Ce s-a întâmplat cu Dennis Man după Euro 2024?! Explicaţiile lui Edi Iordănescu: “Am fost trist când am văzut că pleacă din Serie A în alte campionate!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a fost întrebat, printre altele, și în legătură cu

Cum a comentat Edi Iordănescu transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven

Fostul selecționer al naționalei României a spus că și-ar fi dorit ca internaționalul să continue în Serie A, fără a considera însă că mutarea în Eredivisie reprezintă un pas înapoi pentru cariera lui.

Cât despre declinul înregistrat de mai mulți fotbaliști români după parcursul foarte bun de la EURO 2024, a mărturisit că a fost întristat într-o anumită măsură de această chestiune.

„Man, Mihăilă sunt jucători cu foarte mult talent, care au și demonstrat lucruri. Eu mi-aș dori un singur lucru pentru ei, să aibă continuitate în ce livrează, pentru că sunt jucători cu calități incredibile. Am lucrat cu ei, îi cunosc.

Oricând astfel de jucători pentru noi ar fi fost lovituri, dar nu ne-am fi permis să susținem astfel de sume de transfer și cu atât mai mult și salariile lor. Adică nu au intrat în radarul nostru pentru că am fost foarte conștient că nu ni i-am fi permis.

Eu o lovitură dacă va întâmpla ce trebuie să se întâmple, să se impună, să joace meci de meci, să fie în Europa, să aibă continuitate. Pentru că totuși el nu a plecat din România în campionatul din Olanda, a plecat din Serie A.

„Mi-ar fi plăcut să continue în Serie A, dar nu înseamnă că e un pas în spate”

Mie mi-ar fi plăcut ca el să continue în Serie A. Acum nu înseamnă că e un pas în spate, să nu fiu înțeles greșit. Vorbim totuși de Eindhoven. Dar e important să meargă să se impună, să livreze, să aibă continuitate. E singura lui problemă, continuitatea, să aibă continuitate, să rămână, să nu intre în zona de confort atunci când livrează.

Și a livrat în Italia, și a fost numărul 1 în atâtea momente, dar să rămână competitiv și să își dorească și mai mult, și mai mult, și mai mult. E vorba doar de mentalitate.

O perioadă bună să îl facă să își dorească să fie urmată de o perioadă și mai bună. Să aibă cifre, să livreze, să aibă continuitate, pentru că are toate condițiile ca și talent, ca și calități pe care le are, are deja o experiență acum. Mi-aș dori să se impună, să fie numărul 1 acolo și să livreze ulterior și pentru echipa națională.

Cum a răspuns fostul selecționer al României la întrebarea: „Ce s-a întâmplat cu Dennis Man după EURO 2024?”

(n.r. Ce s-a întâmplat cu Dennis Man după EURO 2024?) Eu când am venit la echipa națională, cred că erau doi jucători în Serie A și vreo nouă prin Serie B. Și eram foarte mândru că înainte de EURO, și mai ales după EURO, ajunsesem să avem vreo cinci-șase prin Serie A, la fel și în Serie B. Rațiu, din Segunda, atunci când am venit era la Huesca, ajunsese în Primera.

Drăgușin care era în Serie B, Serie A (n.r. la Genoa), pe care eu l-am debutat la echipa națională, a ajuns în Premier League (n.r. la Tottenham). Eu mă mândream cu aceste lucruri, pentru ei, pentru băieți, pentru fotbaliștii noștri și pentru fotbalul românesc.

Mărturisesc că am fost și un pic trist când am văzut că încep să plece din Serie A și merg în alte campionate. Dar în același timp hai să-i susținem, hai să fim alături de ei, să credem în ei și să livreze și, de ce nu, și alți băieți să facă pasul spre astfel de campionate puternice.

Avem nevoie, fotbalul românesc are nevoie de echipele noastre de club în competițiile europene și are nevoie de fotbaliștii noștri în competițiile puternice, unde sunt echipe și campionate competitive”,