Ce s-a întâmplat cu firma de consultanță a lui Sebastian Burduja. Partenerul ministrului, ajuns șef în minister și în companiile din Energie

Alegerile din 2020 i-au oferit lui Sebastian Burduja prima funcție de demnitar public, un mandat de deputat, însă abia coaliția cu PSD avea să-l propulseze în aparatul guvernamental. Înainte de alegerile din 2020, acesta obținuse un post de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, funcție în care nu a stat decât un an. Cu adevărat importante au fost portofoliile Cercetării și Digitalizării, în guvernul Ciucă, și mai ales Ministerul Energiei, în guvernul Ciolacu.

Succes spectaculos pentru firma de consultanță a lui Burduja

Înainte să fie numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor, Sebastian Burduja a făcut un doctorat în economie la ASE în perioada 2016-2019. Potrivit mențiunilor ministrului, teza acestuia, ce avea să fie apreciată Summa Cum Laude, s-a concentrat pe fenomenul corupției în mediul privat, cu accent pe tranzacțiile dintre actorii privați.

ADVERTISEMENT

În aceeași perioadă, Burduja înființează o firmă de consultanță, RISE Consortium Partners SRL, cu sediul în apropiere de Calea Dorobanților. Așa cum arată și numele firmei, Romania Investment Solutions Experts – RISE, aceasta își propunea să ofere soluții pentru companiile străine interesate să se mute pe piața din țara noastră. În acest sens, echipa firmei includea numeroși specialiști români cu experiență peste hotare ce mizau pe ideea României ca hub pentru investiții.

Din activitatea firmei, cel puțin ce a publicat pe pagina oficială de Facebook, se remarcă câteva proiecte imobiliare, o serie de conferințe, printre care și cea susținută de profesorul de la Harvard, Steve Jarding, dar și articole de tipul „zece motive pentru a investi în România”. În plus erau preluate intens materiale de presă pozitive la adresa României, unele mai degrabă ridicole, precum studiul ce anunța că „până în 2060 Bucureștiul ar putea ajunge cel mai bogat oraș european”.

ADVERTISEMENT

Și financiar, primii ani de activitate ai firmei merg bine. După un start anevoios în primul an de activitate, cu o cifră de afaceri de 50.000 lei în 2017, în anul următor compania deja anunța o cifră de afaceri de peste 650.000 lei, cu un profit de aproape 400.000 lei. Anul următor lucrurile continuă în aceeași serie, cifra de afaceri a firmei depășind pragul de un milion de lei, cu un profit semnificativ, de peste un sfert de milion.

Anul 2020 este însă ultimul an notabil din scurta istorie a firmei Rise Consortium. Cu o cifră de afaceri de 715.000 lei, firma declară un profit de doar 709 lei, iar datoriile acesteia ajunseseră al 261.000 lei. Anul 2020 nu este doar anul în care Sebastian Burduja fusese numit secretar de stat la MFP, funcție în care a stat din decembrie 2019 până în decembrie 2020, dar și anul în care acesta renunță să mai fie administratorul firmei. Acest rol i-a revenit partenerului său de afaceri, Dragoș Ștefan Roibu, cel care ajunge să preia și 60% din capitalul social al firmei.

ADVERTISEMENT

Începând cu anul 2021, cifra de afaceri a firmei a rămas constant zero, fiind mereu pe pierdere, dar reducându-și în schimb datoriile până la 130.000 lei. Activitatea firmei pare să fi încetat complet în acești ultimi ani, nemaiexistând postări sau anunțuri noi nici pe paginile de social media ale companiei. Practic, după 2020 compania intră în comă, rămânând fără activitate, asta deși în anul anterior îi adusese lui Burduja peste 375.000 lei.

Partenerul de la Rise Consortium, ajunge șef în companiile de stat din energie

Dragoș Ștefan Roibu, cel care a preluat capitalul social majoritar în Rise Consortium, pare a fi un apropiat al ministrului Burduja în condițiile în care, alături de acesta, a pus bazele Fundației Ceasar, think-tank-ul cu care s-a lansat pe scena politică actualul ministru. Apoi, în anul 2019, îl găsim pe Ștefan Roibu la PNL Sector 1, organizația partidului condusă la acea dată chiar de către Burduja. Astăzi, Ștefan Roibu este șeful de cabinet al ministrului Burduja, poziție în care i-a fost alături, timp de 3 luni, și la Ministerul Cercetării.

ADVERTISEMENT

„Dragoș Roibu este un inginer care a ales calea antreprenoriatului. În 2011 a fondat prima lui companie pe zona de distribuție materiale electrice și echipamente de iluminat. Un an mai târziu a fondat o companie de construcții în zona energiei regenerabile, care a construit doar în România peste 10 proiecte importante.

El a lucrat mult cu investitori străini atât din Europa de Vest cât și din Orientul mijlociu. Înainte de a alege calea antreprenoriatului Dragos a lucrat ca inginer electric si Manager de proiect la cele mai mari companii românești de iluminat”, este scurta descriere a acestuia atât pe Sector 1, cât și pe cea a . Aici apar câteva inadvertențe față de CV-ul oficial, în sensul că masterul în economie de la Universitatea Româno-Americană este trecut la Universitatea Politehnică.

Ca și ministrul Burduja, și acesta pare să fi abandonat activitatea la Rise Consortium, acolo unde figurează în continuare ca administrator și unde deține 100% din capitalul social. Mai mult imaginea de tânăr antreprenor, cu succese spectaculoase în afaceri, pare să nu corespundă în totalitate realității.

Șef la stat, cu venituri din „dividente”

Anul 2020 îl găsește pe Ștefan Roibu în poziția de director general al Teletrans SA, o subsidiară a Transelectrica SA, unde Sebastian Burduja fusese numit în Consiliul de Supraveghere, odată cu venirea PNL la putere în anul 2019. Doi ani avea să stea la conducerea , asta deși nimic nu părea să-l recomande pentru această poziție.

Potrivit CV-ului său, în anul 2009, anul în care și-a finalizat studiile de licență la Politehnică, este angajat la compania de iluminat Luxten. Primele luni lucrează pe postul de „referend”, apoi, timp de trei ani, ca inginer electronist. După anul 2012 menționează că este antreprenor, conducând proiecte și activitatea unor companii diferite, printre care menționează și Rise Consortium.

De la începutul anului 2020, ocupă funcția de director general al Teletrans, după care ajunge director de investiții și dezvoltare la , din nou unde apropiatul său Sebastian Burduja avea un cuvânt de spus. Din aprilie 2023, este numit director de cabinet al ministrului Burduja, care se afla atunci la Cercetare și Digitalizare, și pe care l-a urmat apoi la Ministerul Energiei.

Salariul încasat în 2021 la Teletrans a fost de peste 250.000 lei, iar la CET Grivița a beneficiat de o indemnizație de circa 90.000 lei în anul 2023. În plus, poziția de conducere din Ministerul Energiei l-a propulsat și în Consiliile de Administrație a unor companii de stat. Mai exact este vorba de Societatea Națională de Radiocomunicații, și o altă filială a Transelectrica, Electrica Furnizare SA, unde indemnizația anuală depășește 100.000 lei.

În declarațiile de avere din 2022 și 2023, acesta menționează și venituri de aproape 25.000 lei în total, din „dividente”.

Afacerile proprii, aproape de faliment

În ciuda celor peste zece ani de activitate în privat, și cei trei-patru la stat, Ștefan Roibu nu menționează în declarația de avere decât un autoturism Honda, fabricat în 2001, și depozite de puțin peste 100.000 lei. Asta pentru că, se pare, acesta nu a avut șansă nici în propriile afaceri, Roibu apărând ca asociat în alte trei firme.

Una dintre acestea este Bechroi SRL, firmă înființată în anul 2011. Aceasta însă nu a avut activitate niciodată, cu o cifră de afaceri zero în toți acești ani, a fost radiată la începutul anului 2024. O altă firmă unde apare asociat este Dynamic Energy Systems SRL, cu activitate de inginerie și consultanță tehnică. Firma, unde Roibu e asociat cu sora ministrului Burduja, a fost înființată în anul 2011, însă din anul 2015 are cifră de afaceri zero. În primii ani de activitate, firma a declarat o cifră de afaceri totală de circa 700.000 lei, cu un profit total însă de doar 30.000 lei.

Ultima dintre firmele lui Ștefan Roibu, cea care i-a adus și venitul din „dividente” anii trecuți, este Salesapp Consulting SRL, o altă firmă de consultanță. Această firmă a mers ceva mai bine, cu profituri constante de până în 100.000 lei și o cifră de afaceri maximă de 300.000 lei în anul 2015. În ultimii ani însă și această firmă a intrat pe pierdere, -20.000 lei în 2022, -10.000 lei în 2023, asta la cifre de afaceri de puțin peste două mii de euro.

În această firmă, Ștefan Roibu este asociat cu tatăl său, Dumitru Roibu, care figurează și ca administrator al acesteia.

Vin și contractele cu statul

Dumitru Roibu este asociat unic și administrator al unei alte firme, Quantum Creative Solutions SRL, firmă înființată în anul 2020. Practic, în același timp când începe și cariera la stat a fiului. Firma are ca domeniu de activitate activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Compania are un an 2022 excelent, pentru că este anul în care prinde 46 de contracte publice, toate prin achiziție directă, 43 dintre acestea încheiate cu Compania Națională de Investiții. Contractele sunt pentru „consultanță tehnică” în vederea construirii fie a unor săli de sport sau reabilitarea unor școli. Potrivit , valoarea acestor contracte, este de peste 2,47 milioane lei.

Firma are un singur angajat, iar în 2023, a raportat un profit de 103.000 lei.