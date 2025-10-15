Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime

Odată cu majorarea TVA-ului și eliminarea prețului plafonat la energie, facturile la curent pentru populație au crescut semnificativ, chiar cu procente de peste 30%. Datele publice arată că mare parte din instituțiile statului au reușit performanța ca, în acești ultimi doi ani, să-și reducă semnificativ facturile la energie. Mai mult, unele ministere au reușit să-și reducă cheltuielile cu energia și cu mai mult de 30%. Sigur, au existat și

ADVERTISEMENT

Cum au crescut facturile la energie în instituțiile de stat

Ministerul Energiei a plătit în primele opt luni ale anului în curs 699.000 lei, facturile pentru încălzit, iluminat și forță motrică, potrivit datelor din execuția bugetară detaliată pe ultima lună. Suma este cu aproape 150.000 lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, atunci când ministerul plătea doar 552.000 lei. Vorbim de o creștere cu peste 26% față de anul precedent.

Aceste costuri în plus au venit în contextul în care Executivul încearcă să facă economii, reducând semnificativ sporurile pentru condițiile de muncă în instituțiile publice. În unele cazuri, ce economii au fost făcute la cheltuielile de personal, au fost irosite la facturile de energie în plus.

ADVERTISEMENT

Spre comparație, în aceeași perioadă, sporurile pentru condiții de muncă, celebrul spor de antenă, care înainte de luna iulie a acestui an ajungea până la suma maximă de 1.500 lei, au scăzut de la 1,63 milioane lei în august 2024, la 1,4 milioane lei. Adică o diferență de doar 200.000 lei.

La Ministerul Justiției creșterea nu a fost atât de semnificativă, facturile la energie ajungând de la 1,02 milioane la 1,05 milioane lei în august 2025. Vorbim de o creștere de doar 30.000 lei față de anul precedent. Facturile la curent au crescut și la Ministerul Muncii, devenit acum Ministerul Muncii Familiei Tineretului și Egalității de Șanse. Dacă în august 2024 factura la curent era de 385.000 lei, un an mai târziu ajunsese la suma de 431.000 lei. În procente, vorbim de o creștere de 12%.

ADVERTISEMENT

Ministerul cu cele mai mici facturi la curent

În urmă cu un an FANATIK a făcut . În acel clasament, în frunte s-a aflat Ministerul Fondurilor Europene, singurul minister cu sediul într-o clădire modernă, aflată în nordul Capitalei, în apropiere de Piața Presei Libere.

ADVERTISEMENT

În vara anului trecut, MIPE plătise doar 154.000 lei pentru facturile cu energie electrică, iar în vara acestui an a reușit să plătească și mai puțin, și anume, doar 123.000 lei.

Instituțiile unde facturile la curent au scăzut

La Curtea de Conturi a României, la finalul verii, costurile cu energia electrică ajunseseră la 3,1 milioane lei. Suma este cu circa 150.000 lei mai mică ca în anul precedent, când facturile la energie ajunseseră la 3,25 milioane lei. Aici, sporurile pentru condiții de muncă au scăzut de la 13,2 milioane la 11,8 milioane lei. Chiar și Autoritatea de Supraveghere Financiară a reușit să-și reducă facturile la curent și încălzire. Acestea au ajuns la 1,1 milioane lei, de la 1,46 milioane, în urmă cu doi ani.

ADVERTISEMENT

O altă instituție unde facturile la energie au scăzut față de anul precedent a fost și Ministerul Afacerilor Interne. Dacă în august 2024, facturile la curent ajunseseră la 4,58 milioane lei, anul acesta ele au ajuns la suma de 3,57 milioane lei. În procente, vorbim de o scădere de 22%.

Totuși, cea mai semnificativă scădere pare să fi fost înregistrată chiar la Ministerul Finanțelor Publice, instituția care gestionează bugetul țării. Aici, în luna august a anului trecut, facturile la lumină ajunseseră la suma record de 10,46 milioane lei. Anul acesta însă, suma plătită a fost de doar 6,89 milioane.

Vorbim de o scădere de 3,57 milioane lei, ceea ce în procente reprezintă o scădere de peste 34%.

Probabil ministerul cu cea mai mare sumă de plată pentru încălzit, iluminat și forță motrică este Ministerul Afacerilor Externe. Suma plătită la finalul acestei veri a fost de 22,3 milioane lei. Totuși, față de anul trecut, vorbim de o scădere de câteva milioane, în condițiile în care în august 2024 fuseseră făcute plăți de 25,99 milioane lei (o diferență de 3,6 milioane, sau 14% mai puțin). În august 2023, MAE plătea peste 26,5 milioane lei.

Și Administrația Prezidențială plătește mai puțin

Odată cu venirea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a reușit să-și reducă și ea facturile la energie electrică. Dacă, anul trecut, la finalul verii Palatul Cotroceni plătea pentru energia electrică 2,03 milioane lei, anul acesta costurile cu energia au scăzut ușor, până la suma de 1,96 milioane lei. Asta înseamnă o scădere de 3,45%, ceea ce nu este mai puțin impresionant în condițiile creșterilor de prețuri la energiei, plus cele două procente de la TVA.

Trebuie spus că Administrația Prezidențială, la fel ca multe alte instituții mari din țară, își achiziționează furnizarea de energie electrică prin licitații publice. Administrația prezidențială a semnat în acest an un contract cadru cu cei de la Hidroelectrica, pentru prețul de 3,2 milioane lei. Durata contractului a fost de un an.

Informații exacte pentru facturile la energie pentru Palatul Victoria nu există în execuția bugetară lunară a Secretariatului General al Guvernului. Informațiile apar doar la finalul anului. Astfel, în ultimii doi ani, 2023 și 2024, Guvernul a plătit circa 5,2 milioane de lei, adică un milion de euro pe an. Față de anul anterior (2022) această sumă reprezintă o creștere cu 10%, în condițiile în care în acel an factura la curent fusese 4,5 milioane lei.