. Liviu Dragnea, prieten la cataramă până atunci cu fostul premier, a părut că face un pas în spate, dar mai ales că nu-și asumă erorile făcute de Ponta.

Fostul candidat la prezidențiale a înțeles mesajul și a plecat din partid. La timonă a trecut chiar Liviu Dragnea, acesta venind cu un plan concret. Noul președinte a apelat la o echipă de consilieri din Israel, a strâns în jurul lui oameni gata oricând să-l apere și a făcut o campanie aproape fără greșeală.

Unde sunt oamenii care îl apărau pe Liviu Dragnea!

Programul de guvernare a strâns voturi cu nemiluita și tehnocrații lui Dacian Cioloș au fost nevoiți să predea la cheie ministerele social democraților. Primul om pentru care Liviu Dragnea a fost „all in” a venit de la Timișoara. Sorin Grindeanu a urcat în fruntea Executivului, însă protestele masive și contrele cu liderul au dus la o despărțire imediată.

„Este clar că nu mai e el. El nu mai e el. În opinia noastră, Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui ne este greu să ne dăm seama. Mulți colegi de-ai mei s-au uitat aseară la declarațiile lui. Toți au spus că parcă avea în spate ceva care îl obliga să spună cele lucruri. Era transformat total”, declara Liviu Dragnea la doar câteva clipe după ce anunța excluderea din partid a lui Grindeanu.

În legătură cu numirea acestuia în funcția de premier, Liviu Dragnea spunea: „Principalul vinovat sunt eu. Eu i-am rugat pe colegii mei să accepte această propunere. Am avut încredere în acest om”.

Sorin Grindeanu, prietenul numărul 1, întâiul dușman

Cu toate acestea, între cei doi a fost loc de o înțelegere. Liviu Dragnea i-a propus lui Sorin Grindeanu să demisioneze din funcţia de prim-ministru, urmând să primească în schimb funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, vacantă la acea oră, o funcție plătită regește.

Sorin Grindeanu a rezistat mai puțin de șase luni ca premier. A intrat însă în istorie după ce a fost demis printr-o procedură unică după 1989. Mai exact, chiar Partidul Social Democrat a fost cel care a depus o moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Cel mai important moment al primului executiv PSD este legat de Ordonanța de Urgență nr. 13, cea care a declanșat și primul conflict între Grindeanu și Dragnea.

Între timp, Sorin Grindeanu pare că a revenit la sentimente mai bune. După încarcerarea lui Dragnea, acesta a revenit în partid și ocupă în prezent chiar funcția de vicepreședinte al formațiunii. „Un om politic care era atent, chiar foarte atent la toate amănuntele, se apleca cu atenție la toate problemele.

Un om politic care a suplinit prin această atenție și rigurozitate o anumită lipsă de carismă, pentru că nu a fost un personaj cu carismă. Un om, care cu bune și cu rele, a cam marcat istoria PSD și a marcat-o și cu bune și cu rele”, l-a caracterizat Sorin Grindeanu pe Liviu Dragnea pentru Europa Liberă.

Cum a revenit Mihai Tudose în partid după condamnarea lui Liviu Dragnea

A urmat la conducerea Guvernului Mihai Tudose. Al doilea pariu făcut de Liviu Dragnea nu a rezistat nici el prea mult. Cei doi s-au contrat dur, în scandal fiind implicată și Lia Olguţa Vasilescu pe tema pensiilor speciale şi a plafonării indemnizaţiilor pentru creşterea copilului.

Mai mult de atât, surse politice au spus la acea oră că Liviu Dragnea şi Mihai Tudose aveau o relaţie tensionată, generată de insistenţele Gabrielei Firea de a primi ELCEN. Motivul principal al despărțirii a fost însă reprezentat de faptul că Tudose a întârziat legea amnistiei și grațierii.

Tudose a fost unul dintre semnatarii celebrei scrisori anti-Dragnea, o scrisoare care i-a pus punct aventurii din social democrație. Mai mult de atât, Tudose avea să anunțe sfârșitul dinastiei Dragnea.

„Liviu Dragnea nu va părăsi PSD, Liviu Dragnea va sta până îngroapă PSD, poate asta e misiunea domniei sale. (…) Eu mi-am asumat. Am înţeles că cine nu este de acord cu domnul Dragnea şi cu politica domniei sale trebuie să plece. Am plecat.

În cădere, din păcate în cădere liberă şi dacă nu se trezeşte şi e o treabă de lideri şi încă doi – trei care îi ţin isonul probabil că PSD îşi încheie misiunea istorică”, a spus Tudose atunci când a fost rugat să-l caracterizeze pe Dragnea și situația partidului.

Între timp, după condamnarea lui Dragnea, Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar ales pe listele Pro România, s-a reînscris în PSD.

Viorica Dăncilă, „number 1” după condamnarea lui Dragnea! Acum, „out” din partid

Între Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea a fost ca într-un film cu final nefericit. Social democrata și-a asumat rolul de premier într-un moment dificil, a dus până la un punct misiunea liderului, dar s-a făcut că uită replicile de final și a omis și ea legea pe care o tot aștepta președintele de partid.

Dăncilă a fost însă principala beneficiară a eșecului înregistrat de PSD la alegerile europarlamentare. Social democrații au risipit mult din voturile adunate în 2016 și PNL, alături de alianța USR/Plus au recuperat masiv. A doua zi, Klaus Iohannis a ieșit în fața presei și a cerut condamnare pentru Liviu Dragnea.

La distanță de doar câteva ore, PSD-ul era la pământ. Judecătorii l-au trimis la închisoare pe Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă a devenit peste noapte cel mai important om din formațiune. Culmea, prietenii lui Dragnea au fost primii care au strâmbat din nas. Au avut și motive, mulți dintre ei fiind îndepărtați aproape instantaneu de viitorul candidat la prezidențiale al PSD-ului.

“Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanţă de urgenţă pe justiţie! Şi nu am avut niciodată vreo iniţiativă pro-amnistie şi pro-graţiere!

Viorica Dăncilă: „Eram premierul României, nu sluga lui”

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce ştiam sigur că e rău pentru ţară.

Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct şi indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri şi-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înţeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ţinut să onorez funcţia şi să-mi fac datoria faţă de români”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook despre relația pe care a avut-o cu Dragnea.

Viorica Dăncilă a terminat însă în genunchi alegerile prezidențiale și a fost îndepărtată de la cârma partidului. După demisie, liderii democrați i-au promis că o vor instala în funcția de președinte a Organizației de Femei a PSD, dar și un loc eligibil de parlamentar în viitoarea legislatură.

Cu toate acestea, Viorica Dăncilă a fost schimbată după doar câteva luni de la șefia organizației care se ocupa de persoanele de sex feminin în cadrul PSD. Mai mult de atât, Dăncilă acuză că din închisoare, Liviu Dragnea încearcă să o lase și fără loc în Parlament.

Carmen Dan, parte din Dosarul 10 august

„Sunt persoane din PSD de la Teleorman care au un dialog constant cu Liviu Dragnea. Au fost discuții pentru susținerea lui Carmen Dan pe listele de la Parlamentare și, bineînțeles, Viorica Dăncilă să nu fie pe liste. Liviu Dragnea nu mai are nicio influență asupra PSD, poate doar în Teleorman”, a precizat Viorica Dăncilă la Digi 24 despre zvonurile că și-ar pierde definitiv susținerea.

Ajutată de Liviu Dragnea, Carmen Dan nu a avut însă numai zile liniștite în partid. Din contră! Pentru că s-a aflat printre cei 5 parlamentari care au absentat la votarea moțiunii de cenzură, fostul ministru de interne, a fost la un moment dat, chiar amenințată cu excluderea din partid.

Carmen Dan a avut parte de contre puternice cu Viorica Dăncilă. Odinioară protejate ambele de Liviu Dragnea, acestea au ajuns la cuțite. Dan nu a ezitat și a transmis că deși apreciază decența, nu o regăsește și la Viorica Dăncilă. Problemele fostului ministru de interne nu se termină aici.

Aceasta a dat cu subsemnatul de mai multe ori la sediul DIICOT, acolo unde a mers pentru a fi audiată, în calitate de martor, în dosarul privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei. Peste 6 ore a răspuns ultima oară întrebărilor pe care le-au pus procurorii de caz. ”Nu am dat ordine ca jandarmii să lovească pe cineva”, s-a apărat Dan.

Florin Iordache, funcție pe viață

Florin Iordache, ministrul poreclit „altă întrebare” și un om de bază în echipa lui Liviu Dragnea a părut și el că se clatină în partid. Mai ales că acesta nu s-a mai regăsit pe lista viitorilor parlamentari. S-a liniștit destul de repede. Concret, după 20 de ani în care a ocupat un loc în Camera Deputaților, social-democratul a fost, aparent, dat la o parte.

De fapt, a fost trimis președinte pe viață la Consiliul Legislativ. Postul era vacant din august. Mai mult de atât, salariul pe care îl va avea Florin Iordache nu este deloc unul de neglijat. Acesta va încasa nu mai puțin de 8000 de lei în fiecare lună.

Lia Olguța Vasilescu, singura cu funcție importantă

Poate singurul om din vechea gardă condusă de Liviu Dragnea care mai deține o funcție puternică este Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a fost trasă și ea pe linie moartă imediat după condamnarea fostului lider, dar și-a revenit destul de repede. A ales să intre în cursa pentru alegerile locale.

Lia Olguţa Vasilescu a câștigat detașat al treilea mandat de primar al Craiovei, deși voturile ei s-au înjumătățit față de 2016. Candidata PSD a obținut 30.062 voturi, aproape la jumătate din numărul de voturi luat în urmă cu patru ani, când a fost votată de 58.478 de persoane.

Cătălin Rădulescu, oficial exclus din partid

N-a fost prea bine, în schimb, pentru Cătălin Rădulescu, un apropiat al echipei Dragnea. Acesta a primit de curând două amenzi, după ce a intrat într-o benzinărie din Capitală și a refuzat să poarte mască de protecție. Una pentru lipsa măștii, a doua pentru că l-ar fi înjurat pe polițist și i-a spus să îl lase în pace.

Rădulescu, de profesie medic, a făcut furori și în mediul online după ce a declarat că „prin termoscanare se accesează toate datele personale”. Mai mult de atât, Cătălin Rădulescu a fost exclus din PSD.

Acesta a ținut să transmită pe o rețea de socializare că “gruparea inculto-masonică-securoidă care conduce acum marele PSD” nu poate ajunge “la rezultatele lui Liviu Dragnea”, neavând “nici flerul, nici spiritul de luptător al lui”. “Excluderea mea a fost pentru mine, un moment de uşurare, pentru ca îmi era greaţă să vă aud şi să vă privesc”, a mai scris Rădulescu.

Cum a fost executat și Codrin Ștefănescu din partid

Codrin Ștefănescu a fost victimă colaterală după condamnarea lui Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă l-a lăsat fără funcții, dar, în cele din urmă, cei doi s-au împăcat în preajma alegerilor prezidențiale.

Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD, nu a ezitat și a criticat în termeni duri congresul PSD. Acesta a calificat întâlnirea drept „o glumă macabră în care sunt făcute aranjamente pentru a ieși câștigător Marcel Ciolacu”.

Codrin Ștefănescu a rămas fidel până la capăt liderului Liviu Dragnea despre care a anunțat că are mari dureri de coloană în închisoare.

Vasile Dâncu, cel mai bun prieten, dar…

Despre Vasile Dâncu, Liviu Dragnea spunea că i-a fost cel mai bun prieten, dar că acesta era amic și cu statul paralel. „Eu îmi asum faptul că l-am considerat unul dintre cei mai buni prieteni. Am ținut enorm la Vasile Dincu. Mă și feresc să vorbesc urât.

Eu vreau să spun că despre statul paralel primele prezentări mi le-a făcut Vasile Dincu”, a zis fostul lider PSD din spatele gratiilor.

Eugen Teodorovici, contracandidat direct pentru Marcel Ciolacu

Eugen Teodorovici a făcut și el un pas în spate după ce a căzut guvernul Dăncilă. Fostul ministru de Finanțe a avut câteva contre cu actuala conducere, dar, organizaţia PSD Tulcea a validat prin vot secret, ca el să deschidă lista la Senat. Poziţia lui Eugen Teodorovici este una eligibilă doar în cazul în care PSD câştigă alegerile parlamentare în faţa PNL.

Vă readucem aminte că Teodorovici a fost contracandidatul lui Marcel Ciolacu la şefia PSD, la Congresul din 22 august al formaţiunii. Anterior Congresului, Tribunalul Bucureşti respinsese solicitarea lui Eugen Teodorovici de a fi amânat evenimentul, până când se rezolvă litigiul privind anularea unor decizii ale conducerii interimare ilegale a formaţiunii.

Rovana Plumb a pierdut șefia PSD Dâmbovița

Rovana Plumb, care a condus organizaţia judeţeană PSD Dâmboviţa de la sfârşitul anului 2018, după ce fostul lider al filialei judeţene, Adrian Ţuţuianu, a fost exclus din partid, a pierdut alegerile interne pentru preşedinţia filiale judeţene Dâmboviţa, în această funcţie fiind ales deputatul Corneliu Ştefan.

Votul a fost dat în cadrul unei conferinţe în care Plumb a fost dur criticată pentru modul în care a condus filiala şi pentru lipsa de implicare. După numărarea voturilor Rovana Plumb a obţinut peste 70 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Corneliu Ştefan, a obţinut aproape dublu.

”Rămân în continuare aceeaşi şi de la Bruxelles voi face tot ceea ce îmi este în putinţă în aşa fel încât să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră, pe care o iubesc enorm”, a spus Plumb despre eșecul avut.

Vă readucem aminte că Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Concret, fostul lider PSD a fost acuzat că, în calitate de președinte al CJ Teleorman, respectiv de președinte al organizației social-democrate din Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Direcției de Protecție a Copilului Teleorman să le angajeze fictiv și să le mențină în funcții pe două membre PSD.

Acestea nu s-au dus nici măcar o zi la serviciu, deși aveau contract de muncă în regulă. Ca urmare, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit/