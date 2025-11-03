„Ce s-a întâmplat cu echipa?”. După ce a răspuns „no comment”, antrenorul din SuperLiga a pornit atacurile și și-a făcut praf jucătorii

ADVERTISEMENT

Csikszereda a fost învinsă la scor de neprezentare de Farul, în etapa cu numărul 15 din Superliga României. Ciucanii au făcut un meci modest, iar la finalul partidei antrenorul nou-promovatei a recunoscut că este complet dezamăgit de ceea ce a văzut din partea elevilor săi.

Csikszereda, demolată de Farul la Ovidiu

Farul Constanța și-a dominat adversarul la toate capitolele și se anunță drept . Constănțenilor le-a ieșit aproape totul. Nu același lucru se poate spune despre Csikszereda. Echipa lui Robert Ilyeș nu a reușit mai nimic pe faza de atac.

Prima reacție a lui Robert Ilyeș după Farul – Csikszereda 3-0

La finalul jocului, s-a declarat dezamăgit total de prestația echipei sale. Mai mult, Robert Ilyeș a spus că a fost cel mai slab meci din acest sezon și că își dorește să vadă mai multă dăruire în perioada imediat următoare.

„(n.r. Ce s-a întâmplat cu echipa dumneavoastră în această seară?) No comment! Din păcate, pot să spun că e poate cea mai slabă prestație a noastră, de când a început campionatul. Aproape că nu am existat pe teren și aproape că nu am câștigat vreun duel. Aș putea să enumăr mai multe probleme, dar rămân cu părerea că trebuie să felicit echipa adversă.

Ne-au fost superiori din toate punctele de vedere. Trebuie să acceptăm situația, a fost un duș rece. Să vedem acum dacă ne putem trezi.

În seara asta (n.r. luni, 3 noiembrie) am fost lamentabili! Poate e un cuvânt prea dur, dar ăsta e adevărul! Ne-a lipsit agresivitatea necesară pentru a câștiga dueluri. Nu am avut atitudinea pe care o așteptam. Atitudinea face diferența în fotbal! Nu a mers și nu a funcționat nimic!

Sunt momente când echipa adversă prinde o seară fantastică. Au avut atitudine, au făcut combinații în viteză, iar noi nu am avut reacție. Scorul e mincinos. Trebuia să fie mai mare, sigur că da!”, au fost cuvintele lui Robert Ilyeș, conform